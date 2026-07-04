Pourquoi McLaren n'a pas la dernière version du moteur Mercedes à Silverstone

Alors qu'Audi et Ferrari ont introduit leur première évolution de l'ADUO de la saison à Barcelone puis à Spielberg, Mercedes est également arrivée en Autriche avec une nouvelle spécification de son unité de puissance.

Dans le cas de Mercedes, il ne s'agissait toutefois pas d'une évolution entrant dans le cadre du nouveau système de la FIA, mais d'une mise à jour axée sur la fiabilité, destinée à gommer les nombreux soucis survenus depuis le début de la saison. Le dernier en date concernait Kimi Antonelli, contraint à l'abandon lors du Grand Prix de Barcelone avec l'équipe d'usine.

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La plupart des équipes clientes de Mercedes utilisent ce week-end cette nouvelle spécification de l'unité de puissance. Avant la seule séance d'essais libres à Silverstone, les pilotes Alpine Pierre Gasly et Franco Colapinto ont tous deux opté pour de nouveaux éléments, dont un moteur à combustion interne et un turbo neufs.

Carlos Sainz a également changé l'intégralité de son unité de puissance après ses problèmes rencontrés en Autriche, même si son coéquipier chez Williams, Alexander Albon, continue d'utiliser celle montée à Spielberg.

McLaren est ainsi la seule équipe cliente de Mercedes à ne pas disposer de cette nouvelle spécification avec ses deux monoplaces au Grand Prix de Grande-Bretagne, comme l'a confirmé Zak Brown lors de la conférence de presse FIA du vendredi.

"Nous devons recevoir le nouveau moteur Mercedes. Nous sommes les seuls à ne pas avoir la nouvelle version, qui va nous arriver prochainement", a expliqué le PDG de McLaren ce vendredi à Silverstone.

"Bien sûr, nous aimerions l'avoir. Dès qu'il existe un gain de performance disponible, mais que vous ne l'avez pas encore sur la voiture, vous voulez l'obtenir le plus vite possible. Mais je ne dirais pas que c'est une frustration. C'est simplement la situation. On continue de travailler, la tête baissée, et de pousser. Il sera bientôt dans nos voitures."

Les Mclaren se sont qualifiées sixième et septième sur la grille de la course sprint en Grande-Bretagne. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cela ravive inévitablement les souvenirs du début de saison, lorsque McLaren expliquait subir les inconvénients d'être une équipe cliente pour la première fois de son histoire, notamment en matière de transfert d'informations et de courbe d'apprentissage différente de celle de l'écurie d'usine Mercedes.

La situation est toutefois bien différente cette fois-ci. Zak Brown a précisé que la raison de ce retard était avant tout d'une question de kilométrage sur les moteurs actuels, McLaren n'ayant pas encore atteint le seuil nécessaire pour procéder à un changement d'unité de puissance.

"Il faut faire tourner vos moteurs, et nous avons encore du potentiel sur ceux que nous utilisons actuellement. Nous devons donc attendre le moment où un changement est nécessaire", a déclaré l'Américain.

"Williams a reçu les siens parce que Carlos a eu son problème, ce qui a imposé un changement moteur. Je ne me souviens pas exactement de la situation d'Alpine, mais ils en ont sans doute déjà utilisé deux aussi. C'est simplement une question de calendrier."

Le nouveau moteur monté à Spa

En observant le kilométrage effectué depuis le début de la saison 2026, Alpine est effectivement l'équipe cliente Mercedes la plus sollicitée, et de loin, notamment en raison des nombreux abandons rencontrés par McLaren.

Williams se situe plus bas dans ce classement, ce qui explique également pourquoi Alex Albon n'a pas encore reçu la nouvelle spécification. Si McLaren accumule davantage de kilomètres à Silverstone, Zak Brown estime que Lando Norris et Oscar Piastri pourraient passer à la nouvelle spécification dès le prochain week-end en Belgique.

McLaren s'attend à recevoir la mise à jour de fiabilité de Mercedes à Spa-Francorchamps. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"On voudrait l'avoir le plus vite possible, mais il faut faire tourner les moteurs par cycles. Évidemment, on peut les introduire et les retirer, mais on l'aura bientôt, probablement pour la prochaine course", a ajouté Brown.

Le circuit de Spa-Francorchamps est l'un des plus exigeants du calendrier en matière de puissance, ce qui fait d'un changement d'unité de puissance avant le Grand Prix de Belgique un moment logique.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, avait déjà expliqué en Autriche que l'installation d'une unité de puissance neuve apporte généralement un léger gain de performance, plusieurs chevaux étant perdus au fil du cycle de vie d'un moteur.

Au-delà de la spécification elle-même, le directeur de McLaren Andrea Stella a indiqué qu'environ 30% du temps perdu par l'équipe par rapport à Mercedes se situait en ligne droite. McLaren continue d'analyser ce déficit, même si Stella a reconnu ouvertement qu'une part importante était liée à la traînée aérodynamique de la MCL40.

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