Pourquoi Verstappen n'a pas enfreint les règles au dernier départ

Max Verstappen savait clairement qu'il avait beaucoup à perdre s'il prenait un mauvais départ lors de la deuxième relance après drapeau rouge, et il s'est donc assuré de placer sa voiture dans la position la plus agressive possible. Mais en plus de s'orienter légèrement vers la droite pour tenter de couper l'herbe sous le pied de ses rivaux, Verstappen s'est aussi énormément avancé.

En fait, les images de la Red Bull et les photos prises sur le bord de la piste ont montré que son nez et son aileron se trouvaient bien au-delà de sa ligne et bien plus en avant que ses rivaux. Bien que cette position puisse sembler similaire aux infractions commises par Esteban Ocon et Fernando Alonso lors des deux premières courses 2023, la situation est en fait différente.

Si l'on s'en tient à la formulation du Règlement Sportif de la F1 en ce qui concerne la zone où les pilotes doivent s'aligner, Verstappen était clairement dans son droit puisque l'affaire tourne autour du placement des pneus.

Les règles concernant les box de la grille sont couvertes par l'article 48 du Règlement Sportif de la F1 et la disposition clé est l'alinéa c) de celui-ci, qui est ce qu'Ocon et Alonso ont enfreint. Il dispose qu'une infraction sera considérée comme ayant été commise si "toute partie de l'aire de contact des pneus avant [est] en dehors des lignes [avant et latérales] au moment du signal de départ".

Max Verstappen était à la limite de la correctionnelle au moment du dernier départ.

Un examen plus approfondi des roues de Verstappen montre que si une partie du pneu avant dépassait la ligne, l'aire de contact réelle n'a jamais été en dehors de la ligne. Il s'agit donc d'un cas où le Néerlandais était absolument à la limite avec son positionnement de la voiture pour essayer de se donner le plus d'avantage possible dans la phase critique vers le premier virage.

Mais avec une visibilité si limitée depuis le cockpit avec la génération actuelle de voitures, il est difficile de savoir dans quelle mesure le positionnement de la Red Bull de Verstappen était dû à la chance et dans quelle mesure il était dû au jugement.

S'exprimant sur le sujet après coup, Verstappen a expliqué qu'il avait un peu plus avancé après son arrêt initial parce qu'il pensait avoir plus de marge. "Pour être honnête avec vous, je pense que j'ai freiné un peu tard et que j'ai perdu un peu mes repères. Mais ensuite, j'ai regardé et je me suis dit : 'Ah, j'ai encore un peu de marge'. J'ai donc avancé un peu. C'était vraiment à la limite. Mais à la limite, ce n'est pas au-delà de la limite ! C'était assez difficile avec le soleil à la fin. La visibilité, en particulier dans les virages 1 et 3, était très mauvaise."

Il est également clair que, la FIA ayant élargi les grilles de 20 centimètres pour le Grand Prix d'Australie de ce week-end, les pilotes disposent désormais d'une plus grande marge de manœuvre pour commencer à orienter leurs voitures contre leurs rivaux dans le but de mieux se défendre.