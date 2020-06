Le Portugal en lice pour accueillir deux Grands Prix en 2020

Avec l'allongement possible de la saison européenne en raison des difficultés liées à la pandémie de COVID-19 qui continue de sévir et d'imposer des mesures restrictives, la Formule 1 cherche des solutions pour organiser des Grands Prix sur le continent dans des lieux pouvant les accueillir. Imola, Hockenheim ou encore le Mugello ont été cités parmi les options possibles, mais il semble que Portimão soit également en bonne position.

Selon les informations de Motorsport.com, le tracé portugais est en lice depuis plusieurs semaines et semble désormais, à mesure que d'autres épreuves sont annulées, clairement envisagé pour organiser deux couses. Le journal A Bola a suggéré que ces manches pourraient avoir lieu les 27 septembre et 4 octobre, avec d'abord le Grand Prix du Portugal (qui ferait son retour après 24 années d'absence) puis le tout nouveau Grand Prix d'Algarve. Ces dates laisseraient encore le 13 septembre libre pour une éventuelle seconde course en Italie, à Imola ou au Mugello.

Pour le moment, même si cela n'a pas été officiellement confirmé à l'annonce de la première partie du calendrier, le 27 septembre est réservé au GP de Russie à Sotchi, piste qui pourrait organiser deux courses. Dans les faits, Portimão est une solution de repli si jamais il n'était pas possible de s'y rendre.

Le circuit de 4,6 km, homologué Grade 1 par la FIA, fut utilisé lors de trois séances d'essais privés groupés en décembre 2008 et janvier 2009, avec Ferrari, McLaren, Renault, Williams, Toyota et Toro Rosso. Dans les pilotes actuels, seul Lewis Hamilton y a roulé au cours de ces tests, mais Sergio Pérez (GP2), Daniel Ricciardo (FR3.5 / F3 britannique), Valtteri Bottas (F3 britannique), Alex Albon, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, George Russell et Lance Stroll (tous les cinq en F3 Europe) ont pu y rouler au cours de leur carrière.

Avec Adam Cooper