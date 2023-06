Pourquoi Red Bull reste convaincu que "Powertrains" vaut le coup

Si Honda ne s'était pas précipité pour quitter la F1 en premier lieu, ou avait été plus prompt à approuver son retour, Red Bull n'aurait pas eu besoin de suivre sa propre voie en matière de moteurs et d'engager des centaines de millions d'euros dans sa nouvelle division "Powertrains".

Il n'est donc pas étonnant que la première réaction de Max Verstappen à l'annonce du maintien de Honda en F1 ait été de trouver "un peu dommage" la façon dont la situation s'est déroulée.

"Il y a quelques années, ils ont dit 'nous allons arrêter', alors Red Bull a créé son propre département moteur et puis, à un moment donné, ils ont dit 'non, nous continuons'", a-t-il déclaré au Grand Prix de Monaco. "Malheureusement, lorsque vous êtes déjà en train de concevoir tout un moteur vous-même, vous ne pouvez plus vraiment travailler ensemble. C'est un peu dommage, je dirais."

Du point de vue de la direction de l'équipe Red Bull, il est évident que la dépense aurait été bien moindre si Honda avait choisi de rester. "C'était assurément une décision coûteuse", sourit Christian Horner, le patron de l'équipe Red Bull, à propos du choix d'emprunter la voie de la production de moteurs.

Mais la F1 n'est pas un sport où l'on réussit en faisant les choses à moindre coût. Et si Red Bull a clairement dû mettre la main à la poche pour suivre Mercedes, Ferrari et Alpine dans la production de voitures ET de moteurs, il en résulte des avantages indéniables qui n'ont pas de prix.

Et le principal d'entre eux, qui s'est également avéré être un facteur expliquant l'échec des négociations avec Porsche pour 2026 au dernier moment, est le fait que Red Bull contrôle pleinement l'avenir.

Le logo de Red Bull Ford.

Après des années où sa situation a fluctué en fonction de la compétitivité de son partenaire moteur – il suffit de voir les hauts et les bas avec Renault –, l'écurie savait que si elle voulait s'installer comme une puissance aux avant-postes, elle devait prendre elle-même en charge ce qu'il y avait à l'arrière de sa voiture.

Comme Horner l'a récemment déclaré à Motorsport.com à propos des avantages de l'investissement : "C'est très ambitieux, mais je pense qu'il s'agit de prendre le contrôle de notre propre destin à long terme."

"Lorsque Honda a décidé de se retirer de cette discipline, nous nous sommes retrouvés dans une situation difficile : soit nous redevenions une équipe cliente, soit nous profitions de la nouvelle réglementation pour 2026 afin d'investir dans un environnement où les coûts sont limités."

"Pour l'avenir, le fait d'avoir le châssis et le moteur sur un seul site nous place dans une position unique, en dehors de Ferrari, où tout est logé sur un seul campus. Cela crée de l'efficacité et des synergies, et même Mercedes n'a pas de châssis et de moteur en propriété commune, ou sur le même campus."

"Oui, il y aura des difficultés à court terme, car nous sommes en réalité la première entreprise de moteurs à démarrer depuis probablement 25 ans au Royaume-Uni, mais cela fait aussi partie de ce qui rend le défi excitant."

Outre le fait que Powertrains donne à Red Bull le contrôle dont il a toujours manqué depuis son arrivée en F1, il y aura également des gains supplémentaires en ce qui concerne la voiture elle-même.

Aston Martin a clairement indiqué dans son annonce concernant Honda que les règles de 2026 exigeront une intégration plus étroite que jamais entre l'unité de puissance et le châssis, et Red Bull sait qu'il n'est pas possible de revenir en arrière en redevenant simple client. "Vous n'avez pas ce contrôle sur votre fournisseur", a ajouté Horner.

"Je pense que nous avons bénéficié d'un excellent accord avec Honda et, après avoir expérimenté ce à quoi peut ressembler un partenariat d'usine, et les avantages qui en découlent, il serait très difficile de revenir à une situation où l'on nous dicte ce que doit être le design de la voiture."

Christian Horner avec le PDG de Ford, Jim Farley.

Le plus grand avantage de l'approche de Red Bull en matière de moteurs est peut-être qu'elle a abouti à un scénario qui lui permet de bénéficier du meilleur des deux mondes : il y a le soutien d'un constructeur, Ford ayant rejoint le projet, mais il n'y a pas pour autant le désavantage de se faire dicter sa conduite quant au produit final.

"Il s'agit d'un partenariat simple", a expliqué Horner. "Ils apportent leur savoir-faire dans des domaines où nous n'avons pas d'expertise, en particulier dans la technologie des batteries. L'enthousiasme qu'ils ont suscité dans l'ensemble de la société a été phénoménal. Il s'agit d'une grande marque et d'une marque importante à l'échelle mondiale."

"Alors que 2026 commence à prendre forme, Ford va investir près de 50 milliards de dollars dans la technologie des cellules de batterie et dans des installations au cours de la prochaine période, car il cherche à électrifier une grande partie de sa production. C'est un avantage, car cela nous met sur un pied d'égalité avec certains de nos concurrents qui ont évidemment accès à un tel investissement."

Et bien qu'à l'heure actuelle, il n'y ait aucun avantage supplémentaire en termes de revenus de droits commerciaux pour les équipes qui produisent leur propre moteur, Horner dit que cette situation pourrait changer dans le cadre des nouveaux Accords Concorde à venir d'ici 2026. "Je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en considération dans les Accords Concorde qui doivent être renouvelés en 2026."

"Je pense que la maîtrise des coûts et la possibilité de faire appel à un partenaire comme Ford, qui a manifestement allégé le fardeau des dépenses et apporte une technologie à laquelle nous n'aurions pas pu avoir accès en tant que motoriste indépendant, constituent une étape importante pour nous dans la perspective de l'avenir. Et nous espérons que le modèle financier pour la fourniture de moteurs changera."

N'oublions pas non plus qu'à long terme, si Red Bull choisit de fournir des équipes clientes, les revenus pourraient encore augmenter. Ainsi, même si les dépenses liées à Powertrains à court terme peuvent entraîner des difficultés supplémentaires, il est clair qu'il s'agit d'un investissement pour l'avenir dont les bénéfices sont tangibles et qui vaut la peine d'être réalisé quoi qu'il en coûte.

"D'un point de vue synergique, le fait de pouvoir partager des approches et d'avoir des ingénieurs châssis et moteur travaillant côte à côte est pour moi un avantage à long terme", a ajouté Horner. "Je pense qu'il faudra un peu de temps pour en voir les bénéfices, mais c'est un bon investissement, à 100%."