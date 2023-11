Pourquoi Sainz a voulu mettre son embrayage "à la poubelle"

Les envols de Carlos Sainz ont été plutôt difficiles au Grand Prix de São Paulo. L'Ibère a certes gagné une place à l'extinction des feux lors du sprint, aux dépens de Daniel Ricciardo, mais le dimanche, il en a perdu deux au profit de George Russell et Sergio Pérez. Quand au second départ du jour, après le drapeau rouge, Sainz s'est alors maintenu à la huitième place qu'il occupait déjà.

Dans l'ensemble, ce n'était donc pas catastrophique, mais le pilote Ferrari était quand même remonté, lançant à la radio : "J'espère juste qu'on va mettre cet embrayage à la poubelle dès qu'on rentrera à Maranello." Il s'est également plaint du mouvement apparemment pas assez fluide de la palette de gauche sur le volant lors des passages de rapports.

D'après Sainz, l'embrayage de sa monoplace était défectueux. Et lorsque nous lui avons demandé d'expliquer son mauvais premier départ, il a expliqué : "Pareil qu'hier, et pareil que tous les départs que j'ai faits ce week-end. Je suis très déçu car ça nous a probablement coûté des points ce week-end. On avait un problème depuis le début des essais libres. On n'a pas vraiment pu faire les réglages et s'adapter au circuit, et on a eu de grandes difficultés avec les départs. C'est vraiment dommage."

Carlos Sainz (Ferrari)

Quant au directeur d'équipe Frédéric Vasseur, il estime effectivement que l'Espagnol a peut-être quelque peu exagéré les problèmes qu'il a rencontrés : "Son premier départ a été mauvais. Le second s'est bien passé. On doit comprendre précisément ce qui s'est passé lors du premier, mais il n'était pas le meilleur. On a quelques difficultés avec les départs. Bien sûr, si l'on regarde, ça se joue à pas grand-chose, mais le second s'est très bien passé. C'est aussi un peu plus difficile [à Interlagos] car la position de départ est un peu en pente." Le Français précise par ailleurs que le problème de changement de rapport ne s'est produit qu'une fois.

Sainz est en tout cas soulagé de ne pas avoir eu le même problème que son coéquipier Charles Leclerc : une panne électronique a entraîné une défaillance hydraulique et a expédié le Monégasque dans le mur lors du tour de formation. "Dieu merci, rien ne m'est arrivé. C'est dommage, car avec Charles en course, ç'aurait été une belle opportunité de prendre des points à Mercedes. Mais le rythme de la voiture n'était pas super non plus. Aston, McLaren et Red Bull étaient devant, et on ne pouvait pas vraiment se battre avec eux. C'est une opportunité manquée", conclut-il. Vingt points séparent Mercedes de Ferrari à deux Grands Prix du but.

Propos recueillis par Matt Kew et Adam Cooper