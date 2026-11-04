Formule 1

Pourquoi Daniel Ricciardo préfère rester à l'écart du paddock de la F1

Ricciardo s'est éloigné des projecteurs à la fin de sa carrière en F1. Voici pourquoi il n'est même pas certain de vouloir y revenir

Benjamin Vinel

Publié: 4 nov. 2026, 16:11

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Photo de : Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Daniel Ricciardo a expliqué les raisons pour lesquelles il se tient à l'écart du paddock de Formule 1.

La carrière de Ricciardo en F1 a pris fin après le Grand Prix de Singapour 2024, lorsque le pilote RB a été remplacé par Liam Lawson après avoir connu une saison difficile jusque-là.

Depuis deux ans, l'Australien est resté loin des projecteurs, passant davantage de temps chez lui et moins dans les avions, même s'il est devenu ambassadeur mondial de Ford Racing.

Tous les anciens pilotes de F1 ne restent pas inactifs après avoir quitté le championnat du monde. Certains continuent de courir dans d'autres catégories. En 2025 et 2026, Robert Kubica, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries ont ainsi remporté les 24 Heures du Mans.

D'autres deviennent consultants à la télévision, comme Jenson Button, David Coulthard, Heikki Kovalainen, Nico Rosberg et Jacques Villeneuve, parmi beaucoup d'autres.

Ricciardo n'a encore emprunté aucune de ces voies. Interrogé dans le podcast Beyond The Grid sur la possibilité de le revoir un jour dans le paddock F1, à quelque titre que ce soit, le vainqueur de huit Grands Prix a répondu : "Je n'en suis pas sûr."

"Si vous m'aviez posé la question il y a un an, j'aurais répondu : 'Non, je ne veux plus du tout être dans cet environnement'. À l'époque, je souffrais beaucoup et le fait d'être présent me faisait trop de mal. J'avais une attitude très négative à son égard."

"Mais je pense aussi que, ces deux dernières années, j'ai essayé de mieux comprendre mon ego. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à une disparition de l'ego lorsque toutes ces choses se produisent et s'effondrent devant vous. Je me suis alors demandé pourquoi j'étais aussi catégorique. D'accord, c'est aussi mon ego qui parle : 'Je ne reviendrai jamais dans le paddock, je ne veux revoir aucune de ces personnes'. C'est probablement aussi mon ego qui essaie de me protéger."

"Aujourd'hui, j'en suis à un stade où je suis très reconnaissant pour tout ce que la F1 m'a apporté, y compris les relations humaines. Je parle toujours à beaucoup de pilotes, d'ingénieurs et de mécaniciens ; j'ai conservé des liens avec eux. Même à Singapour [en 2024], je suis resté assez tard sur le circuit après la course, parce que je savais que je ne savais pas quand je reviendrais. J'ai donc essayé de dire au revoir à autant de personnes que possible, mais l'ambiance était très triste. Ce n'était probablement pas la manière dont j'aurais voulu faire mes adieux à certaines personnes."

Daniel Ricciardo, Racing Bulls

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"J'en ai donc envie, mais ce qui me fait hésiter, c'est que si je reviens trop tôt, les gens vont se demander : 'Tiens, Daniel, est-ce qu'il revient ? Qu'est-ce qu'il fait ?'. Je ne veux pas avoir à gérer tout ce cirque médiatique. Je veux simplement pouvoir aller voir quelques amis, mais je comprends aussi que ce n'est pas ainsi que fonctionne réellement le paddock F1. C'est aussi pour cela que je ne suis pas revenu : je ne veux pas attirer l'attention. Et je pense que si je me rends dans le paddock sans raison particulière, les gens vont se demander : 'Pourquoi Daniel est-il là ? Il cherche juste à se faire prendre en photo ?'. Ce sont simplement des choses que je me dis", a-t-il ajouté en riant."

"Je n'ai pas vraiment envie de voyager. Le calendrier de la F1 me fait peur. C'est pour cela que je me dis que je ne vois pas vraiment ce que je pourrais y faire…"

"J'ai discuté avec quelques amis issus d'autres sports, des athlètes désormais à la retraite qui sont revenus dans leur discipline en devenant managers, propriétaires d'équipe ou en acceptant un poste. C'est amusant. L'un d'eux en particulier m'a dit : 'Ce n'est pas plus facile que lorsque je concourais', parce qu'on reste tellement investi, surtout auprès des athlètes, que leurs problèmes deviennent les nôtres et qu'on ne décroche pas en rentrant du travail. On continue à porter le poids de la vie d'un athlète."

"J'aime beaucoup échanger avec les jeunes pilotes et leur transmettre une partie de mes connaissances et de mon expérience. Mais je ne pense pas avoir envie de revivre toutes ces émotions. C'est beaucoup à gérer. L'idée de sortir de tout ça et de vivre de manière un peu plus légère, plus libre, me paraît simplement plus agréable."

"Je ne pense pas que cela m'aiderait à devenir la meilleure version de moi-même, surtout auprès des personnes qui comptent pour moi."

Originaire de Perth, Ricciardo regarde les courses à la télévision et son père apprécie ses analyses. Pourrait-il donc se plaire un jour dans le rôle de consultant ? "Les voyages !", s'est exclamé Ricciardo.

Daniel Ricciardo, Grace Ricciardo, Joe Ricciardo

Photo de: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

"C'est difficile, parce que beaucoup de gens me disent : 'Oh, tu serais excellent à la télévision'. Il y a une partie de moi qui se dit que oui, ce serait formidable de partager une grande partie de mon expérience et de mes connaissances. Même quand je regarde une course avec mon père, il me dit : 'Mon gars, il faudrait que quelqu'un entende ce que tu as à dire pendant une course, parce que j'apprends tellement de choses quand je la regarde avec toi'. Évidemment, c'est simplement parce que j'ai fait partie des 20 pilotes. Nous ne sommes que quelques-uns à avoir vécu les choses à ce niveau. Je suis bien sûr conscient que beaucoup d'anciens pilotes occupent aujourd'hui ce type de poste, et ce n'est pas un hasard."

"Mais il y a aussi quelque chose de rafraîchissant dans le fait de faire quelque chose de complètement différent dans la vie. L'idée de pouvoir, d'une certaine manière, mener deux vies me plaît beaucoup. Peut-être que refermer ce chapitre et passer à autre chose serait également une bonne chose. Mais parfois, je me dis que j'ai 35 ans de connaissances et d'expérience dans la course automobile. Les enfermer dans une boîte pour ne plus jamais les partager, est-ce que ce ne serait pas du gâchis ?"

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