Pourquoi Aston Martin a boudé les pneus neufs en course

Côté stratégie, Aston Martin s'est souvent démarqué des autres écuries lors de la saison 2022 de Formule 1, et pas comme on pourrait s'y attendre. Là où ses rivales privilégient somme toute logiquement l'emploi de pneus neufs en course, la structure de Silverstone a souvent chaussé des gommes déjà utilisées précédemment. Avec une perte de performance à la clé ? Pas forcément.

En effet, il est fréquent qu'Aston Martin effectue des tours d'installation uniques avec des pneus de course lors des essais libres, pour une simple et bonne raison : l'écurie souhaite s'exercer aux arrêts au stand.

"Au début de l'année, nous étions vraiment en difficulté au niveau des arrêts au stand : dans cet exercice, nous étions la huitième ou la neuvième meilleure équipe, voire la dixième", explique Tom McCullough, directeur de la performance chez Aston Martin. "Et on ne peut pas vraiment faire la course de manière stratégique avec des arrêts au stand mauvais et irréguliers."

En effet, il a fallu attendre le troisième Grand Prix de la saison pour que l'écurie entre dans le top 10 du DHL Fastest Pitstop Award, et le suivant afin qu'elle le fasse avec un chrono en dessous des trois secondes. Par la suite, les performances se sont améliorées, et Aston Martin a finalement pris la sixième place du classement général dans cet exercice.

"Nous nous sommes rendu compte qu'à l'entraînement, nous n'étions pas si mauvais", explique McCullough. "Mais quand les voitures arrivent sur l'emplacement, surtout quand il faut faire les deux d'affilée, nous étions en difficulté pour diverses raisons. Nous avons donc commencé par dire : 'Si nous pouvons nous entraîner aux arrêts au stand lors d'un week-end de course, ça aide. Alors combien pouvons-nous faire ?'. Souvent, nous le faisons avec des pneus que nous n'utilisons même pas en course. Il s'agit donc simplement de s'entraîner aux arrêts au stand. C'est la principale raison de le faire."

Entraînement aux arrêts au stands chez Aston Martin

C'est ainsi, rien qu'après la trêve estivale, que les deux pilotes Aston Martin ont effectué l'intégralité du Grand Prix de Belgique sans pneus neufs, Sebastian Vettel et Lance Stroll vivant la même situation à Austin et à Interlagos respectivement. Toujours avec des points à la clé !

"Nous essayons bel et bien de comprendre ces composés, et il y a de minuscules circonstances sur certaines pistes où cela aide peut-être", ajoute McCullough. "Mais globalement, ce n'est pas pour ça que nous le faisons. Il y a du pour et du contre, mais au niveau de la performance pure, il est souhaitable d'être en pneus neufs."

Du côté de Pirelli, un certain scepticisme confirme que cette situation n'apporte probablement aucun avantage en matière de performance. "J'en ai parlé à Aston Martin à de nombreuses reprises et à mon avis, avec nos pneus, avec les caractéristiques de nos composés, ce n'est pas très utile, je dirais", estime Mario Isola, directeur de la compétition pour le manufacturier transalpin. "Mais c'est leur choix. Ce n'est pas interdit. Et ils peuvent le faire. D'habitude, ce tour pour roder le pneu lui enlève peut-être sa pointe d'adhérence mais stabilise un petit peu plus le composé. Cependant, cela dépend du design du composé. Connaissant notre produit, je dirais que cela ne fait pas vraiment de différence."

Une chose est sûre : que les pneus rodés y aient contribué ou non, Aston Martin est l'écurie qui s'est montrée le plus performante en course par rapport à ses qualifications, ayant inscrit 55 points quand ses performances du samedi, à barème égal, ne lui en auraient octroyé que 18.

