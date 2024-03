Pourquoi Norris n'a pas été pénalisé malgré son faux départ

Le départ du Grand Prix d'Arabie saoudite 2024 de Formule 1 a été assez peu agité sur la piste, mais ce n'est pas pour cela que les commissaires n'ont pas été amenés à se pencher dessus de très près. En effet, les images TV de cette phase de course ont rapidement révélé que la McLaren de Lando Norris, positionnée en cinquième place, avait eu un mouvement vers l'avant alors même que les feux de départ n'étaient pas encore éteints.

George Russell, placé derrière son compatriote, a immédiatement repéré ce mouvement suspect et averti Mercedes à la radio que Norris avait été l'auteur d'un départ anticipé. Si les commissaires se sont saisis de cette situation quelques tours plus tard, ils n'ont toutefois pas considéré que le pilote McLaren devait être pénalisé.

Voici comment ils ont justifié leur décision : "Les commissaires ont examiné les données du système de positionnement et de signalisation, ainsi que la vidéo, et ont déterminé que la vidéo semblait montrer que la voiture 4 avait bougé avant que le signal de départ ne soit donné", peut-on d'abord lire.

"Cependant, le transpondeur approuvé et fourni par la FIA et installé sur la voiture n'indiquait pas de départ anticipé. L'article 48.1 a) du Règlement Sportif de la Formule 1 dispose clairement que la décision de savoir s'il y a eu ou non un départ anticipé doit être prise en fonction du transpondeur, qui n'indiquait pas [cela]. Dans ces circonstances, nous ne prenons pas d'autres mesures."

L'article cité par les commissaires indique en effet qu'un pilote s'expose à une pénalité s'il a "bougé avant que le signal de départ ne soit donné, ce jugement étant effectué par un transpondeur approuvé et fourni par la FIA et installé sur chaque voiture". En l'absence de signalement par le transpondeur et même si un mouvement a bien été perçu, les commissaires ne pouvaient qu'appliquer le règlement et donc ne pas sanctionner Norris.

Au micro de Sky Sports après la course, terminée à la huitième place, le Britannique a déclaré au sujet de son départ : "Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est allé très vite. J'ai juste un peu avancé, puis j'ai essayé de m'arrêter à nouveau, puis j'ai encore avancé. Mais dans l'ensemble, j'ai perdu [du temps]. Je n'ai rien gagné."

Les exemples Bottas et Vettel

Il faut se souvenir que deux cas similaires, mettant en jeu la même disposition du règlement, se sont produit lors du GP d'Autriche 2017 et du Japon 2019 où Valtteri Bottas et Sebastian Vettel, respectivement, avaient eux aussi anticipé légèrement le départ, sans que les capteurs ne signalent quoi que ce soit.

Directeur de course de la F1 en 2019, Michael Masi avait défendu cette tolérance au soir de l'épreuve de Suzuka : "Le système actuel est un système en place depuis un certain nombre d'années. La technologie s'est améliorée au fil des ans avec les caméras embarquées, la capacité de mieux voir les choses et tout ça. Pourrait-on envisager quelque chose pour l'avenir ? Absolument. Mais dans la situation actuelle, c'est le facteur déterminant que nous avons et celui que nous utilisons."

"Nous avons effectivement le signal en provenance du capteur de départ volé, et [le mouvement de Vettel] était dans la tolérance. La meilleure analogie pour tout le monde est probablement Valtteri il y a deux ans. C'était dans cette [limite], et c'est pourquoi il s'agit de la méthode approuvée dans la réglementation pour savoir si [il y a départ volé ou pas]."