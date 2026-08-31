Pourquoi Audi a gelé le développement de son moteur F1 jusqu'en 2027
Audi a décidé de ne plus introduire de nouvelles évolutions sur son unité de puissance en Formule 1 cette saison. Voici les raisons qui ont conduit le constructeur allemand à faire ce choix.
Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Audi ne prévoit pas d'apporter de nouvelle évolution à son moteur F1 d'ici à la fin de la saison 2026, a révélé son directeur de la compétition, Allan McNish. Après avoir repris les commandes de Sauber cette année et lancé son tout premier projet de moteur en F1, Audi a longtemps peiné à intégrer régulièrement le top 10 en début de saison.
La marque allemande a toutefois introduit une première évolution de son unité de puissance lors du Grand Prix d'Espagne, améliorant principalement la "pilotabilité", selon Nico Hülkenberg, qui avait identifié ce domaine comme l'un des points faibles du R26.
Les progrès d'Audi sont depuis clairement visibles. L'équipe a inscrit des points lors des trois derniers Grands Prix, grâce aux huit unités marquées par Gabriel Bortoleto et aux deux de Hülkenberg, ce qui lui a permis de dépasser Williams et de s'emparer de la huitième place du championnat constructeurs.
Interrogé par Motorsport.com sur la date de la prochaine évolution du moteur, McNish s'est montré catégorique : "Ce sera l'année prochaine", et la raison est simple : il faut respecter le plafond budgétaire.
"Tout le monde doit trouver le bon équilibre entre le moment où l'on introduit des évolutions, que ce soit sur le châssis ou sur le moteur, et la manière dont on dépense son budget", a expliqué l'Écossais.
"On ne peut pas tout dépenser d'un seul coup, sinon il ne reste plus rien pour continuer à progresser par la suite. Il faut donc gérer ses investissements, non seulement sur une saison, mais sur plusieurs années."
Audi a profité du dispositif ADUO, destiné aux motoristes les moins performants, pour introduire sa première évolution dès la Catalogne : "Nous avons apporté une petite évolution à Barcelone, qui a bien fonctionné et nous a permis de franchir un premier cap. Mais les évolutions les plus importantes sont prévues pour 2027. Nous ne verrons donc pas de changement majeur sur l'unité de puissance avant cette échéance."
Allan McNish, directeur de la compétition d'Audi F1 Team.
Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Interrogé par Motorsport.com sur l'ampleur du gain qu'il attendait du moteur 2027, Allan McNish a préféré tempérer les attentes avec un sourire : "C'est pour 2027. Laissez-nous souffler un peu. Nous ne sommes qu'à la moitié de la saison 2026, j'ai d'abord besoin de mon thé."
"Vous avez une direction dans laquelle vous allez, mais tout est aussi relatif à la concurrence. Nous nous comparons donc constamment aux autres équipes, à la vitesse à laquelle elles progressent et à celle à laquelle nous sommes capables d'évoluer."
"On a pu voir que nous avons amélioré nos performances depuis le début de l'année, notamment grâce au moteur, en essayant d'optimiser certains systèmes, mais aussi clairement grâce au châssis avec les évolutions dont nous avons parlé. Je pense que nous avons réussi à progresser dans ces deux domaines."
"Nous continuerons à le faire durant la deuxième partie de la saison, mais pour le moteur, le prochain grand sujet est 2027. Il s'agit davantage d'un travail sur le matériel, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut modifier rapidement."
La "maniabilité" ?
Revenant plus en détail sur l'évolution introduite à Barcelone, principalement destinée à améliorer la "maniabilité" du moteur, Nico Hülkenberg expliquait à Spa : "Cela concerne ce que vous demandez avec la pédale d'accélérateur, mais aussi la manière dont le groupe propulseur réagit, la façon dont le couple est délivré. Est-ce que la puissance arrive brutalement ? Est-elle constante ? Est-elle progressive ? Ce sont des détails extrêmement fins."
"On peut en parler, mais il faut de l'expérience pour réellement les ressentir. Tout se joue en un clin d'œil, en moins d'un dixième de seconde à la sortie d'un virage. Mais avec une voiture à la limite, voire au-delà, tous ces éléments ont une énorme importance.
"Si vous ajoutez à cela des problèmes de maniabilité, c'est comme essayer de frapper une balle avec un effet inattendu. C'est pareil au niveau de la boîte de vitesses, avec la qualité des changements de rapport.
"Comme vous le savez, il peut y avoir de grandes différences dans la qualité des passages de rapports, aussi bien à la montée qu'à la descente. Cela a également un impact sur l'équilibre de la voiture et son comportement. Tout est lié."
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