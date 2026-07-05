Pourquoi l'effet "yo-yo" pourrait rendre le GP de Grande-Bretagne "dangereux"

Les écarts de vitesse provoqués par les différentes stratégies de déploiement de l'énergie ont semé le chaos lors du sprint à Silverstone, entraînant à plusieurs reprises des situations jugées dangereuses par les pilotes. Un scénario qui risque fort de se répéter ce dimanche lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Le premier tour a été un véritable chaos avec la gestion de l'énergie", a déclaré Oscar Piastri après avoir terminé septième du sprint disputé ce samedi. "À certains moments, c'était franchement dangereux, mais c'est comme ça..."

"Ensuite, suivre les autres voitures était vraiment très compliqué, notamment pour garder le contrôle de la voiture. Il y a clairement des choses à revoir, mais au moins, nous savons à quoi nous attendre demain : le chaos."

Les pilotes savaient depuis près de deux ans que la première course disputée à Silverstone sous le nouveau règlement technique de la Formule 1 constituerait l'un des tests les plus délicats de cette nouvelle génération de monoplaces, en raison des caractéristiques du tracé. Cette prédiction s'est confirmée avec une série de premiers tours en sprint particulièrement mouvementés, largement dictés par les différentes stratégies de déploiement de l'énergie.

Le départ et les premiers tours du sprint de Silverstone ont été chaotiques. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Comme lors du Grand Prix d'Australie en ouverture de saison en mars, le spectacle offert dans ces premiers tours a ravi les spectateurs présents dans les tribunes. En revanche, les pilotes ont regretté qu'une grande partie de l'action soit davantage déterminée par le niveau de charge des batteries que par le talent ou la prise de risque. Cette situation a également engendré plusieurs moments délicats, liés aux écarts soudains de vitesse entre les voitures.

La FIA avait pourtant tenté d'atténuer le problème après l'accident d'Oliver Bearman à Suzuka, où le pilote Haas avait violemment heurté les barrières en tentant d'éviter l'Alpine de Franco Colapinto, qui utilisait alors nettement moins d'énergie électrique à cet endroit du circuit. Les mesures mises en place, incluant notamment des ajustements des niveaux de boost et la possibilité de limiter l'énergie récupérée à chaque tour, n'ont toutefois constitué qu'un simple correctif.

Le tracé de Silverstone, composé en grande partie de longues lignes droites et de virages rapides où les voitures consomment davantage d'énergie qu'elles ne peuvent en récupérer, devait inévitablement mettre en lumière les limites fondamentales d'un matériel figé et non évolutif cette saison. D'où la plainte d'Oscar Piastri, qui a expliqué avoir passé l'essentiel de son premier tour à "essayer d'éviter de rentrer dans l'arrière des autres voitures".

Ce problème s'était en revanche fait bien plus discret lors des quatre derniers Grands Prix, les circuits du Canada, de Monaco, de Barcelone et d'Autriche imposant des stratégies énergétiques nettement plus homogènes. Le rapport entre lignes droites et virages, ainsi que la nature de ces derniers, tend en effet à pousser l'ensemble des équipes vers une gestion quasi identique de la récupération et du déploiement d'énergie.

"Le rythme n'était pas mauvais", a estimé Charles Leclerc, parti quatrième avant de perdre des places au départ, puis de reprendre l'avantage sur Max Verstappen et Piastri dans cette bataille en "yo-yo" pour finalement terminer cinquième.

"Le plus compliqué, c'est que lorsqu'on se battait avec quelqu'un, nous étions très vulnérables parce que notre déploiement d'énergie est très différent de celui des autres. Il était donc très difficile de dépasser."

"En allant vers le virage 15 [dans la ligne droite de Hangar en direction de Stowe], j'étais vraiment, vraiment plus lent que les voitures autour de moi. Max était même encore plus lent, pour être honnête."

"Il y avait tout simplement d'énormes différences. Cela faisait plusieurs courses que nous n'avions pas vu de tels écarts entre les voitures, ce qui rend les bagarres en piste assez compliquées."

Une partie des inquiétudes provient des différences de vitesse de rapprochement entre les monoplaces. Au départ, Max Verstappen a ainsi attaqué George Russell dans la ligne droite principale et semblait revenir sur la Mercedes bien plus rapidement que prévu, l'obligeant à effectuer un brusque écart. Plus tard dans le tour, Verstappen et Piastri ont également failli entrer en contact.

La bataille entre Charles Leclerc, Max Verstappen et George Russell. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Certains observateurs avancent toutefois un contre-argument : les pilotes de Formule 1 sont les meilleurs du monde, et disposer de réflexes exceptionnels fait partie des qualités indispensables pour évoluer à ce niveau. D'autres estiment également, à l'image du PDG de la F1 Stefano Domenicali, qui déclarait plus tôt cette année qu'un "dépassement restait un dépassement", que ces courses spectaculaires séduisent le public et fonctionnent très bien dans les résumés vidéo.

Mais cet argument ne convainc ni les puristes ni les pilotes eux-mêmes. Selon eux, des dépassements principalement dictés par les différences de niveau de batterie paraissent artificiels et ne récompensent ni le talent ni le courage. Quant à l'aspect sécuritaire, ils estiment que ce sont avant tout les pilotes, et non les observateurs extérieurs, qui sont les mieux placés pour juger du niveau de risque.

Fait intéressant, ceux qui sont sortis des premiers tours dans une position favorable ont adopté un point de vue plus nuancé. Lando Norris, qui a ensuite roulé relativement seul jusqu'à la troisième place, a ainsi estimé que la course était "meilleure que ce à quoi [il s'attendait]".

Comme le matériel ne pourra pas être modifié cette saison, mais que la contribution de l'énergie électrique sera progressivement réduite lors des prochaines évolutions réglementaires, de nombreux pilotes ont fini par se résigner à ne plus s'en plaindre. Max Verstappen le premier : "Personnellement, j'ai décidé de ne plus rien dire à ce sujet", a-t-il conclu.