Pourquoi VCARB n'a rien contre le débat sur son nom

Nous sommes censés appeler l'équipe Visa Cash App RB F1 Team, bien que la société qui se trouve derrière soit officiellement connue sous le nom de "Racing Bulls".

Les fans et les médias se sont habitués à ce que les équipes changent de nom au fil des ans. Il est facile d'oublier que Red Bull s'appelait autrefois Stewart, que Mercedes est née sous le nom de BAR (qui avait succédé à Tyrrell) et qu'Aston Martin s'appelait Jordan avant d'adopter ce qui est aujourd'hui sa cinquième identité après Midland, Spyker, Force India et Racing Point.

De même, l'équipe qui a commencé sa vie à Faenza sous le nom de Minardi était connue sous les noms de Toro Rosso et AlphaTauri avant que la dernière incarnation n'apparaisse.

Cependant, aucun changement de nom n'a suscité autant de réactions négatives de la part des fans et des médias que le passage à Visa Cash App RB, certains estimant que l'équipe a vendu son âme et choisi une identité qui sera dépourvue de toute signification lorsque les sponsors finiront par se retirer.

Lire aussi : Formule 1 VCARB s'installe à Milton Keynes mais ne quittera pas Faenza

Ce changement intervient également à un moment où la F1 a émis des doutes sur la valeur que la combinaison Andretti-Cadillac peut apporter à la discipline. Il trouve son origine dans une décision interne de Red Bull de mettre fin au sponsoring de l'écurie par sa filiale de mode AlphaTauri qui a donné son nom à la structure pendant quatre saisons.

Le nouveau PDG, Peter Bayer, avait souligné qu'il ne voulait pas être lié à un nom de partenaire et qu'il souhaitait plutôt quelque chose de générique qui résisterait à l'épreuve du temps et auquel les sponsors pourraient s'attacher.

Il n'y avait aucune volonté de revenir à Toro Rosso, quel que soit l'héritage de l'équipe qui a fait émerger des pilotes comme Sebastian Vettel, Max Verstappen, Carlos Sainz et Daniel Ricciardo. À la place, le nom peu imaginatif de Racing Bulls est apparu comme une alternative.

Yuki Tsunoda au volant de la VCARB 01 lors des essais de Bahreïn.

Pendant ce temps, les responsables du marketing de l'équipe, avec l'aide de l'ensemble de l'organisation Red Bull, ont trouvé deux partenaires majeurs du secteur financier basés aux États-Unis. Les représentants de Visa et de Cash App se sont rencontrés lors du GP de Las Vegas et ont discuté de la meilleure façon de travailler ensemble et de tirer parti de leur sponsoring commun de l'équipe.

En cours de route, le nom Racing Bulls a été relégué à l'arrière-plan et le sigle RB a été adopté à la place, avec les noms des sponsors placés devant. L'acronyme VCARB a été créé en tant que nom alternatif et a reçu une reconnaissance officielle en tant que "nom de la voiture".

Il est courant que des sponsors soient associés aux noms des équipes, comme Oracle, Moneygram, Petronas et Aramco, pour ne citer que quelques exemples de la grille actuelle. Toutefois, au quotidien, les fans et les médias se concentrent sur les noms des châssis. Après avoir caché pendant cinq ans son identité traditionnelle derrière le nom d'Alfa Romeo, Sauber est officiellement de retour cette année. Bien que l'équipe souhaite que nous utilisions régulièrement Stake, le fait que Sauber fasse partie à la fois de son nom complet et de celui de la voiture signifie que la plupart des gens s'en tiendront sans doute à ce nom.

Cependant, certains fans et médias estiment que l'équipe italienne est allée un peu trop loin en utilisant les initiales RB et en mettant autant l'accent sur ses deux nouveaux sponsors. L'ironie est que, tout en essayant de créer une nouvelle identité, elle a adopté une livrée qui rappelle beaucoup les dernières années de Toro Rosso, ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion du message.

Carlos Sainz à bord de la Toro Rosso STR12.

"En ce qui concerne le rebranding de l'équipe, je pense qu'il s'agissait d'un exercice complexe qui impliquait de nombreuses parties prenantes", déclare Bayer. "Mais en fin de compte, nous sommes très heureux, car nous avons eu l'incroyable chance d'être soutenus par Visa, Cash App et Red Bull, qui nous ont dit qu'ils voulaient faire passer cette équipe à la vitesse supérieure. Ils nous ont donc accompagnés dans cette aventure."

"C'est aussi en partie la raison du nom, qui est un peu compliqué. Mais en même temps, c'est la réalité : c'est Visa, c'est Cash App, et c'est Red Bull qui nous soutiennent en tant que Racing Bulls, une entreprise basée en Italie."

"Ce que nous avons vu chez les fans, c'est que oui, il y a eu de la confusion, mais ils ont vite compris. Nous voyons beaucoup de gens, surtout parmi les plus jeunes, nous appeler Visa Cash App RB, et c'est assez facile à comprendre. Il y a VCARB à l'extérieur, et il y a le nom de notre entreprise, Racing Bulls. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la voiture, et nous verrons où nous irons avec le nom."

Si Racing Bulls avait été officiellement choisi comme partie intégrante de l'identité de l'équipe, il est probable que ce nom aurait été adopté par les fans et les médias. Alors pourquoi a-t-il disparu ? "Je pense qu'en remontant dans l'histoire, le nom Racing Bulls fait en fait partie de la philosophie de Red Bull", répond Bayer. "Ils ont les Flying Bulls où M. [Dietrich] Mateschitz avait ses avions. Et cela semble être une conséquence logique."

"Et Racing Bulls est le nom de notre entreprise en Italie. Nous avons discuté des différentes options, mais nous avons eu le sentiment que ce nom était un peu long à prononcer. Imaginez Visa Cash App Racing Bulls Formula 1 Team, vous seriez fatigué en fin d'article !"

Le choix de RB au lieu de Racing Bulls ne doit rien au hasard.

"C'est donc de là qu'est venue l'idée d'abréger Racing Bulls en RB. Et d'en faire un nom de châssis qui reste simplement une sorte d'élément historique que nous voulons faire perdurer si le partenariat devait changer."

Il ajoute : "Ceux d'entre vous qui ont des enfants ont sans doute dû choisir un nom pour eux. Beaucoup de gens peuvent alors vous dire 'Oh mon Dieu, comment avez-vous pu lui donner ce nom ?', tandis que d'autres vous diront 'C'est un nom fantastique !'"

Si le choix de RB plutôt que Racing Bulls faisait partie d'un effort concerté pour attirer l'attention des gens sur les sponsors, il reste à voir si cet effort sera couronné de succès. Comme dans le cas de Stake/Sauber, il est probable que les médias et les équipes concernées par l'utilisation de la version complète du sponsor ne parviennent pas à s'entendre.

"C'est quelque chose que nous essayons d'accepter, vraiment, comme un défi", dit Bayer. "Je pense que nous sommes suffisamment réalistes pour ne pas nous attendre à ce que les médias disent continuellement Visa Cash App RB. Mais c'est aussi une façon de nous ouvrir en tant qu'équipe pour essayer d'obtenir l'adhésion de ces partenaires."

"Et je pense – surtout quand ils voient la voiture sur la piste, quand ils voient la livrée, quand ils voient l'exposition – que cela crée un package complet. Nous avons besoin de sponsors pour que cela fonctionne, c'est aussi une réalité."

"Nous bénéficions du soutien des actionnaires, nous recevons de l'argent de la F1, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre le plafond [budgétaire], et en fin de compte, c'est le plafond qui définit la compétition. Alors comment combler ce fossé ? Eh bien, oui, nous devons vendre notre 'stock'."

"Et nous ne pensons pas que ce soit une mauvaise chose. Je sais que cela peut être controversé, parce qu'il est évidemment plus facile d'être Ferrari que RB, mais à moyen terme, nous pensons que l'élément 'RB Racing Bulls' est suffisamment fort pour faire face à une forte intégration des partenaires commerciaux."

Daniel Ricciardo au volant de la VCARB01 aux essais de Bahreïn.

Historiquement, l'équipe a eu du mal à trouver des sponsors importants, et dans les années AlphaTauri, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions d'incorporer une présence importante d'une autre marque. Maintenant que l'occasion se présente, elle a été saisie.

Il n'y a pas que le nom qui compte. Tout comme Sauber et les liens de Stake/Kick avec les musiciens et les influenceurs, RB essaie de créer une nouvelle image et d'attirer un public plus jeune.

La présentation de la voiture a été la démonstration parfaite de ce que l'équipe veut faire. Traditionnellement, Toro Rosso/AlphaTauri dévoilait la voiture dans la pitlane une heure avant le début des premiers essais et l'ancien patron Franz Tost faisait un petit discours devant les caméras.

Cette fois-ci, il s'agissait d'un événement gigantesque et clinquant à Las Vegas, pendant la préparation du Super Bowl, avec 2 500 personnes présentes et les besoins des médias traditionnels du sport automobile largement ignorés.

"L'une des principales discussions que nous avons eues avec nos partenaires portait sur le fait que nous pensons qu'il existe une petite niche dans le paddock qui vise ce tout nouveau public, que nous atteignons par le biais des réseaux sociaux, et qui est un public plus jeune", explique Bayer.

"Nous pensons donc qu'en ajoutant ce qui est probablement l'esprit original de Red Bull, en le renforçant dans cette équipe, en ajoutant un peu de musique... Et si vous regardez la présentation de la voiture, je pense que c'est un peu un exemple de ce à quoi nous pensons que l'histoire de cette équipe va ressembler."

Laurent Mekies, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo et Peter Bayer.

"Il s'agit de compétition, évidemment, et nous voulons être très sérieux et nous concentrer sur la course. Mais en même temps, nous voulons que cette équipe soit divertissante, nous voulons démocratiser le sport à travers des partenariats en invitant les fans qui ne le peuvent pas, parce que ce n'est peut-être pas abordable ou que c'est à guichets fermés, à venir sur les circuits."

"Nous souhaitons ajouter des événements dans les centres-villes, par exemple, nous avons quelques idées pour les épreuves américaines qui comprendront à nouveau de grandes prestations musicales. C'est donc cette combinaison de performances sur la piste et de divertissements en dehors de la piste, ainsi que l'esprit Red Bull, que nous voulons offrir aux fans."

C'est un problème fantastique à avoir.

Grâce à la santé de la F1 et à la notoriété de Ricciardo, l'équipe a pu prendre cette nouvelle direction, et l'essentiel est qu'il vaut mieux que les gens se plaignent de l'omniprésence de vos sponsors que de ne pas en avoir.

"C'est un problème fantastique à avoir", déclare le nouveau directeur de l'équipe, Laurent Mekies. "Il y a quelques années, nous aurions rêvé d'avoir Visa ou Cash App dans la discipline. Nous mourrions d'envie de trouver ce genre d'entreprise mondiale qui penserait que notre sport est la bonne plateforme pour investir."

"Puis ils sont venus à la F1, ils nous ont choisis. Une fois que vous en êtes là, vous avez déjà coché pas mal de cases. C'est un très, très bon problème. Cela nous donne beaucoup plus de responsabilités. Et oui, cela nous pose quelques défis quant à la manière d'organiser l'ensemble. Mais c'est une position très agréable !"