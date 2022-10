Mercedes prévoit d'utiliser son nouvel aileron en course à Mexico

Charger le lecteur audio

À la veille du coup d'envoi du week-end au Grand Prix des États-Unis, Mercedes a attiré l'attention en exposant devant son garage un nouvel aileron avant. Cette pièce, accompagnée d'un nouvel aileron arrière et d'un nouveau plancher, faisait partie du nouveau package d'évolutions développé par la marque à l'étoile pour le sprint final de 2022.

Toutefois, c'est l'ancienne version de l'aileron avant qui a été installée sur les W13 de Lewis Hamilton et George Russell pour les qualifications et la course. Cette décision a nourri les rumeurs sur la potentielle illégalité de l'élément, néanmoins Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie piste de l'équipe allemande, l'a très simplement justifiée.

"La raison pour laquelle nous n'avons pas utilisé [l'aileron avant] à Austin est que nous n'avions qu'un exemplaire de cette pièce, alors si nous l'endommagions en qualifications, la voiture en question aurait dû s'élancer derrière", a-t-il expliqué.

En effet, le régime de Parc Fermé, qui est systématiquement mis en place au début de chaque séance qualificative, fige les réglages et les spécifications des pièces installées sur les voitures. Si une équipe venait à changer ses réglages ou remplacer une pièce par une autre spécification entre les qualifications et la course, elle serait reconnue coupable d'une infraction et la voiture envoyée au fond de la grille.

Shovlin a cependant affirmé que cet aileron serait utilisé en course pour le Grand Prix de Mexico. "Avec un programme très chargé en raison des tests de pneus en EL2, nous n'avions pas le temps de l'évaluer", a-t-il ajouté. "Nous aurons davantage d'exemplaires à notre disposition au Mexique, nous utiliserons ceux-ci le vendredi, nous vérifierons si tout fonctionne comme prévu, et à ce stade, le plan est d'utiliser cet aileron en course."

Les durs faute de mieux pour Hamilton

Contrairement à Max Verstappen et Charles Leclerc, qui ont tous deux chaussé des pneus mediums, Mercedes a équipé Lewis Hamilton de gommes dures pour le dernier relais de course au Grand Prix des États-Unis. Le Britannique bénéficiait donc de pneus moins performants pour défendre sa première place face à Verstappen dans les derniers kilomètres et s'est finalement incliné face au Néerlandais pour cinq petites secondes.

Et comme l'a expliqué James Vowles, le responsable de la stratégie chez Mercedes, l'approche précautionneuse de l'équipe allemande dans la préparation du week-end de course l'a condamnée à prendre cette décision stratégique lors de l'ultime arrêt du septuple Champion du monde.

"Le choix des pneus pour la course trouve sa source jusque dans la semaine précédant l'épreuve", a confié Vowles. "On a une quantité de pneus limitée pour un week-end de course, on essaie d'optimiser leur utilisation par rapport à la météo ou aux conditions de piste, et on essaie de décider ce que l'on veut avoir dans l'allocation pour la course. Dans notre cas, nous avions mis l'accent sur le fait que le pneu dur devrait, à notre avis, être plus utile que le medium. C'était assurément le cas l'année d'avant, et nous pensions que le tendre serait trop faible en course – ça a vraiment été le cas."

"Nous avons pris cette décision avant le début du week-end de course, et une partie de la complexité est qu'il faut avoir suffisamment de pneus tendres en qualifications afin de pouvoir se qualifier avec succès, tout en ayant suffisamment de pneus en course pour réussir cette dernière. Ce que Red Bull et Leclerc ont su faire, c'est qu'ils ont abordé [les qualifications] avec seulement trois trains de pneus tendres, mais ils avaient aussi une voiture un peu plus rapide que la nôtre en qualifications, suffisamment rapide pour pouvoir prendre ce genre de risque."

"Nous avons décidé, tout bien considéré, que quatre trains de pneus tendres seraient une meilleure allocation. Avec le recul, je suis convaincu que c'était la bonne solution et j'en suis satisfait. Mais par conséquent, au lieu d'avoir cette gamme de pneus disponible pour la course, nous n'avions qu'un train de durs supplémentaire."