Formule 1 GP de Singapour

Pourquoi McLaren ne pourra pas corriger sa F1 avant 2027

Lando Norris et Oscar Piastri ont tous deux estimé que la McLaren 2026 était difficile à piloter, mais l'écurie ne pourra résoudre ce problème qu'avec sa prochaine monoplace.

Haydn Cobb Jake Boxall-Legge

Publié: 18 oct. 2026, 13:01

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Photo de : Pauline Ballet - Formula 1

Andrea Stella, le directeur de l'écurie McLaren, a admis qu'il était impossible d'améliorer les caractéristiques de comportement de sa Formule 1 "sans changements fondamentaux", qui ne seront pas possibles avant 2027.

Alors que tous les pilotes de F1 ont dû s'adapter à la nouvelle génération de monoplaces et de moteurs afin d'en tirer le maximum, en recourant souvent à des techniques peu naturelles ou inhabituelles qu'ils n'avaient jamais utilisées au cours de leur carrière, McLaren a également dû faire face à un problème de comportement plus profond tout au long de la saison.

Alors que Lando Norris et Oscar Piastri ont tenté d'adapter leur style de pilotage aux moteurs de cette année, la complication supplémentaire liée à la maniabilité de la voiture a freiné les progrès globaux de l'écurie par rapport à ses principaux rivaux.

Ce problème, qui semble avoir davantage affecté Piastri que son coéquipier en raison de leurs pilotages naturels différents, est une question que l'équipe ne pourra résoudre pleinement qu'une fois qu'elle aura pu apporter des modifications techniques majeures avec une toute nouvelle voiture en 2027.

Stella a expliqué : "Je ne m'attends pas à ce que les modifications prévues sur la voiture améliorent cette caractéristique. Je pense que nous avons besoin d'une solution plus fondamentale que le simple fait d'ajouter de l'appui aérodynamique à la voiture, comme cela sera le cas lors des prochaines courses."

"Sans modifier en profondeur certains autres aspects, cela prendra du temps et, au plus tôt, cela se fera, je dirais, avec la MCL41 prévue pour 2027."

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Après le Grand Prix de Singapour, Norris est revenu en détail sur le sujet, expliquant qu'il devait "forcer" sa McLaren à faire ce qu'il attendait d'elle, plutôt que de trouver un équilibre avec lequel il se sentirait à l'aise.

"[La voiture] est vraiment à la limite à chaque virage", a déclaré Norris. "Il faut la piloter avec une précision millimétrique et la forcer dans tous les sens. On ne peut pas laisser la voiture faire le travail toute seule. On ne peut pas se contenter de laisser l'avant faire le travail, ni l'arrière. Il faut forcer l'avant ; il faut forcer l'arrière."

"Il faut la piloter d'une manière qui exige énormément de concentration et de talent. C'est tout simplement intense et épuisant mentalement, vu l'effort que l'on doit fournir au volant."

"C'est tout simplement trop difficile et c'est impossible d'enchaîner les tours en qualifications, ce qui montre à quel point nous avons réussi à faire du bon travail lorsque nous décrochions la pole position et ainsi de suite, et à quel point c'était gratifiant."

"C'est tout simplement trop difficile et on ne peut pas faire de miracle, car on n'est tout simplement pas assez rapide. Il faut forcer la voiture, et on ne peut pas la laisser faire le travail, car elle ne le fait pas toute seule. Et ce n'est absolument pas ce qu'on attend d'une voiture."

Cette "intensité" de pilotage est une caractéristique qui, selon Stella, a marqué la McLaren tout au long de la saison, à laquelle Norris et Piastri ont dû s'adapter, et à laquelle l'Australien, dont le style de pilotage est naturellement plus fluide et plus doux, a eu plus de mal à s'habituer.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Le fait que la voiture exige beaucoup d'efforts pour réaliser de bons chronos et qu'elle nécessite un niveau d'intensité dans le pilotage bien supérieur à celui de l'année dernière est une chose que les pilotes ont mis un certain temps à comprendre", a-t-il expliqué.

"C'est également l'une des raisons pour lesquelles Oscar, à un certain moment, a quasiment perdu une partie de sa compétitivité par rapport à Lando. Nous nous sommes alors demandé : que se passe-t-il avec Oscar ? Et j'ai toujours affirmé qu'il s'agissait d'un problème technique. Oscar devait simplement comprendre comment pousser la voiture à faire certaines choses et, en quelque sorte, accepter le fait que rouler vite ne signifie pas nécessairement rouler proprement, si vous voyez ce que je veux dire."

"C'était d'ailleurs la marque de fabrique d'Oscar lorsque nous l'avons vu rouler vite par le passé. Il était… Il roulait proprement, il savait très bien exploiter les données, ce qui montrait qu'il était très régulier, et il était rapide. Avec cette voiture, cette combinaison de facteurs ne semble pas se produire très souvent, ce qui représente donc beaucoup de travail pour les pilotes."

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