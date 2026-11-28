Formule 1 GP du Qatar

Pourquoi Mercedes a mécontenté Kimi Antonelli en Q3

Le champion du monde a pris la deuxième place derrière son coéquipier George Russell, auteur de la pole position, lors des qualifications sur le circuit international de Lusail.

Ed Hardy

Publié: 28 nov. 2026, 20:13

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a expliqué pourquoi son équipe était allée à l'encontre des souhaits de Kimi Antonelli, mécontent, lors des qualifications du Grand Prix du Qatar de Formule 1.

Les Flèches d'argent ont monopolisé la première ligne pour la course de dimanche, avec George Russell en pole devant Antonelli, relégué à 0"128 de son coéquipier, tandis que Lando Norris, chez McLaren, a pris la troisième place.

Malgré cette solide performance de Mercedes, Antonelli était toujours contrarié après la séance. Il a ainsi lancé à son ingénieur de course, Peter Bonnington : "Si je demande quelque chose, s'il vous plaît, faites-le."

Le champion du monde 2026 a en effet été envoyé en piste le premier pour les dernières tentatives en Q3, alors qu'il souhaitait partir vers la fin du groupe en raison de l'importance de l'aspiration à Lusail.

Wolff explique que Mercedes n'a pas accédé à cette demande parce que l'équipe ne voulait pas prendre le risque de revivre le scénario de Las Vegas, où Antonelli avait décroché la pole, mais avait failli ne pas franchir la ligne d'arrivée à temps en Q3.

"Kimi est mécontent parce qu'il ne voulait pas être envoyé en tête du groupe, ce qu'il nous avait dit avant de prendre la piste, et nous avons fait exactement l'inverse", a expliqué Wolff à Sky Sports.

Toto Wolff, Mercedes

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Mais il y a une bonne raison à cela : nous ne voulons jamais nous retrouver dans une situation où nous ne franchissons pas la ligne à temps."

"Nous devons maintenant trouver le bon équilibre entre le fait de répondre aux souhaits du pilote, qu'ils soient justifiés ou non."

"Les pilotes ont toutefois un certain état d'esprit. Ils prennent la piste et pensent qu'ils ne sont pas dans la bonne position, ce qui peut les agacer."

"Ce ne devrait pas être le cas, mais cela peut arriver. De notre côté, nous devons aussi veiller à adopter la bonne approche pour garantir une sortie des stands et un passage sur la ligne dans les temps."

Au final, cela n'a pas eu de grandes conséquences puisque Russell et Antonelli n'ont pas réussi à améliorer leur chrono lors de leur dernière tentative. Le Britannique a donc conservé la pole provisoire pour signer sa sixième de la saison 2026, soit une de moins que son coéquipier de 20 ans.

Wolff a déclaré à la radio : "C'est entièrement de notre faute. Nous allons revoir la procédure. Nous aurions dû t'envoyer en premier, nous allons travailler là-dessus."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Interrogé sur une éventuelle promesse faite à Antonelli, Wolff a répondu : "Non, pas du tout."

"C'était un souhait de sa part, auquel nous pouvons parfois accéder et parfois non. Peut-être que demain, comme je l'ai dit, nous aurions pu trouver un compromis, mais cela comporte toujours un risque."

Le patron de Mercedes a ensuite démenti que l'équipe ait annoncé à l'Italien qu'elle donnerait la priorité à Russell lors des deux dernières manches, au Qatar et à Abu Dhabi, alors que le Britannique de 28 ans vise la deuxième place du championnat.

Russell occupe actuellement la quatrième place, à égalité de points avec Norris, cinquième. Il accuse trois points de retard sur Lewis Hamilton, pilote Ferrari, troisième, et compte 40 points de moins que Max Verstappen, deuxième avec Red Bull.

"Nous n'en avons pas spécifiquement parlé parce qu'au bout du compte, tout le monde veut gagner", a ajouté Wolff.

"Nous ne voulons pas instaurer de consignes d'équipe et priver quelqu'un d'une victoire. Nous allons donc discuter demain des différents scénarios qui pourraient aider George sans retirer à Kimi la possibilité de briller."

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