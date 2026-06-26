Pourquoi McLaren a renoncé à tester son aileron "Macarena" en Autriche

McLaren a suspendu son projet d'évaluation d'un nouveau package à faible traînée pour l'aileron arrière jusqu'après le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, selon les informations recueillies par Motorsport.com.

L'écurie avait apporté au Red Bull Ring un aileron arrière inspiré de celui de Ferrari, surnommé "Macarena", et prévoyait de l'évaluer sur la voiture de Lando Norris lors des essais libres du GP d'Autriche. Mais elle a estimé que cette pièce nécessitait davantage de développement avant d'être testée en piste, où toute défaillance pourrait lui faire perdre un temps précieux.

Apparu pour la première fois sur la SF-26 de Ferrari, bien que Red Bull ait développé un concept similaire qu'elle a présenté un peu plus tard, l'aileron "Macarena" se caractérise par un mécanisme d'actionnement différent pour le flap supérieur de lorsque le mode "ligne droite" est activé. Plutôt que de simplement déplacer légèrement le flap dans une position plus horizontale, comme avec l'ancien système de réduction de la traînée (DRS), l'actionneur fait pivoter l'ensemble du flap.

Il semble que cela offre un effet de réduction de la traînée plus important qu'un aileron à actionnement classique, mais le mécanisme nécessite encore beaucoup de travail pour être suffisamment robuste afin de supporter une utilisation fréquente en conditions de course.

Il y a également un processus d'apprentissage à mener concernant son impact sur la cartographie aérodynamique de la voiture pendant la phase de transition - c'est-à-dire lorsqu'il est en rotation -, car cela entraîne des effets secondaires au niveau de la charge sur les pneus et du niveau d'appui aérodynamique à l'approche des virages.

McLaren a utilisé son aileron arrière classique ce vendredi en Autriche. Photo de: Getty Images

"Nous devons peaufiner le tout, nous devons essayer de nous assurer que ça fonctionne, et peut-être que d'ici quelques courses, nous pourrons l'introduire comme il se doit", déclarait Norris jeudi en Autriche, alors qu'il s'attendait encore à tester le nouvel aileron.

"C'est tout simplement du bon travail de la part de l'équipe d'essayer d'avancer aussi vite que possible. Ce n'est pas un projet facile. Il faut du temps pour comprendre un aileron aussi complexe que celui-ci."

"Mais c'est génial, c'est innovant, c'est agréable à voir. C'était vraiment génial de voir Ferrari en début d'année, et c'est incroyable de voir comment des gens qui maîtrisent les règles et les règlements, et qui en comprennent la formulation, parviennent à contourner certaines restrictions."

"Et je pense que c'est ce qui rend la Formule 1 si particulière : la façon dont les gens parviennent à créer ce genre de concepts. J'aurais aimé que nous l'ayons déjà il y a trois mois."

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McLaren, un plan initial contrarié

Avant le début de la saison 2026, Rob Marshall, directeur technique de McLaren, a laissé entendre que son équipe consacrerait les premières courses à étudier le comportement de sa MCL40 et à observer les innovations des autres écuries, avant de définir une voie de développement claire pour la voiture.

L'annulation des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite a légèrement modifié le calendrier, puisqu'elle a en effet mis la saison en pause après seulement trois manches, mais elle a également offert un mois entier sans course pour se concentrer sur le développement technique.

Les délais de recherche et de fabrication sont tels que ce n'est que maintenant que nous voyons les résultats des efforts des équipes qui ont été "inspirées" par les innovations majeures et sophistiquées introduites par d'autres en début de saison. Et avec des éléments comme celui-ci, il existe un rapport risque/bénéfice, compte tenu des contraintes imposées par le plafond budgétaire en F1.

McLaren doit donc être convaincue qu'il vaut la peine de poursuivre dans cette voie. Mais dans le même temps, elle doit trouver un équilibre face à ces risques, compte tenu de sa position au classement constructeurs par rapport à Mercedes et Ferrari. Norris occupe déjà une lointaine cinquième place au championnat pilotes, avec moins de la moitié des points du leader, Kimi Antonelli.

Le nouvel aileron arrière peut apporter un gain de performance, mais dans la F1 moderne, il n'existe aucun composant isolé que l'on puisse monter sur une voiture pour gagner une demi-seconde par tour. Il y a davantage à perdre en manquant du temps de piste lors des essais - et, de toute façon, une fuite hydraulique a déjà retardé l'entrée de Norris en piste en Autriche.

Comme il n'y a qu'une heure d'essais libres lors d'un week-end de sprint, il est très peu probable que McLaren évalue le nouvel aileron à Silverstone. Il ne sera donc probablement pas présenté en public avant la Belgique.