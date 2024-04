Pourquoi tant de stars de la F1 vivent-elles à Monaco ?

Sponsorisé par

Près de la moitié des 20 pilotes de F1 actuels, ainsi que le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, considèrent Monaco comme leur lieu de résidence, mais les raisons qui les attirent ne se limitent pas aux avantages fiscaux considérables qu'ils peuvent y obtenir.

Monaco, l'une des plus petites nations du monde, a une superficie totale d'un peu plus de deux kilomètres carrés, soit à peine plus que Hyde Park à Londres. Pourtant, elle regorge d'immeubles et abrite une population de près de 40 000 habitants, dont un quart est né sur place - parmi lesquels Charles Leclerc - et Un tiers de la population est millionnaire.

Malgré sa taille, la ville compte en fait un grand nombre de quartiers différents, chacun d'entre eux ayant un style unique. Monte-Carlo est le plus connu, mais il y a aussi La Moneghetti, Condamine, Fontvieille, Larvotto et Monaco-Ville. Une propriété moyenne dans certains de ces quartiers peut coûter deux fois le prix de celles situées dans le quartier hupé de Mayfair à Londres.

Actuellement, sur les 20 pilotes de F1, neuf résident à Monaco : Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Alex Albon et George Russell, qui les a rejoints l'année dernière. L'emplacement exact de leurs maisons est secret, mais les fans ont parfois un aperçu de leur vie quotidienne, comme lorsque Lando Norris passe dans sa Fiat 500 Jolly emblématique ou plus récemment Charles Leclerc marchant dans les rues avec son nouveau chiot, Leo.

De nombreux anciens pilotes y résident également, notamment Nico Rosberg, qui y a passé la majeure partie de son enfance, David Coulthard, qui y réside depuis 1995 et qui était propriétaire de l'hôtel Columbus jusqu'en 2020, Jenson Button, Mika Häkkinen, Riccardo Patrese, Stoffel Vandoorne, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi et Paul di Resta.

Mais quel est donc l'intérêt de vivre à Monaco ?

La préparation physique

De nombreux pilotes disposent de leur propre salle de sport à domicile, mais il y a suffisamment de salles privées dans la ville pour s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas aux côtés d'un autre pilote de F1 pour s'entraîner. Leclerc, par exemple, se rend quotidiennement dans son club de sport local.

Cependant, c'est le climat exceptionnel, associé à la superbe campagne environnante, qui donne une nouvelle dimension à l'entraînement. De nombreux pilotes font régulièrement du vélo ou de la course à pied sur les chemins ou routes sinueuses qui traversent les collines ou longent la côte.

Les spas ne manquent pas non plus pour se détendre. Plusieurs pilotes pratiquent la cryothérapie, qui consiste à utiliser le froid extrême pour geler et éliminer les tissus anormaux. Leclerc, par exemple, se rend régulièrement aux Thermes Marins de Monaco pour cette pratique.

Le style de vie

Les propriétés résidentielles sont peut-être chères, mais le salaire d'un pilote de F1 permet de disposer d'endroits calmes et luxueux, la plupart offrant une vue imprenable sur le port, ce qui en fait l'endroit idéal pour se reposer entre deux courses.

Il fut un temps où la rivalité sur la piste signifiait qu'il était impossible de nouer des liens d'amitié en dehors de celle-ci, mais de nombreux pilotes actuels s'entendent bien, et le fait de vivre si près les uns des autres peut rendre leur vie plus sociable lorsqu'ils ne sont pas en déplacement.

Si vous avez le portefeuille bien rempli, les restaurants de la ville sont excellents. Monaco dispose d’un grand choix de restaurants étoilés au Guide Michelin, dont Le Louis XV - Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, La Table d'Antonio Salvatore au Rampoldi et le Pavyllon Monte-Carlo.

De nombreux pilotes passent également du temps sur la mer Méditerranée, avec de nombreuses baies permettant de faire du jet-ski et non pas un, mais deux ports, pouvant accueillir des yachts. Charles Leclerc y a le sien et passe de nombreuses journées à parcourir les 3,8 km de la côte.

Dans les montagnes derrière la ville, les routes sont parfaites pour le cyclisme mais sont aussi l'endroit idéal pour conduire. Verstappen, pour sa part, aurait une collection de supercars exclusives, parmi lesquelles une Aston Martin Valkyrie de 2,3 millions d’euros.

Vie privée et sécurité

Cela peut paraître étrange, mais Monaco offre aux pilotes de F1 un peu de normalité ! Les lois uniques sur la protection de la vie privée et les restrictions sévères imposées aux photographes professionnels, qui doivent obtenir une autorisation écrite auprès du gouvernement, leur permettent de se déplacer sans être importunés.

La sécurité est également très élevée. Monaco est souvent cité comme l'un des pays les plus sûrs au monde. Le ratio police/population serait sept fois plus élevé qu'au Royaume-Uni et des caméras de vidéosurveillance couvrent les moindres faits et gestes de la population.

La logistique

La situation de la Principauté est idéale pour le style de vie des pilotes de F1 qui voyagent souvent, puisqu'elle se trouve à environ 24 km de l'aéroport de Nice, qui dispose d'un vaste réseau d'avions privés. Un héliport permet de s'y rendre en sept minutes.

Et lorsque la F1 arrive en ville chaque année, les pilotes qui y vivent peuvent bien sûr profiter de l'expérience unique de rentrer passer la nuit dans leur propre appartement et bénéficient du confort de leur cocon pendant le week-end de course.

Le pilote de l'écurie MoneyGram Haas F1 Team, Niko Hülkenberg, a évoqué les avantages de cette situation en déclarant : "C'est un changement agréable par rapport à la routine habituelle. C'est un peu étrange de rentrer chez soi tous les soirs et entre les séances, mais cela me met à l'aise."

Le climat

Le climat est excellent toute l'année : doux et ensoleillé en hiver, chaud mais agréable en été, avec de nombreux endroits où se rafraîchir dans des appartements climatisés, des piscines privées ou dans les eaux cristallines de la mer Méditerranée.

La région possède un microclimat, avec une moyenne de plus de 300 jours d'ensoleillement par an. En hiver, la température descend rarement en dessous de 10°C, tandis qu'en été, elle oscille autour d'une agréable trentaine de degrés.

Un paradis fiscal

Nous avons bien sûr gardé le véritable avantage pour la fin. Tous les autres éléments contribuent à un mode de vie agréable, mais la plupart d'entre eux peuvent être appréciés dans de nombreux autres endroits. Le réel privilège de vivre à Monaco, ce sont les avantages financiers.

Toute personne qui s'installe doit disposer d'une liquidité financière d'un demi-million d’euros rien que pour demander une propriété, et pour bénéficier des avantages fiscaux, il est obligatoire de résider sur place pendant six mois et un jour chaque année.

Sous ces réserves, et avec la condition supplémentaire que les ressortissants français ne bénéficient pas des avantages fiscaux, le gouvernement ne perçoit aucun impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune, ni taxe d'habitation, ni taxe foncière, ni impôt sur les plus-values.

Lorsque Norris s'est installé sur place, il a déclaré qu'il l'avait fait pour "les raisons auxquelles vous vous attendez" tout en expliquant : "C'est quelque chose que beaucoup de pilotes font, et surtout vu comment fonctionne le sport automobile - on a pu voir avec beaucoup de pilotes, la rapidité avec laquelle les choses peuvent se dégrader."

