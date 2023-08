Pourquoi Red Bull voit la RB19 comme une F1 "moyennement bonne"

Avec 12 succès en autant de Grands Prix cette saison, la Red Bull RB19 s'est déjà imposée comme la Formule 1 ayant enchaîné le plus de victoires consécutives, battant en cela le record de la McLaren MP4/4 de 1988. Et au vu de l'avantage dont bénéficient Max Verstappen et Sergio Pérez, il n'est pas à exclure que cette série puisse se prolonger un moment, d'aucuns allant jusqu'à entrevoir 100% de victoires au moment de clôturer la campagne.

Toutefois, dans le clan Red Bull, la perception de la RB19 est quelque peu différente : la voiture n'est pas vue comme une monoplace particulièrement au-dessus du lot ou aux caractéristiques extraordinaires, mais plutôt comme une F1 bonne dans tous les domaines.

S'exprimant pour Motorsport.com, Pierre Waché, le directeur technique du constructeur, déclare ainsi : "Elle est moyennement bonne dans tous les domaines, ce qui permet de créer une bonne voiture."

"Il n'y a pas un seul domaine dans lequel elle est très bonne. La raison pour laquelle nous pensons qu'elle est bonne est que nous sommes plus rapides que les autres, mais fondamentalement, je dirais que nous n'avons pas fait un travail fantastique. Nous avons fait du bon travail."

"J'ai été davantage surpris par les autres, qui n'ont pas fait un aussi bon travail, je dirais. C'est pourquoi nos attentes étaient différentes en début d'année."

"Je ne cherche pas à être modeste, mais quand vous voyez que certaines équipes sont capables de gagner une seconde par tour en trois courses, cela signifie que si vous mettez les choses bout à bout, vous pouvez obtenir des résultats corrects. Il ne faut pas deux ans de développement."

Red Bull n'avait pas anticipé sa domination



Sergio Pérez devant Max Verstappen lors du GP de Belgique 2023.

Red Bull n'a pas fait que dominer le début de saison 2023, puisque avant ses 12 succès d'affilée, l'équipe avait signé dix victoires sur les 11 dernières épreuves de la campagne précédente. Et en dépit de cette forme déjà impressionnante, la structure de Milton Keynes affirme avoir craint d'être rattrapée au moment d'entamer l'exercice en cours.

Parmi les raisons de croire à un tel scénario, se trouvaient la modification des règles sur le plancher, le fait que Mercedes semblait avoir une meilleure compréhension de son concept "zéro ponton" et le choix de Ferrari de se focaliser rapidement sur 2023.

Aussi, le scénario d'une implacable domination n'était pas vraiment dans les esprits. "Nous n'avions pas anticipé ça", explique Waché. "Nous nous attendions à être au cœur de la lutte pour la victoire avec deux équipes, Mercedes et Ferrari."

"Nous pensions que notre avantage à la fin de l'année dernière n'était pas suffisant. Et que le changement de règles sur le plancher, en relevant le bord du plancher et la kick line [la zone où l'espace sous la voiture commence à s'ouvrir au niveau du début du diffuseur, ndlr], rapprocherait ces équipes."

"Ensuite, avec la perte de performance que nous pensions connaître pendant l'hiver, surtout après octobre avec la réduction du temps en soufflerie, il allait être délicat de réussir. Alors oui, ce fut une surprise au début de la saison."

Un meilleur compromis avec la RB19 ?



Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Le niveau de domination de la RB19 a pu laisser penser que la monoplace pouvait flirter avec la légalité réglementaire dans certains domaines. Toutefois, à mesure que le temps passe, le consensus est de plus en plus large : il n'y a pas forcément d'éléments qui ressortent. Juste, comme Waché le souligne, une voiture "moyennement bonne" mais dans tous les domaines possibles, ce qui lui permet de fonctionner comme un tout.

D'aucuns ont mis en avant l'avantage historique dont dispose Red Bull en matière de dynamique du véhicule. Toutefois, cela ne convainc pas Waché qui estime que c'est surtout en matière de compromis que son écurie fait la différence.

"Je ne pense pas que nous comprenions mieux que les autres, je crois plutôt que notre compromis est peut-être meilleur que celui des autres. Tout le monde comprend plus ou moins que l'influence de l'adhérence mécanique commence à être plus importante que par le passé, et que la rigidité joue un rôle important à cet égard."

"Ensuite, le lien entre les caractéristiques aérodynamiques et la façon dont vous devez faire rouler la voiture est encore plus important qu'auparavant. En outre, la réglementation a supprimé certains amortisseurs [des inerters] qui étaient très utiles et qui le seraient encore plus avec ce type de voiture, mais nous n'en disposons plus."

"Je pense que c'est la façon dont nous avons développé la voiture qui nous a permis d'obtenir un meilleur compromis. Mais ce n'est pas parce que nous comprenons mieux."

Red Bull face au temps de soufflerie réduit



Le GP de Belgique était la 12e victoire consécutive de la RB19.

Red Bull est parvenu à un tel résultat en dépit de restrictions importantes en matière de tests aéro. Il y a bien sûr, d'un côté, des restrictions prévues par le règlement et liées à ses résultats de l'an passé, qui limitent déjà son total à 70% de la valeur de référence prévue. De l'autre, la pénalité pour le dépassement du plafond budgétaire 2021, qui a fait chuter de 10% ce total, pour finalement le faire tomber à 63%.

En dépit du désavantage lié à une telle réduction, Waché suggère que cette limitation a obligé l'écurie à adopter une approche plus tactique concernant son utilisation du temps disponible.

"Dans notre situation, pour être honnête, c'est un désavantage, c'est certain. Mais c'est un avantage de pousser l'équipe à s'assurer que l'on n'explore pas des pistes inutiles. L'efficacité de ce que vous étudiez doit être réexaminée, alors qu'auparavant elle ne l'était pas autant."

"Cela nous aide aussi à être affamé, parce que dans l'équipe, et surtout dans l'équipe technique, nous ne comprenons pas ce genre de pénalité, parce que nous avons fait du bon travail. Ils le prennent comme une attaque personnelle, ce qui les pousse à faire encore mieux, et la motivation est encore plus grande. Je pense qu'il y a un avantage à cela."

Corriger les faiblesses



Max Verstappen pourrait être l'un des Champions sacrés le plus précocement.

Même si, globalement, les succès de 2023 ont jusqu'ici été aisés, il y a parfois eu des circuits sur lesquels les choses ont été plus serrées. Face à une opposition mouvante, Red Bull ne se repose pas sur ses lauriers et tente de corriger les faiblesses relatives de la RB19.

À la question de savoir si des éléments l'empêchaient de dormir, Waché de répondre : "Tout me réveille la nuit ! Je pense que l'équipe est bonne parce que nous restons réalistes. Rien n'est acquis vis-à-vis des autres écuries."

"Je pense que [les circuits] à fort appui, et surtout à très fort appui comme Budapest et Monaco, sont là où nos faiblesses apparaissent. C'est aussi le cas en qualifications et à basse vitesse. Je pense que certaines équipes ont un meilleur compromis que nous dans ce domaine, et c'est quelque chose que nous devons encore améliorer."

En tout cas, Waché ne se montre pas dithyrambique envers la RB19, en dépit de ce qu'elle a déjà montré jusqu'ici : "Je ne pense pas", répond-il à la question de savoir s'il s'agit de l'un des meilleurs designs de l'Histoire de la F1. "Peut-être que nous nous en rendrons compte l'année prochaine, car j'espère que la voiture de l'an prochain sera meilleure que celle-ci dans l'absolu."

"Le succès que connaît la voiture est formidable, mais je pense que c'est une combinaison de la voiture et du pilote. Il s'agit également de tout le travail accompli depuis 2014, de la reconstruction de l'équipe, de l'arrivée de nouvelles personnes, de la nouvelle organisation et de tout ce qui a permis de créer ce que nous avons aujourd'hui. Cela ne s'est pas fait en un instant, ni par hasard."

Avec Jonathan Noble