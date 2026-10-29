Analyse

Formule 1

Pourquoi Aston Martin et Red Bull ont été interrogés sur un possible rapprochement

Aston Martin réaffirme son engagement total envers Honda malgré des débuts difficiles, tandis que Red Bull Powertrains assure ne pas avoir, pour le moment, l'ambition ni les capacités de fournir une équipe cliente extérieure à son organisation.

Ronald Vording

Publié: 29 oct. 2026, 12:30

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Photo de : Joe Portlock / Getty Images

L'un des moments les plus surprenants de dimanche dernier à Austin ne s'est pas déroulé en piste, mais dans le paddock, après le Grand Prix des États-Unis. Lors des traditionnelles interviews d'après-course, des représentants d'Aston Martin et de Red Bull ont été interrogés sur un sujet qui avait peu de rapport avec la course disputée sur le Circuit des Amériques.

Mike Krack, directeur des opérations piste d'Aston Martin, et Laurent Mekies, directeur de Red Bull, ont tous deux été invités à écarter la possibilité d'un partenariat entre les deux marques à l'avenir. La question avait de quoi surprendre, et les deux hommes n'ont pas caché leur étonnement lorsqu'elle leur a été posée. Il convient donc de replacer cette affaire dans son contexte.

Tout est parti d'un article de la BBC et d'une interprétation quelque peu malheureuse de son contenu. Dans sa rubrique habituelle de questions-réponses, Andrew Benson, correspondant F1 de la chaîne britannique, a été interrogé sur l'intérêt que pourraient manifester des équipes clientes pour le moteur Red Bull Ford, qui semble particulièrement compétitif pour sa première année.

La réponse indiquait très clairement qu'aucune équipe de F1 ne cherchait actuellement de motoriste. Elle soulignait ensuite un élément bien connu dans le paddock : la surprise de certains membres d'Aston Martin, notamment de son propriétaire Lawrence Stroll, lorsqu'ils ont découvert en début d'année l'ampleur du retard de Honda sur le plan moteur, à l'aube de la nouvelle ère réglementaire de la F1.

Cette situation a naturellement suscité quelques doutes et interrogations dans un premier temps. La décision a toutefois été prise de maintenir un engagement total envers Honda, comme le soulignait également l'article de la BBC. Le seul élément spéculatif laissant une porte entrouverte était la possibilité que ces doutes réapparaissent si Honda ne parvenait pas à réaliser les progrès attendus en 2027 ou 2028.

Comme cela arrive souvent en F1 et dans le paysage médiatique actuel, l'histoire a ensuite pris de l'ampleur, devenant un sujet de discussion bien plus important qu'elle ne l'aurait mérité, selon plusieurs observateurs du paddock.

C'est un phénomène qui s'auto-alimente : dès qu'un nombre suffisant de personnes dans le paddock sont interrogées sur un sujet, celui-ci devient automatiquement un thème de discussion, à tort ou à raison. Cela génère ensuite de nouveaux articles et commentaires, créant un effet boule de neige. D'où l'importance de remettre ce type d'information en perspective.

Le point de vue d'Aston Martin : abandonner un partenariat d'usine serait prématuré

Dimanche soir, Krack et Mekies ont tous deux été interrogés sur le fait d'exclure l'existence de discussions entre Aston Martin et Red Bull Powertrains. La question allait naturellement bien au-delà de ce que suggérait l'article original de la BBC. Krack s'est empressé de réaffirmer l'engagement à long terme d'Aston Martin envers Honda.

Shintaro Orihara (Honda)

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Je peux simplement dire que nous avons un partenaire à long terme, Honda, qui a d'ailleurs disputé son 500e Grand Prix ce week-end. Et je pense que nous serons toujours ensemble lorsque nous remporterons notre première victoire", a déclaré le représentant d'Aston Martin.

Il est important de rappeler que le partenariat actuel et le statut d'équipe d'usine offrent, sur le papier, un potentiel considérable. Certes, Honda est encore loin du niveau souhaité, mais le constructeur japonais a déjà démontré sa capacité à redresser une situation difficile. Il suffit de se souvenir de ses débuts manqués avec McLaren, qui ont finalement laissé place à plusieurs titres mondiaux avec Red Bull.

Ces propos font écho aux déclarations d'Adrian Newey lors de la conférence de presse du vendredi à Austin. Interrogé sur les éventuels problèmes de motivation rencontrés durant les années difficiles de Red Bull, il a implicitement souligné une différence fondamentale entre le motoriste de l'époque, Renault, et le partenaire actuel de l'écurie, Honda.

"En tant que concepteur de châssis, si le motoriste connaît une mauvaise année, cela arrive et il faut l'accepter. Mais si le motoriste connaît une mauvaise année sans sembler avoir la moindre intention de résoudre le problème, c'est une tout autre affaire. La situation devient alors assez désespérante."

"C'est malheureusement ce à quoi nous avons été confrontés en 2014. Et, comme les événements l'ont montré, la situation n'a réellement évolué qu'au moment où nous sommes passés à Honda en 2019. Vous pouvez donc imaginer la douleur et la frustration que j'ai ressenties à l'époque."

Avec Honda, la situation est toutefois très différente. Le constructeur japonais a pleinement conscience de ses lacunes actuelles et met tout en œuvre pour redresser la situation, comme l'a également souligné Newey.

"Chez Honda, il y a beaucoup d'énergie et de projets en cours. Certains en sont peut-être encore aux premières étapes de leur développement, mais nous entrevoyons un potentiel très prometteur."

Adrian Newey (Aston Martin)

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ces propos témoignent de la détermination de Honda, mais aussi du potentiel à plus long terme du partenariat. Aston Martin a délibérément choisi de nouer un partenariat d'usine, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'évolution de l'écurie.

Ce statut offre non seulement une bien meilleure capacité à façonner le partenariat que celle dont disposerait une équipe cliente, mais aussi la possibilité d'intégrer plus efficacement le moteur au châssis et de faire progresser les deux parties de concert. Newey comme Honda ont identifié cet aspect comme une priorité essentielle pour 2027.

Les deux marques continuent de croire pleinement à ce potentiel. Abandonner un partenariat d'usine paraît donc hautement improbable et constituerait, de surcroît, une décision particulièrement précipitée, prise à chaud.

Le point de vue de Red Bull : pas encore prête à fournir une équipe cliente

Du côté d'Aston Martin, tout plaide donc pour poursuivre sur la voie actuelle, laisser du temps au projet et espérer récolter les fruits de ce partenariat d'usine.

Mais il faut également prendre en compte la position de Red Bull. Certes, son projet moteur développé en collaboration avec Ford a connu des débuts nettement meilleurs que beaucoup ne l'imaginaient. Toutefois, selon Mekies, cela ne signifie pas pour autant que l'entreprise est prête à fournir une équipe cliente.

"Écoutez, nous avons bénéficié d'une publicité positive dont nous nous serions bien passés concernant les performances de notre moteur, ce qui a naturellement attiré l'attention de nombreuses équipes", a souri Mekies, en faisant référence au classement ADUO de la FIA et à l'absence de jeton de développement supplémentaire.

"Avons-nous des discussions sérieuses avec qui que ce soit en vue de fournir une autre équipe ? Non, nous ne pensons pas être prêts pour cela. Est-ce que cette position est gravée dans le marbre pour les cinq prochaines années ? Non, car je ne sais pas ce qui se passera au cours des cinq prochaines années."

"Mais nous avons assurément suffisamment de travail de notre côté pour améliorer le moteur, optimiser son intégration dans la voiture et atteindre le niveau des meilleurs concurrents avant d'envisager de fournir une équipe supplémentaire en plus de Racing Bulls. Rien ne changera donc au cours de l'année à venir, environ."

Laurent Mekies (Red Bull)

Photo de: Jayce Illman / Getty Images

L'une des principales raisons pour lesquelles un constructeur fournit des moteurs à une équipe cliente est de recueillir davantage de données, susceptibles de contribuer au développement. C'est un facteur qui pourrait pénaliser Honda : le constructeur japonais ne motorise qu'une seule équipe et a pu recueillir très peu de données lors des essais hivernaux et des premières courses en raison de ses nombreux problèmes de fiabilité.

Pour Red Bull, en revanche, cet argument ne constitue pas une incitation immédiate à accueillir une équipe cliente supplémentaire, puisque le groupe dispose déjà de Racing Bulls, son écurie sœur. Le motoriste basé à Milton Keynes fournit donc déjà deux équipes et bénéficie de quatre voitures pour collecter des données.

Au vu de ces éléments, un partenariat entre Aston Martin et Red Bull ne constitue une option évidente pour aucune des deux parties à l'heure actuelle. Il est essentiel de replacer les récentes spéculations dans ce contexte.

Il est compréhensible que beaucoup de choses dépendent des progrès de Honda au cours des prochaines années. Pour l'instant, toutefois, cette affaire illustre une nouvelle fois un phénomène fréquent dans le paddock de la F1 et le paysage médiatique actuel : une tempête dans un verre d'eau.

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