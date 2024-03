Pourquoi Ferrari est allé à contre-courant avec sa suspension

Étant donné que Mercedes et Aston Martin ont été influencés par Red Bull en passant à une suspension arrière à poussoirs, l'on s'attendait à ce que l'ensemble de la grille fasse de même. Ferrari a toutefois décidé de faire comme Haas et Williams en suivant son propre chemin.

Pour Haas, il ne s'agit pas d'une surprise puisque l'équipe américaine utilise ce qui lui est fourni par la Scuderia. De son côté, Williams a opté pour l'agencement 2023 de Mercedes, voyant là l'opportunité d'exploiter une solution éprouvée tout en réalisant des économies.

Mais si Ferrari n'est pas passé aux poussoirs, ce que beaucoup d'observateurs attendaient, cela ne veut pas dire que le Cheval cabré n'a pas apporté des changements intéressants à sa suspension pour mieux s'adapter à l'agencement de la SF-24.

Comparaison des Ferrari SF-23 et SF-24 Photo de: Giorgio Piola

Les modifications apportées à la longueur du châssis (allongé), et par conséquent au carter de la boîte de vitesses et à la structure de crash arrière (raccourcis), ont été essentielles pour que la F1 conserve approximativement les mêmes dimensions qu'en 2023.

La position intérieure du tirant a été modifiée pour 2024, ce qui est probablement non seulement une réponse à la façon dont la suspension se comporte d'un point de vue mécanique, mais aussi un moyen d'améliorer le rendement aérodynamique de la zone.

Cela est d'autant plus important que Ferrari a opté pour une solution de ponton plus axée sur la rampe descendante, après avoir adopté une approche intermédiaire avec l'évolution apportée au GP d'Espagne 2023.

La position où le tirant croise la carrosserie est beaucoup plus en arrière qu'auparavant. Cela a donné aux designers de Maranello plus de liberté dans la conception du ponton et amélioré ainsi l'écoulement de l'air dans la zone en forme de bouteille. Les carénages des triangles ont également été modifiés, ce qui a un impact sur le comportement du flux d'air.

Par ailleurs, les ailettes et la sortie des écopes de frein arrière ont également été modifiées pour tirer parti des changements et améliorer directement les performances.

Direction de la McLaren MCL38 Photo de: Giorgio Piola

McLaren est une autre équipe ayant conservé l'ADN global de sa suspension, toutefois l'écurie de Woking a également apporté des changements pour essayer de débloquer plus de performances cette saison. C'est à la suspension avant à tirants qu'il faut prêter attention, McLaren ayant repositionné non seulement les éléments de la suspension mais aussi les bras de direction pour tenter d'améliorer leur rendement aérodynamique.

L'élément de direction se trouve désormais derrière la partie arrière du triangle inférieur (flèche rouge sur le dessin ci-dessus), et non plus au-dessus et devant le triangle avant comme c'était le cas sur la MCL60 (flèche rouge en médaillon). Il en résulte un repositionnement des points de fixation intérieurs du triangle et du tirant, dont les carénages ont été optimisés pour améliorer l'écoulement de l'air.

Par ailleurs, le bras principal du triangle supérieur conserve sa position haute au sommet du châssis, tandis que la partie arrière du triangle a été placée beaucoup plus bas qu'en 2023. Cette modification contribue sans aucun doute à renforcer l'anti-plongée, mais elle offre également un passage différent pour le flux d'air lorsqu'il se dirige vers le plancher et les pontons.