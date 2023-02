Pourquoi les F1 ne seront finalement pas au régime en 2023

Charger le lecteur audio

Pour la saison 2022 de F1, le poids minimum des monoplaces avait été fixé à 798 kg. Initialement de 795 kg, ce nombre avait été rehaussé en début d'année pour composer avec les difficultés rencontrées par les écuries lors des tests hivernaux, notamment dans la gestion du marsouinage qui nécessitait l'ajout d'éléments pour rigidifier les planchers.

Face à cette hausse continue du poids des F1, une tendance nette ces dernières années et notamment depuis le début de l'ère des moteurs turbo hybrides (voir la vidéo ci-dessus), la discipline a tenté de lancer une dynamique inverse avec le Règlement Technique 2023 dont l'une des premières versions comprenait une réduction du poids minimum de deux kilos, pour tomber à 796 kg.

Toutefois, lors d'une réunion du Comité technique consultatif de la FIA, il a été décidé de maintenir la limite de 798 kg en 2023. Maintenir ce statu quo aurait dû être un processus aisé, mais dans la version formellement approuvée par la Commission F1, semble-t-il en raison d'un simple oubli administratif, la modification n'avait pas été faite, de sorte que le chiffre de 796 kg était resté et semblait destiné à être gravé dans le marbre.

La FIA a alors dû jouer une première carte, celle du processus de révision réglementaire habituel, via un vote des écuries, pour parvenir à maintenir la limite de 798 kg. Cette réécriture aurait été validée à partir du moment où huit d'entre elles auraient soutenu cette modification. Selon nos informations, il y avait au départ suffisamment d'écuries favorables à cette démarche ; toutefois, certaines ont changé leur fusil d'épaule. En effet, elles ont vu dans cette limite plus basse de 796 kg l'occasion de gagner un avantage compétitif sur certains rivaux qui ne seraient pas parvenus à s'en rapprocher quant elles estimaient le pouvoir.

Qu'à cela ne tienne, il restait à la FIA une option : celle lui permettant de modifier unilatéralement le poids minimum des Formule 1 dans le cas où les trains de pneus seraient plus lourds d'une saison à l'autre en raison d'une modification structurelle. L'article 4.3 dispose en effet que le poids minimum "sera ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction des différences éventuelles" entre le poids "des pneus pour conditions sèches utilisés dans le championnat se déroulant dans l'année civile [2023] et le championnat de l'année précédente".

Dans ce cas-là, il n'y a donc pas besoin de vote des écuries et la FIA a pu actionner cet article sur la base des modifications apportées par Pirelli à ses gommes, assurant ainsi que le poids minimum sera donc bien de 798 kg.

Il est toutefois attendu qu'il soit plus difficile que l'an passé pour les équipes de se rapprocher nettement de cette marque car, outre la question des pneus, l'ajout de nouveaux boitiers électroniques par la fédération va ajouter autour de 0,4 kg supplémentaire aux voitures par rapport à 2022. Les écuries vont donc devoir travailler d'arrache-pied pour compenser tout cela.

"C'est exactement le même poids [minimum], mais physiquement les pièces sont plus lourdes", a déclaré un directeur technique à Motorsport.com. "Les pneus sont plus lourds, il y a de nouveaux boîtiers. C'est donc le même poids que l'année dernière, mais en réalité le poids que nous ne contrôlons pas augmente. Les équipes devront donc trouver l'équivalent d'un kilo et demi environ pour rester à la limite de poids si elles y étaient déjà."

Avec Adam Cooper