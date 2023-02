Pourquoi l'inexpérience de Piastri n'inquiète pas McLaren

Charger le lecteur audio

Après deux saisons avec un Daniel Ricciardo loin des attentes placées en lui au moment de son recrutement, McLaren a fait le choix de se séparer de l'Australien pour le remplacer par un de ses compatriotes pourtant inexpérimenté en F1, Oscar Piastri. Le Champion F2 2021, chipé à Alpine dans le courant de la saison 2022, n'a en effet encore jamais couru en Grand Prix et sera aligné aux côtés d'un Lando Norris qui va de son côté entamer sa cinquième saison dans le championnat.

Désormais à la tête de l'écurie après le départ d'Andreas Seidl, Andrea Stella insiste justement sur l'importance de la continuité incarnée par le Britannique dans ce nouveau chapitre : "Le point important est d'avoir de la continuité avec Lando, qu'il demeure en quelque sorte une référence. Et c'est une référence que nous connaissons très bien, parce que nous avons vécu le développement de Lando à ses côtés."

"Et il y a clairement eu un développement du point de vue technique, du point de vue du pilotage, du point de vue de la science de la course. Je crois donc que nous connaissons très bien tout cela. Il va s'agir d'un cadre de référence pour Oscar également, et pas seulement au niveau de la performance d'Oscar lui-même mais aussi dans la compréhension de la voiture."

S'il s'agissait d'une moto, il serait plus difficile de comprendre le rôle joué par le pilote et le rôle joué par la moto. Andrea Stella

Mais, plus encore, Stella met l'accent sur un aspect souvent évoqué mais finalement peu assumé : l'importance, dans la F1 actuelle, de la récolte de données dans la compréhension des performances d'une monoplace et son développement, même si les pilotes jouent toujours un rôle – que l'on comprend malgré tout très réduit – dans ces domaines. "Nous aurons une nouvelle voiture, nous voulons améliorer certaines choses et les pilotes sont assurément importants par rapport à ça, même si la F1, contrairement à certaines autres disciplines, s'appuie beaucoup sur des chiffres. Ça veut dire que nous avons de la chance, car des gens s'occupent de cet aspect."

"Je crois que s'il s'agissait d'une moto, il serait plus difficile de comprendre le rôle joué par le pilote et le rôle joué par la moto. Mais en F1, vous avez une assez bonne idée de votre compétitivité en vous fiant aux chiffres. Du côté des pilotes, vous composez avec des subtilités, avec les derniers pourcents de la performance, donc je ne suis pas très inquiet. Si vous me donnez de bons chiffres, je vais les prendre, même si nous n'avons pas de références très claires venant des pilotes."

Quant à la capacité d'apprentissage de Piastri, qui a toujours rapidement brillé dans les formules de promotion, Stella n'a pas vraiment de doute : "L'aventure que nous débutons avec Oscar est aussi une aventure indépendante. Il est assurément très talentueux, et nous voulons qu'il utilise ses références, les références de la voiture, mêmes les références de ce que nous avons pu apprendre avec Daniel et ainsi de suite."

"Mais nous sommes tout à fait convaincus qu'il aura suffisamment de talent, de méthode et d'intelligence pour trouver sa propre voie, en tirant parti de ces références. Je ne suis donc pas du tout inquiet à l'idée que nous puissions perdre ce type d'expérience en comparaison."