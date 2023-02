Pourquoi Mercedes n'a pas jeté son concept à la poubelle

Charger le lecteur audio

Si la Mercedes W14 révélée ce matin attire avant tout l'œil par son changement radical de livrée, avec le passage d'une peinture argentée l'an passé à une voiture majoritairement à nu couleur carbone, elle se veut sur le plan technique avant tout une évolution de la W13.

Les suspensions ont été revues pour gagner du poids et améliorer sa maniabilité, tout comme la carrosserie a été modifiée au niveau du capot moteur afin de mieux composer avec la gestion du flux d'air et la réduction de la trainée, qui avait été particulièrement problématique en 2022. Mais dans cette version de lancement, le fameux concept "zéro ponton" a été maintenu, alors même que la tendance générale est de pencher vers une solution type Red Bull/Alpine.

Mike Elliott, le directeur technique de l'écurie, a déclaré que l'axe principal de travail durant l'hiver avait été de progresser dans des domaines clés plutôt que de réinventer la roue et d'aller vers des concepts totalement différents. "Tout se joue dans les détails, et il s'agit de beaucoup d'éléments que vous ne pouvez pas voir. En particulier sous le plancher, il va y avoir beaucoup de développement."

"Parmi les éléments clés pour nous, nous avons complètement changé les suspensions avant et arrière, pour essayer de réduire le poids de la voiture, mais aussi pour essayer d'améliorer son comportement. Vous verrez qu'il y a des changements assez importants sur la carrosserie, mais l'ADN de base est toujours le même."

"Nous avons examiné tous les domaines et nous nous sommes dit : 'Comment pouvons-nous améliorer ce que nous avons fait ?'. Nous avons étudié les problèmes que nous avions l'année dernière et nous nous sommes interrogés sur la façon de garantir au mieux qu'ils ne se reproduiront pas cette année. Tout est donc dans les détails."

Si l'idée d'abandonner la voie empruntée l'an passé a été évaluée également, les éléments forts du concept de la W13 ont aidé à faire pencher la balance : "Si vous prenez les périodes où nous avons eu beaucoup de succès, il était facile de prendre la voiture que l'on avait et de se dire : 'Bien, nous allons juste construire sur cette base'."

"Je pense qu'à certains moments l'année dernière, nous nous sommes remis en question et nous nous sommes demandé si nous avions fait une erreur majeure. 'Doit-on revoir fondamentalement ce que l'on fait ?' Mais nous savons que si nous nous lançons dans cette aventure, que nous détruisons tout et que nous recommençons, nous risquons de repartir de plus loin. Il s'agit donc de prendre les bonnes décisions."

"Bien que nous ayons eu des problèmes avec la voiture l'année dernière, je pense qu'elle avait aussi beaucoup de qualité. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont fonctionné pour nous. Les pilotes ont parlé de la fiabilité, et elle a été bonne. Donc je pense qu'il faut être prudent et ne pas tout jeter pour recommencer."