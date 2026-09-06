Pourquoi Russell n'a pas été pénalisé pendant le Grand Prix d'Italie

Le Grand Prix d'Italie 2026 de George Russell s'est assurément passé bien différemment que ce qu'il pouvait espérer. Le Britannique, déjà privé de la pole position lors des qualifications par un inattendu Pierre Gasly, a eu la mauvaise surprise d'être battu pour la victoire par Kimi Antonelli.

En lui-même, c'est un vainqueur peu surprenant, puisque l'Italien est leader du championnat et avait déjà six victoires au compteur en 2026 avant ce dimanche. Toutefois, évidemment, la position de départ d'Antonelli - 19e - semblait devoir le priver d'y prétendre.

Bien aidé par des faits de course qui ont favorisé sa remontée rapide dans la hiérarchie, Antonelli a vite été au contact de Russell. Sur des stratégies pneumatiques différentes, les deux hommes se sont retrouvés dans les derniers tours, sans que le Britannique ne puisse opposer une grande résistance. Il a donc assisté, impuissant, au triomphe de son équipier à domicile et au renforcement de son leadership au classement général.

Au moment où la victoire semblait encore possible, au moins théoriquement, Russell avait été l'objet d'une enquête des commissaires en raison d'une potentielle infraction sous drapeau jaune. Il lui était reproché d'avoir possiblement insuffisamment ralenti dans une portion de piste neutralisée par un drapeau jaune simple.

Après avoir noté l'incident, les commissaires ont lancé une enquête avant de vite la conclure, sans prendre aucune sanction envers Russell. En effet, ils ont simplement constaté qu'en dépit de circonstances atténuantes qui auraient pu a priori jouer en sa faveur, le pilote Mercedes avait quand même bien ralenti dans la zone en question.

Voici leur justification : "Aucun drapeau jaune ni aucun voyant lumineux sur le volant n'était visible pour le pilote tout au long du secteur signalé par le drapeau jaune. Un panneau lumineux vert était visible alors que la voiture abordait de la fin du secteur, et les données télémétriques ont montré que le pilote avait effectivement réduit son accélération."

Selon les standards sur les pénalités, cette infraction, quand elle est caractérisée et se produit en course, est sanctionnée de 10 secondes de pénalité ou d'un drive-through si elle a lieu sous un drapeau jaune simple.

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