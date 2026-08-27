Pourquoi Red Bull a le meilleur moteur F1 et ce que cela dit de l'ADUO

L'officialisation de l'ADUO par la FIA - les désormais fameuses "opportunités supplémentaires de développement et de mise à niveau" pour les moteurs de F1 - s'est longtemps fait attendre. En réalité, après que les résultats de la première période eurent été communiqués à toutes les écuries et à tous les motoristes lors du Grand Prix de Monaco, le communiqué de presse était prêt à être publié sous cette forme précise. Il ne manquait plus que la phrase concernant la deuxième période.

Cette longue attente s'explique par le fait que Red Bull avait exprimé en coulisses un mécontentement considérable face aux résultats de la première période, Oliver Mintzlaff s'étant même impliqué dans le dossier.

Cependant, Red Bull disposait de très peu de moyens pour contester ce résultat. Le système présente indéniablement des faiblesses - nous y reviendrons plus tard -, mais ce sont les écuries et les motoristes eux-mêmes qui l'ont approuvé l'année dernière.

Red Bull Ford Powertrains n'a donc pu que demander une nouvelle vérification des données, mais cela n'a pas non plus modifié le résultat. Nikolas Tombazis, responsable monoplace à la FIA, a déclaré que les mesures effectuées par l'instance dirigeante s'étaient révélées correctes, bien que le directeur de l'écurie Red Bull, Laurent Mekies, ait fait valoir qu'il n'existait "aucune donnée" démontrant que Red Bull disposait du meilleur moteur.

Red Bull a notamment mis en avant son déficit sur les circuits où la puissance est déterminante. Selon Mekies, ce déficit était plus important que sur des circuits tels que Monaco et le Hungaroring, où les unités de puissance jouent un rôle moins prépondérant. En réalité, cette situation est également liée à la gestion de l'énergie sur les circuits où celle-ci est rare, ainsi qu'à la qualité - ou non - d'une unité motrice à cet égard.

Ce sont là des facteurs que la FIA ne prend pas en compte, car le classement ADUO ne mesure que la puissance développée par le moteur thermique. La FIA ne peut pas divulguer publiquement trop de détails sur les méthodes de mesure et les données exactes, notamment parce qu'elles relèvent de la propriété intellectuelle et constituent des informations confidentielles.

"En raison de la nature confidentielle de ces informations, aucun détail supplémentaire concernant les mesures de l'indice de performance des groupes motopropulseurs ne sera communiqué", indique le communiqué de la FIA.

En conséquence, le communiqué de presse se contente d'indiquer que Mercedes se situe dans la catégorie de retard compris entre 2% et 4%, ce qui lui donne droit à une opportunité de mise à niveau en 2026 et à une autre en 2027. Ferrari, Audi et Honda se situent toutes dans la catégorie du déficit supérieur à 4%, ce qui leur donne droit à deux nouvelles homologations - et donc à deux mises à jour - au cours de la saison en cours, et à deux autres l'année prochaine.

Le système ADUO avait pour objectif d'aider les constructeurs très en retard, tels que Honda, mais il est devenu un sujet de confrontation politique en F1. Photo de: Eric Le Galliot

De plus, tous ces constructeurs bénéficient d'une marge financière supplémentaire dans le cadre du plafond budgétaire fixé pour les motoristes. Pour Mercedes High Performance Powertrains, cela se traduit par une marge de manœuvre pouvant atteindre 3 millions de dollars, tandis que Ferrari bénéficiera d'une marge allant jusqu'à 4,65 millions de dollars.

Il convient de noter qu'un filet de sécurité supplémentaire a été mis en place spécifiquement pour les constructeurs en grande difficulté - tels que Honda. Un constructeur accusant un retard de plus de 10% par rapport au meilleur moteur thermique (ICE) bénéficierait d'une marge de manœuvre pouvant atteindre 11 millions de dollars par période ADUO, plus 8 millions de dollars supplémentaires pour l'ensemble de l'année 2026 ; toutefois, il est apparu à l'issue de la première période que Honda ne remplissait pas entièrement les critères requis à l'époque.

La marque japonaise peut néanmoins s'accommoder du résultat de l'analyse de la FIA.

"Je pense que le chiffre que la FIA nous a communiqué semble raisonnable. Je dirais que ce chiffre est juste. De plus, grâce à l'ADUO, nous travaillons désormais d'arrache-pied au développement de notre moteur", a déclaré l'ingénieur en chef de Honda, Shintaro Orihara, à Motorsport.com.

Red Bull, un douloureux retour de flamme ?

La deuxième période n'a donc donné lieu à l'attribution d'aucun jeton supplémentaire, ce qui indique que la situation n'a pas évolué de manière significative.

Selon les informations de Motorsport.com, le classement et les écarts entre les constructeurs restent globalement inchangés. Cela signifie que Red Bull Ford Powertrains est bel et bien considéré par la FIA comme disposant du meilleur moteur thermique en F1.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a reconnu que les Flèches d'argent disposaient de la meilleure unité de puissance, mais comme on le sait, l'ADUO ne prend en compte que la partie thermique.

Cela met immédiatement en évidence l'une des faiblesses du système, alors que les possibilités d'amélioration qui en découlent vont bien au-delà et couvrent également les composants électriques.

Mercedes dispose du meilleur groupe motopropulseur de la F1, comme l'a également reconnu Toto Wolff, mais a néanmoins reçu un jeton de développement. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Red Bull présente encore des lacunes sur le plan électrique, mais comme elle dispose du moteur thermique le plus puissant, elle ne peut rien y faire. Le nouveau venu se retrouve donc, en réalité, dans une impasse.

Il s'agit d'une faiblesse du système, mais la FIA ne peut en être tenue pour seule responsable. Tombazis a déclaré aux médias que l'instance était initialement disposée à prendre davantage de paramètres en compte, mais que les écuries et les motoristes avaient insisté pour que le système reste aussi simple que possible.

Parmi ces possibilités, la taille du turbo était un aspect que Tombazis souhaitait prendre en compte. Dans la pratique, cela n'a pas été le cas, ce qui a profité à Ferrari. Le constructeur italien disposait en début d'année d'un avantage sur la phase de départ, grâce à son petit turbo, mais elle en a payé le prix en termes de puissance. L'ADUO permet toutefois à Ferrari de travailler sur ce point, d'autant plus qu'elle a désormais reçu deux jetons.

Cela soulève la question de savoir si c'est équitable, étant donné qu'il s'agit de choix de conception délibérés, mais c'est ainsi que fonctionne le système.

La FIA avait prévu de tenir compte du classement du championnat. [...] Mais selon des sources bien informées, Red Bull figurait justement parmi ceux qui s'opposaient à la prise en compte du classement constructeurs.

De plus, la FIA avait prévu de tenir compte du classement du championnat. Après tout, l'ADUO n'avait pas été conçu pour offrir à l'équipe dominante encore davantage d'opportunités d'amélioration, mais selon des sources bien informées, Red Bull figurait justement parmi ceux qui s'opposaient à la prise en compte du classement constructeurs.

Cela se comprenait au vu des informations disponibles à l'époque, mais dans la réalité actuelle, cela s'est retourné contre Red Bull. Lorsque les discussions ont eu lieu l'année dernière, il n'était pas déraisonnable pour Red Bull de tenir le raisonnement suivant : "En tant que nouveau venu, nous allons probablement accuser un retard supérieur à 2%, mais si le châssis est performant, nous pourrions tout de même nous classer relativement haut au championnat. Dans ce cas, il serait avantageux pour nous que la FIA ne tienne pas compte de cet aspect."

Dans la pratique, cependant, la situation est inverse : le moteur thermique de Red Bull est très compétitif, mais son châssis est en deçà des attentes, ce qui signifie que ce classement pas très flatteur du point de vue de Red Bull aurait en réalité pu constituer une bouée de sauvetage.

La FIA reconnaît des faiblesses... pour quelle suite ?

Le châssis Red Bull s'est révélé en deçà des attentes, ce qui signifie, avec le recul, qu'il aurait été préférable pour eux que le classement soit pris en compte. Photo de: Eric Le Galliot

Tout cela explique pourquoi Red Bull est le seul constructeur à ne pas être autorisé à travailler sur son moteur pendant la saison. Il reste toutefois une occasion de changer la donne : la troisième période, qui s'achèvera après le Grand Prix de Mexico.

Red Bull ne maîtrise toutefois pas son propre destin, qui dépend en réalité de ses rivaux. Si ceux-ci n'utilisent pas leurs améliorations sur le moteur thermique - Mercedes en particulier - et ne parviennent pas soudainement, pour quelque raison que ce soit, à en tirer plus de performance qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, Red Bull restera en échec et mat.

Les résultats de l'ADUO ont donc non seulement révélé certaines informations concernant Red Bull, mais ont également mis en évidence certaines faiblesses du système. La FIA le reconnaît volontiers également, par exemple lorsque Motorsport.com a demandé à Tombazis, en Hongrie, si le système fonctionnait actuellement comme il le devrait.

"Notre mesure, selon moi, s'est révélée très précise", a-t-il répondu. "Cela étant dit, est-ce que tout a parfaitement fonctionné ? Non, parce qu'évidemment, les gens ne sont pas contents, etc. Devons-nous réfléchir à des améliorations pour l'avenir ? Oui, je dirais que c'est nécessaire."

Pour l'instant, les constructeurs et les écuries - y compris Red Bull - doivent également se remettre en question, étant donné qu'ils ont accepté ce système l'année dernière.

Lors de l'annonce des résultats, Tombazis a une nouvelle fois indiqué que le système pourrait devoir être remanié dans les années à venir : "C'est la première année de l'ADUO, il y a donc naturellement certains aspects que nous pourrons faire évoluer au fil du temps, en concertation avec l'ensemble des constructeurs de groupes propulseurs."

En coulisses, toutefois, ce processus n'est pas encore très avancé et devra déboucher sur des propositions plus concrètes dans les mois à venir.

À cet égard, le résultat actuel illustre peut-être de la manière la plus claire qui soit certaines des faiblesses du système : le constructeur disposant du moteur globalement le plus performant en F1 bénéficie effectivement d'opportunités de développement en raison de son retard sur la partie thermique, tandis qu'un constructeur présentant des lacunes sur le plan électrique n'est pas autorisé à y remédier en raison des résultats de l'ADUO.

Cela donne matière à réflexion à plus long terme, mais pour l'instant, les constructeurs et les écuries - y compris Red Bull - doivent également se remettre en question, étant donné qu'ils ont accepté ce système l'année dernière.

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