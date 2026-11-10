Analyse

Formule 1 GP de São Paulo

Pourquoi Oscar Piastri et Mark Webber se séparent – et quelles conséquences pour la carrière du pilote F1 ?

L'annonce de la fin de leur collaboration avait déjà été évoquée plus tôt dans la saison de F1, lorsque Piastri avait révélé que le rôle de Webber deviendrait davantage "en coulisses".

Ronald Vording

Publié: 10 nov. 2026, 10:00

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Le lundi suivant le Grand Prix de São Paulo de Formule 1, Oscar Piastri et Mark Webber ont annoncé dans un communiqué commun que ce dernier et Ann Neal ne seraient plus les managers du pilote McLaren de 25 ans. Si le calendrier de cette décision peut surprendre – elle intervient maintenant et non à la fin de la saison –, cette séparation était envisagée depuis quelque temps déjà.

Le premier indice concret était venu de Piastri lors des essais hivernaux à Bahreïn. Alors que cet auteur souhaitait surtout connaître son avis sur les monoplaces 2026 – une question qui avait immédiatement fait apparaître un sourire révélateur sur le visage de l'Australien –, un confrère australien avait abordé le changement de rôle de Webber.

"Il n'y a rien eu de particulier, nous avons simplement décidé de faire les choses un peu différemment", avait expliqué Piastri lors de cette soirée inhabituellement froide de février dans le paddock de Bahreïn. "Mark reste très impliqué et nous avons beaucoup échangé au cours des dernières semaines. Il sera simplement moins présent sur les circuits. C'est essentiellement tout. Rien de particulier n'a déclenché cette décision."

Si ce dernier point est fondamentalement vrai, il est évident que la saison 2025 a été intense à plusieurs égards, y compris en coulisses, du moins du point de vue de Webber. Cette situation était naturellement étroitement liée aux "papaya rules", par lesquelles McLaren a tenté de traiter ses deux pilotes aussi équitablement que possible, mais qui ont également compliqué la tâche de l'équipe à certains moments, comme Andrea Stella l'avait reconnu sans détour au début de cette année.

Ce n'est un secret pour personne : Webber n'a pas toujours été satisfait de la manière dont McLaren a géré certaines situations en piste, ni des explications avancées pour justifier la baisse de régime de Piastri lors du dernier quart de la saison, qui lui a finalement coûté le titre mondial. Il convient toutefois de rappeler que le rôle d'un manager consiste aussi à défendre les intérêts de son pilote, même s'il existe plusieurs façons de le faire.

Webber avait naturellement à l'esprit sa propre expérience chez Red Bull et souhaitait éviter à tout prix que Piastri soit un jour considéré comme un pilote numéro deux dans le paddock de la F1. Dans une récente interview accordée à Autosport, l'ancien directeur de Red Bull, Christian Horner, a même décrit cette attitude comme un élément central de la mentalité de Webber, une vision du monde qu'il estime avoir transposée dans le cockpit.

"Je pense que la difficulté avec Mark, c'est qu'il se motivait en affrontant l'adversité. Il pilotait toujours mieux lorsqu'il avait le sentiment que le monde entier était contre lui", a expliqué Horner. "Il voyait ce talent émerger chez Sebastian [Vettel] et utilisait toutes les armes à sa disposition pour tenter de le déstabiliser ou de créer des tensions qui finiraient par jouer en sa faveur. Je pense que, en tant qu'équipe, nous apprenions à gérer ces dynamiques."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, is congratulated by Mark Webber in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Les différences entre le Red Bull de l'époque et le McLaren d'aujourd'hui sont toutefois considérables. Red Bull était alors dirigée par Horner et Helmut Marko, deux hommes qui connaissaient parfaitement les enjeux politiques de la F1. McLaren est aujourd'hui beaucoup plus axée sur l'ingénierie sous la direction d'Andrea Stella, qui insiste constamment sur les principes qu'il souhaite voir appliquer en course, notamment l'équité. Cela crée une dynamique différente et signifie également que toute tentative visant à éviter d'être relégué au rang de pilote numéro deux est perçue sous un tout autre angle.

Il faut souligner que McLaren n'a jamais officiellement demandé à Piastri de changer de management. Toutefois, selon les informations de Motorsport.com, le pilote a lui-même, avec l'avis de son entourage, forgé sa propre opinion sur ce dont il aura besoin à l'avenir.

Quoi qu'il en soit, la décision avait déjà été prise au début de cette année pour que Webber prenne du recul et travaille principalement "en coulisses", plutôt que d'occuper le devant de la scène lors des week-ends de course. Avec le recul, il s'agissait d'une première étape vers cette séparation, qui, selon le communiqué, a été décidée d'un commun accord. "Après avoir réduit notre présence sur les circuits cette saison, nous avons collectivement estimé qu'il était désormais opportun de mettre un terme à notre accord de management", a déclaré Webber.

L'évolution de Piastri et une nouvelle réalité sur le marché des transferts en F1

Au-delà de ces considérations, il faut également souligner que la situation de Piastri est aujourd'hui très différente de celle qu'il connaissait au début de sa carrière. Ses besoins vis-à-vis de son entourage ont donc eux aussi évolué. Cela concerne deux aspects : son expérience en tant que pilote et la situation actuelle du marché des transferts en F1.

Lors de ses premières années, Piastri avait davantage besoin de l'expérience de Webber en tant que pilote que ce n'est le cas aujourd'hui. Lorsque l'Australien a fait ses débuts en F1 à 21 ans – et qu'il était encore, selon l'expression que Toto Wolff emploie souvent pour décrire les jeunes pilotes, un "cerf pris dans les phares" –, pouvoir compter sur une personne de confiance à ses côtés, qui avait déjà tout connu, constituait un véritable atout. Quelqu'un extérieur à l'équipe, entièrement concentré sur ses intérêts et capable de l'aider à éviter certains pièges.

Lorsque Motorsport.com avait rencontré Piastri à Barcelone lors de sa saison de débutant, c'était précisément cette valeur ajoutée qu'il avait mise en avant : "Mark m'avait conseillé de ne pas sous-estimer le défi que représente la F1 et l'ampleur du saut à franchir, pas seulement en ce qui concerne les voitures, mais aussi tout le reste : le nombre de personnes avec lesquelles il faut échanger, les obligations médiatiques et les engagements envers les sponsors. Tout cela prend beaucoup plus d'ampleur qu'avant. Je pense que le fait qu'il me l'ait rappelé avant le début de la saison m'a fait du bien. Cela m'a permis de ne pas être surpris en arrivant. C'est probablement ce qui m'a le plus aidé."

"Mais il m'apporte aussi de précieux conseils sur de petits détails de pilotage et m'aide parfois à trouver des questions à poser aux ingénieurs auxquelles je ne pense pas forcément moi-même."

"Il est toujours aussi affûté. Il réfléchit encore comme un pilote et cherche constamment à tirer le meilleur de moi."

Plus de trois ans plus tard, Piastri a lui-même vécu toutes ces expériences et a donc moins besoin de cet accompagnement direct dans son rôle de pilote que lors de sa saison de débutant. Logiquement, cela signifie qu'un autre type de management peut désormais suffire, avec des priorités différentes dans ce domaine également.

Par ailleurs, la situation sur le marché des transferts a évolué. Piastri est engagé sur le long terme avec McLaren, avec un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison 2028. Certes, sa place a fait l'objet de nombreuses spéculations et publications cet été, notamment en raison des rumeurs autour de Max Verstappen, largement amplifiées par certains médias. Dans les faits, le Néerlandais a toutefois indiqué qu'il avait été beaucoup plus proche de prendre sa retraite en F1 que de rejoindre une autre équipe. Piastri n'a donc pas non plus sérieusement envisagé de partir.

Il avait certes qualifié de "flatteur" le fait que son nom soit associé à Red Bull pendant l'été, mais cette piste semble désormais fermée pour les prochaines années. Verstappen a en effet prolongé son contrat, ce qui signifie que Red Bull dispose de son pilote de pointe, à condition de lui fournir une monoplace compétitive. Avec des talents comme Isack Hadjar, Arvid Lindblad et, peut-être à plus long terme, Nikola Tsolov, Red Bull semble également parfaitement en mesure de trouver son deuxième pilote au sein de sa propre filière.

Ajoutons à cela que Mercedes et Ferrari disposent elles aussi de pilotes de pointe engagés sur le long terme, Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Pour Piastri, entretenir et renforcer davantage ses relations avec McLaren semble donc bien plus important que de conserver des contacts ailleurs, par exemple chez Red Bull par l'intermédiaire de Webber. Ces deux éléments peuvent encore rendre le calendrier de cette annonce surprenant, mais beaucoup moins la décision de mettre un terme à leur collaboration, alors que Webber avait déjà pris du recul.

Oscar Piastri, McLaren with Mark Webber

Photo by: Getty Images

Enfin, il convient de rappeler que Webber a joué un rôle essentiel dans les premières années de la carrière de Piastri, un élément qu'il ne faut pas oublier dans un moment comme celui-ci. Piastri ne l'a d'ailleurs pas oublié non plus, comme le montre sa déclaration dans le communiqué commun : "Je tiens à remercier Mark et Ann pour tout leur soutien et leurs conseils au fil des années. Leur accompagnement a été inestimable, en particulier pour aborder les premières étapes de ma carrière en F1. Je leur souhaite le meilleur pour la suite."

La décision la plus importante a bien sûr été de quitter Alpine pour rejoindre McLaren, avec notamment le désormais célèbre tweet de Piastri. À cette époque, la mentalité du "nous contre le reste du monde" de Webber, comme l'a décrite Horner, s'était révélée particulièrement précieuse. Ce transfert a également permis à Piastri d'échapper aux sables mouvants dans lesquels Alpine se trouvait, surtout à cette période. C'est une décision pour laquelle il reste reconnaissant, mais cette nouvelle étape de sa carrière nécessite autre chose. Cela explique pourquoi la collaboration entre deux des quatre derniers pilotes australiens de F1 a pris fin.

Webber a joué un rôle important dans le parcours qui a permis à Piastri d'atteindre son niveau actuel, et le pilote qui occupe aujourd'hui la septième place du championnat ne l'a pas oublié. Mais il estime avoir besoin d'un accompagnement différent pour la prochaine étape de sa carrière, avec idéalement davantage d'harmonie au sein de McLaren. Au vu de tous les éléments évoqués, cette décision est compréhensible.

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