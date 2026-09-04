Pourquoi la FIA limite davantage la récupération d'énergie à Monza

Monza est connu pour être le "Temple de la vitesse", mais la situation sera différente cette année. Même avant le début de la saison, il était clair que le circuit italien serait l'un des tracés les plus complexes de l'année pour les unités de puissance 2026, en raison de ses longues lignes droites et du faible nombre de gros freinages permettant de récupérer de l'énergie.

Jusqu'ici, la limite la plus basse de récupération d'énergie en qualifications avait été fixée à 6 MJ par tour, en Autriche. À Monza, elle sera abaissée à 5 MJ. Un choix logique de la FIA : avec si peu de gros freinages, il serait impossible de récupérer toute l'énergie nécessaire uniquement au freinage, ce qui pousserait les équipes à recourir massivement au "super-clipping" dans les lignes droites.

C'est précisément le scénario que la FIA souhaitait éviter. Comme cela a déjà été observé sur d'autres circuits, notamment à Melbourne, maintenir trop haut la quantité d'énergie récupérable par tour pousse les équipes à être très agressives dans leur stratégie de recharge sur les lignes droites.

La FIA voudrait éviter une trop grande utilisation du "super-clipping" à Monza. Photo de: Eric Le Galliot

Ce phénomène devrait être moins marqué à Monza précisément parce que la FIA a imposé une limite de récupération plus basse : s'il y a moins d'énergie à récupérer, les équipes auront également moins besoin de recourir au "super-clipping" ou au "lift and coast".

Un festival d'aspiration et de dépassements se profile

En revanche, disposer de moins d'énergie signifie que les voitures vont exploiter au maximum la batterie en sortie de virage, avant de réduire rapidement l'apport du moteur électrique, dont la puissance diminuera progressivement jusqu'à s'éteindre complètement. Seul le moteur thermique continuera alors de propulser la voiture sur le reste de la ligne droite. À ce stade, les vitesses devraient se stabiliser plutôt que chuter brutalement, mais il est évident qu'avec le seul moteur thermique, qui développe un peu plus de 550 ch, les vitesses de pointe seront nettement inférieures à celles du passé. Pour donner un ordre de grandeur, Andrea Stella et Oscar Piastri ont expliqué que, lorsqu'ils ont préparé les qualifications du Grand Prix d'Italie au simulateur, les vitesses de pointe enregistrées à Monza étaient inférieures à celles observées en Hongrie, sur le Hungaroring, où la gestion de l'énergie ne constituait pas une limitation. À Budapest, les voitures avaient ainsi atteint environ 330 km/h grâce à l'utilisation de l'énergie électrique, tandis qu'à Monza elles seront limitées par la quantité d'énergie disponible.

Le moteur Mercedes devrait avoir l'avantage ce week-end. Photo de: Alessio Morgese

Même si les vitesses de pointe ne seront pas particulièrement élevées, les pilotes ne devraient au moins pas subir les chutes de vitesse très marquées observées à Silverstone, Suzuka ou Melbourne, où les équipes avaient largement recours au "super-clipping" afin de récupérer la totalité des MJ autorisés par la FIA. "J'ai roulé sur le simulateur et ce n'est pas aussi mauvais que je le pensais", a déclaré le leader du championnat, Kimi Antonelli. "Il n'y a pas tellement de super-clipping, parce que la limite de récupération a été légèrement modifiée par rapport aux autres courses. Il y aura beaucoup plus d'aplatissement de la courbe de vitesse, mais en réalité très peu de décélération, ce qui est positif. Ce sera bien mieux que ce que nous avions tous anticipé." Cela devrait favoriser le jeu de l'aspiration qui, même avec l'aérodynamique active, pourrait s'avérer particulièrement efficace, comme cela avait notamment été le cas entre Max Verstappen et Isack Hadjar à Spa. "Il y a pas mal de restrictions du côté de l'énergie ce week-end, donc je pense qu'il sera intéressant de voir comment les équipes vont gérer cela. D'abord en ce qui concerne l'utilisation de l'aspiration, puis en course, avec la facilité à dépasser. Les phases de dépassement et de contre-dépassement pourraient notamment atteindre un record ici, ou prendre des allures de MotoGP", a déclaré Mike Krack, chef de l'ingénierie en piste d'Aston Martin. Concrètement, la faible quantité d'énergie disponible pourrait également favoriser les dépassements, davantage encore que l'ancien DRS. Comme la quantité d'énergie récupérable en course sera elle aussi inférieure à celle des autres Grands Prix, utiliser le "mode boost" en attaquant et prolonger le déploiement du MGU-K offrira un surplus de puissance très important, facilitant les dépassements. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles Mercedes a choisi de purger la pénalité moteur d'Antonelli sur ce circuit.

McLaren utilisera pour la première fois son aileron arrière rotatif, le "H-Wing", en course ce week-end Photo de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Le risque, toutefois, est de se retrouver avec très peu d'énergie immédiatement après et de devenir vulnérable à un contre-dépassement, créant cette dynamique en "yo-yo" déjà observée lors d'autres Grands Prix. Heureusement, cette situation présente également un autre avantage. Abaisser la limite de récupération devrait rendre le comportement des voitures moins "étrange" pour les pilotes à Monza, même si certains craignent de devoir malgré tout rétrograder en fin de ligne droite afin de maintenir le moteur thermique dans une bonne plage de régime.

Certains ont déjà atteint leurs objectifs de charge aéro

Dans les calculs de la FIA, un autre élément doit également être pris en compte. Certaines équipes de pointe ont déjà atteint, avant même la mi-saison, les niveaux de charge aérodynamique qu'elles estimaient pouvoir atteindre à la fin de l'année.

Cela signifie que les distances de freinage se réduisent, que la traînée augmente dans les lignes droites et que les possibilités de récupérer de l'énergie dans les virages diminuent. La seule solution restante consiste alors à recharger la batterie grâce au "super-clipping" ou au "lift and coast".

C'est précisément pour cette raison qu'il a été nécessaire d'abaisser encore la quantité d'énergie récupérable par tour à Monza par rapport aux autres Grands Prix, afin d'éviter de pousser les pilotes et les équipes à recourir à des stratégies extrêmes pour recharger la batterie.

Concernant les zones où l'aileron actif pourra être utilisé, elles seront au nombre de quatre, dont une dans la Curva Grande. Dans cette portion, toutefois, l'aileron actif ne pourra être ouvert que dans la partie finale du virage, lorsque les voitures seront quasiment en ligne droite, pour des raisons de sécurité. Ouvrir l'aileron avant au milieu du virage pourrait provoquer un sous-virage excessif, notamment lorsque deux voitures se trouvent côte à côte.

La logique est similaire à celle qui avait poussé la FIA à diviser en deux la zone d'activation de l'aileron actif à Blanchimont, à Spa, afin de le maintenir fermé dans le virage et de ne l'ouvrir que dans les portions les plus sûres.