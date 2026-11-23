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Pourquoi le contrat de Bearman chez Haas pour 2027 n'est toujours pas signé

Ferrari a déjà activé son option sur le Britannique, mais selon les informations de Motorsport.com, les négociations avec Haas sont bloquées sur le cadre financier de son nouveau contrat.

Roberto Chinchero

Publié: 23 nov. 2026, 09:06

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Photo de : Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Protégé de Ferrari, Oliver Bearman est le seul pilote du plateau à ne pas disposer d'un contrat pour 2027. Une situation difficile à imaginer il y a encore quelques semaines, tant son maintien chez Haas semblait acquis depuis l'été dernier.

L'annonce de Rafael Câmara comme coéquipier de Bearman en 2027, intervenue avant le Grand Prix de São Paulo, devait être rapidement suivie de celle du Britannique. Pourtant, le silence s'est prolongé au point de devenir un sujet de discussion, suscitant même des rumeurs sur un éventuel départ de l'intéressé vers une autre équipe l'an prochain. Le paradoxe est que Bearman et Haas ont de solides raisons de parvenir à un accord.

Bearman a exclu de courir ailleurs en 2027, tandis qu'il est attendu depuis un moment que Haas va le conserver. Pourtant, les négociations se prolongent bien au-delà de ce qui était initialement prévu.

Ces dernières semaines, plusieurs hypothèses ont circulé pour expliquer cette impasse, certaines liées à la relation contractuelle entre Bearman et Ferrari, ainsi qu'aux perspectives d'avenir du Britannique de 21 ans.

Toutefois, selon les informations obtenues par Motorsport.com, le point de blocage ne concerne pas l'avenir à long terme du pilote, mais le cadre financier de son contrat avec Haas.

Ferrari a déjà activé l'option lui permettant de conserver Bearman au sein de son programme de pilotes. Depuis son arrivée au sein de la Ferrari Driver Academy en 2021, Maranello a investi des moyens financiers pour le jeune Britannique, et le laisser partir librement représenterait donc un énorme gâchis au regard de tous ces efforts.

Bearman pourrait être en mesure de quitter Ferrari à la fin de 2027 s'il n'a pas été appelé à rejoindre la Scuderia, mais cette perspective ne constitue pas un obstacle à sa prolongation chez Haas. Il n'est pas nécessaire de régler à court terme sa relation avec Ferrari, d'autant plus que Lewis Hamilton approche de la fin de sa carrière. L'écurie italienne n'a écarté aucune de ses options à plus long terme.

Les négociations immédiates se concentrent donc sur deux parties : Haas et l'entourage de Bearman. Le point de blocage concerne le salaire proposé par l'équipe américaine, d'un montant que le pilote et ses représentants jugent inférieur à leurs attentes.

Cela a entraîné une impasse qui se prolonge, alors que les deux parties savent qu'il est nécessaire de parvenir à un accord. À la veille du Grand Prix de Las Vegas, Bearman n'a pas caché sa frustration face à une situation qui dure depuis plusieurs mois.

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"Il n'y a rien de nouveau à dire. Pour être honnête, je suis plutôt déçu de me retrouver ici, au 20e Grand Prix de la saison, sans contrat signé pour l'année prochaine. C'est une situation étrange, mais nous avançons."

Le Britannique a reconnu que cette incertitude devenait difficile à gérer, notamment après une saison au cours de laquelle il estime avoir démontré sa valeur en tant que pilote de référence de l'équipe.

Bearman a toutefois catégoriquement exclu la possibilité de rejoindre une autre équipe en 2027. Interrogé sur l'éventualité, même infime, de courir ailleurs alors qu'aucun autre baquet n'est réellement disponible, sa réponse a été sans équivoque : "Non, aucune chance."

"Mon objectif pour 2027 est très clair. Je pense que nous avons des choses à terminer ici. Ensuite, pour ce qui est de l'avenir plus lointain, ce n'est pas vraiment entre mes mains, disons-le comme ça."

Rafael Câmara finira la saison chez Haas aux côtés d'Oliver Bearman.

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Bearman n'a jamais caché son ambition de rejoindre Ferrari, mais il sait que les décisions concernant l'avenir de la Scuderia ne dépendront pas uniquement de ses performances.

"Bien sûr, je suis sous contrat avec Ferrari. Ferrari m'a donné cette incroyable opportunité de faire mes débuts en F1 avec eux. Je suis toujours un pilote junior Ferrari et mon rêve ultime est de courir pour Ferrari. Tout d'abord, c'est l'équipe la plus emblématique, et c'est la première qui a cru en moi lorsque j'étais enfant."

"C'est toujours mon rêve ultime, mais il ne fait aucun doute que l'avenir pourrait présenter certains obstacles. Il faut le reconnaître, c'est très clair. Je n'ai pas vraiment mon mot à dire. Nous devons simplement voir comment les choses évoluent avec le temps."

La situation contractuelle immédiate est plus simple. Ferrari a déjà clarifié sa position sur ce point et n'est pas à l'origine du blocage concernant la confirmation de Bearman. Les négociations en cours portent uniquement sur les conditions de l'accord entre le pilote et Haas. Selon les informations de Motorsport.com, le dossier devrait être réglé avant le dernier week-end à Abu Dhabi, très probablement au moyen d'un compromis financier.

Cela ne rend pas moins frustrant pour Bearman de ne toujours pas avoir signé avant la fin du mois de novembre : "Ce n'est pas agréable de se retrouver ici, à deux Grands Prix de la fin, sans que tout soit réglé. Même si je sais que nous sommes quasiment au bout, le fait est que ce n'est pas encore le cas. Honnêtement, il n'y a aucune excuse pour en être là sans avoir signé de contrat."

Ces déclarations montrent à quel point ce bras de fer pèse sur le pilote. Sauf rupture inattendue des négociations, Bearman devrait bien rester chez Haas en 2027, où il formerait avec Câmara l'un des duos de pilotes les plus jeunes du plateau.

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