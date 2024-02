Pourquoi la légalité de l'aileron Mercedes n'a pas vraiment été en doute

Lors de sa présentation, la Mercedes W15 a d'emblée fait parler pour son aileron avant. Le flap supérieur dispose en effet dans sa partie la plus intérieure d'une très fine bande de carbone à l'endroit où il est relié au nez. Cette astuce qui adopte une interprétation extrême a beaucoup fait parler dans les médias.

Toutefois, dans le petit monde de la Formule 1, les choses ont été bien plus calmes. Point de levée de boucliers chez la concurrence, comme cela avait pu être suggéré, avant que la FIA le valide. En effet, cette petite pièce est a priori conforme à l'article 3.9.1 e) du Règlement Technique qui dispose que : "À l'exception de la section fermée la plus en arrière, le point le plus en arrière de chaque section fermée ne doit pas être visible vu de dessus."

En substance, cela signifie que seule la section la plus en hauteur de l'aileron peut avoir son bord de fuite visible. Les niveaux inférieurs doivent être cachés par les chevauchements des sections supérieures. Par exemple, le bord arrière du deuxième élément est caché par le troisième élément situé au-dessus.

Mercedes, pour rester conforme, a utilisé cette fine bande de fibre de carbone qui relie le corps principal du quatrième et dernier élément au nez pour dissimuler le bord arrière du troisième flap.

Selon les informations de Motorsport.com, la FIA a été rapidement convaincue de la légalité de cette interprétation. Mercedes semble avoir été en contact avec l'instance dirigeante tout au long du processus de création de l'aileron avant. Tout cela contrairement aux rumeurs indiquant que la fédération ne l'avait validé que tardivement.

La Mercedes W15 de George Russell dans le garage lors des essais de Bahreïn.

"Ce qui est installé sur une voiture fait toujours suite à un échange, disons, avec la FIA tout au long du processus", a expliqué Toto Wolff, le directeur de Mercedes. "Il ne s'agit pas seulement d'avoir une idée intelligente, de la mettre en pratique lors d'un test et de penser qu'elle pourrait ou ne pourrait pas être remise en question. C'est un long processus de dialogue qui se déroule pendant l'hiver. Donc je pense que c'est OK [en termes de légalité]."

En dépit de l'attention attirée par cette pièce, Mercedes n'attend pas d'elle un immense gain de performance. Et alors que l'idée selon laquelle la concurrence serait furieuse envers ce design est bien loin de la réalité, des questions pourraient se poser plus largement sur le fait qu'elle mettrait en danger "l'esprit du règlement".

En effet, quand la réglementation actuelle a été mise en place, le but était de réduire au maximum les possibilités de créer des petits appendices pouvant altérer la qualité du flux d'air pour les voitures suiveuses, afin de permettre que les F1 puissent se suivre plus facilement qu'avec l'ancienne génération. Dans le cas de Mercedes, la fine bande a priori destinée à créer un vortex afin de rediriger l'air perturbé.

Le directeur technique de la Formule 1, Pat Symonds, a réagi à ce sujet sur Sky Sports : "Est-ce vraiment conforme à l'esprit des règles ? C'est conforme au règlement, c'est conforme à la lettre de la loi. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Est-ce le genre de chose que nous voulons ? Je pense qu'il nous faut savoir quelle est l'ampleur de l'effet."

Avec Matt Kew et Alex Kalinauckas