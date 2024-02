Pourquoi les deux premiers GP de la saison F1 ont lieu un samedi

La saison 2024 de Formule 1 s'annonce comme la plus chargée de l'histoire de la discipline, avec un programme gargantuesque de 24 Grands Prix. Mais ce n'est pas la seule spécificité de cette campagne, qui va démarrer par deux courses organisées les samedis 2 mars (Bahreïn) et 9 mars (Arabie saoudite), en lieu et place du dimanche.

Pourquoi la saison 2024 de F1 va démarrer un samedi ?

La raison pour laquelle la saison 2024 de Formule 1 va démarrer avec une course organisée un samedi est simple : le Ramadan, le mois saint pour les musulmans, débutera le dimanche 10 mars prochain. Or, il aurait dû s'agir du jour de course du Grand Prix d'Arabie saoudite.

La grille de départ du GP d'Arabie saoudite 2023.

Cependant, l'épreuve de Djeddah a été avancée d'une journée, afin de s'assurer qu'elle ne se tienne pas au moment où démarrera le mois saint. Elle se tiendra donc du jeudi 7 au samedi 9 mars. Ce changement a alors provoqué l'avancement d'une journée du GP de Bahreïn, afin d'éviter de mettre une trop grande pression sur l'organisation et les écuries après l'épreuve de Sakhir.

Le programme des GP de Bahreïn et d'Arabie saoudite 2024

Avec l'avancement d'une journée et pas de format sprint pour ces deux Grands Prix, cela signifie que les séances d'essais libres 1 et 2 de ces épreuves auront lieu le jeudi, les EL2 et les qualifications le vendredi et donc la course le samedi.

Le programme pour Bahreïn

Date Séance Horaires (en France) Jeudi 29 février Essais Libres 1 12h30 - 13h30 Essais Libres 2 16h00 - 17h00 Vendredi 1er mars Essais Libres 3 13h30 - 14h30 Qualifications 17h00 - 18h00 Samedi 2 mars Course 16h00

Le programme pour l'Arabie saoudite

Date Séance Horaires (en France) Jeudi 7 mars Essais Libres 1 14h30 - 15h30 Essais Libres 2 18h00 - 19h00 Vendredi 8 mars Essais Libres 3 14h30 - 15h30 Qualifications 18h00 - 19h00 Samedi 9 mars Course 18h00

Une autre course F1 le samedi en 2024

Les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite ne seront pas les seuls qui se tiendront un samedi cette année, puisque ce sera aussi le cas du GP de Las Vegas le 24 novembre. La subtilité, c'est que le décalage horaire entre le Nevada et l'Europe fait que, chez nous, la course a bien lieu le dimanche puisqu'elle démarre à 22h, heure locale, et donc à 7h en France.

À quand remonte la dernière course un samedi en F1 ?

Le départ du GP d'Afrique du Sud 1985.

Ne pas courir un dimanche n'est pas une nouveauté en F1, même si c'est assez peu fréquent. Sur les 1101 GP organisés jusqu'ici, 75 n'ont pas eu lieu un dimanche. Il ne faut pas chercher loin pour trouver le dernier exemple en date, puisqu'il s'agissait tout simplement du GP de Las Vegas 2023, organisé le samedi.

Avant cela, il fallait remonter au Grand Prix d'Afrique du Sud 1985 pour trouver trace d'une course un samedi.