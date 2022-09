Pour Binotto, Shwartzman mérite un baquet en F1

Charger le lecteur audio

Courant désormais sous licence israélienne en raison des conséquence de l'invasion russe en Ukraine, Robert Shwartzman va disputer les deux séances d'EL1 que les écuries de Formule 1 doivent réserver à des rookies lors des Grands Prix des États-Unis et d'Abu Dhabi.

Vainqueur du titre de F3 en 2019 puis auteur de deux saisons en F2 lors desquelles il a signé comme meilleur résultat final une seconde place derrière Oscar Piastri l'an passé, Shwartzman a connu son premier roulage lors d'essais publics en F1 lors des essais de jeunes pilotes de Yas Marina en 2020, participation qu'il a renouvelée l'an passé toujours avec la Scuderia mais également avec Haas.

En janvier 2022, il a pris le volant de la Ferrari SF71H de 2018 à Fiorano, avant de monter dans le baquet de la SF21 de 2021 au Mugello en juillet. Des sorties d'autant plus importantes qu'il n'avait pas de programme de compétition cette année. Il était toutefois très occupé dans le nouveau simulateur de la marque de Maranello et son roulage à venir en EL1 aura aussi pour objectif de contribuer à la bonne corrélation entre les données virtuelles et les données réelles.

Bien entendu, l'avenir à moyen terme au sein de la Scuderia est bouché car Charles Leclerc et Carlos Sainz ont signé des contrats de longue durée dont le terme est la saison 2024. Mais, pour Mattia Binotto, le Russe mérite tout de même sa chance en discipline reine et affirme l'avoir démontré lors des essais avec Ferrari.

Robert Shwartzman, Ferrari

"Robert est un pilote fantastique", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com lui a demandé son avis sur le jeune homme de 23 ans. "Je pense qu'il est très rapide, surtout dans une F1. Chaque fois qu'il a piloté une F1, il a été très rapide avec elle. Il y a des pilotes qui sont peut-être excellents en F3, F2 et qui ne sont pas assez bons en F1. Je pense que Robert est à l'opposée. Il a été excellent en F3 et F2, mais il est très, très fort en F1. Et donc c'est dommage pour lui de ne pas avoir de volant en ce moment."

"Cette saison, il a beaucoup travaillé au simulateur. Il a beaucoup aidé notre équipe à développer la voiture actuelle. Je pense qu'en tant que pilote, il s'est amélioré, il a développé ses propres compétences, et aujourd'hui il est beaucoup plus mature, même par rapport à l'année dernière. Et donc je pense que c'est un pilote qui mériterait un baquet. Nous savons que c'est très difficile en ce moment dans cette situation, mais espérons que dans le futur cela puisse se produire."