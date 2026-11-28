Formule 1

Pourquoi Williams a dépassé le plafond budgétaire en 2025

Williams a écopé d'une amende et d'une réduction de ses essais aérodynamiques après que la FIA a détecté un dépassement de 600 000 £ dans ses comptes de 2025.

Jake Boxall-Legge

Publié: 28 nov. 2026, 11:27

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

L'infraction de Williams au règlement du plafond budgétaire de la Formule 1 pour la saison 2025 est due à une divergence d'interprétation entre le département financier de l'écurie et la FIA. Elle concerne la restructuration de l'entreprise, qui a transféré des actifs vers une nouvelle société en commandite à responsabilité limitée (LLP).

L'écurie de Grove a été reconnue coupable d'un "dépassement mineur" du plafond budgétaire 2025, à hauteur de 627 000 £. La FIA a toutefois reconnu que cette infraction n'était pas intentionnelle, compte tenu de l'interprétation que l'équipe avait faite des dépenses concernées.

Williams a ensuite accepté cette infraction, qui entraîne une réduction de 1,5% de son allocation d'essais aérodynamiques, ainsi qu'une amende dont le montant n'a pas été communiqué.

Selon son directeur, James Vowles, Williams estimait que la restructuration de l'entreprise relevait d'activités financières et juridiques, toutes deux considérées comme des exemptions dans le règlement du plafond budgétaire 2025. La FIA n'a pas partagé cette interprétation.

"Nous avons repris l'ensemble du dossier pour déterminer ce que nous aurions dû faire différemment. Et il est clair que nous aurions dû procéder autrement", a déclaré Vowles. "Bien que le règlement ne soit pas parfaitement clair dans son interprétation, la position de la FIA est très claire. Selon elle, puisque l'on a transféré des contrats d'une entreprise à une autre, cela relève en réalité des achats, une activité qui entre dans le périmètre du plafond budgétaire."

"De notre côté, nous avions considéré qu'il s'agissait d'une activité financière et juridique, puisqu'il s'agissait littéralement de reprendre un contrat et d'en modifier le nom. Je peux comprendre leur interprétation, et c'est pourquoi nous avons accepté l'infraction. Mais j'espère que cela vous permet de comprendre pourquoi, dans ce cas, il s'agit davantage de subtilités que d'un manque de clarté."

Alex Albon (Williams)

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

D'après les documents publiés au registre britannique des sociétés, Companies House, Williams, qui exerçait ses activités sous le nom de Williams Grand Prix Engineering Ltd depuis 1977, a créé une nouvelle société en commandite à responsabilité limitée, Williams Grand Prix Engineering Services LLP. Des actifs et des passifs d'une valeur de 27,8 millions de livres sterling ont ensuite été transférés vers cette nouvelle entité.

WGPE Ltd détient 99% des parts de cette LLP, tandis que BCE GP LLC, une société holding qui serait gérée par Dorilton Capital, en possède les 1% restants. Cette opération permet à WGPE Ltd de bénéficier d'une certaine séparation juridique. Elle ne sera ainsi généralement pas tenue responsable, par exemple, des dettes contractées par la LLP.

Vowles explique que cette restructuration vise à assurer une meilleure protection de l'écurie pour l'avenir et constitue une nouvelle dépense parmi toutes celles engagées pour moderniser Williams. Ainsi, la majeure partie du dépassement de 627 000 £ est liée à la création de la nouvelle LLP et au transfert des documents juridiques et des contrats avec les fournisseurs vers cette nouvelle entité.

"La structure de l'entreprise Williams avait très peu évolué depuis 1977 et n'était plus vraiment adaptée au monde moderne", a-t-il expliqué. "Nous avons abordé cette opération avec la volonté d'être totalement transparents avec la FIA, et nous avons conservé cette approche tout au long du processus. Mais nous pensions que ces dépenses, puisqu'elles concernaient une restructuration de l'entreprise, ne devaient pas être prises en compte dans le plafond budgétaire."

"Il s'agit d'une restructuration ponctuelle de l'entreprise. Ceux que cela intéresse vraiment peuvent en consulter les détails dans les documents déposés auprès de Companies House. On ne restructure pas son entreprise chaque année. On le fait une fois, idéalement une seule fois. Il s'agit simplement d'une entreprise vieille de 50 ans qui n'était plus tout à fait adaptée à cet égard."

"Fondamentalement, nous avions auparavant une structure verticale unique, qui présentait de nombreux inconvénients. Vous verrez donc que plusieurs autres sociétés ont été créées autour de cette structure. C'est simplement plus efficace, mais les coûts associés sont assez importants."

James Vowles

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Si on réfléchit à ce que cela implique pour une entreprise, on a probablement… Dans notre cas, il a fallu transférer près de 2 000 contrats conclus avec différents fournisseurs et autres partenaires d'une société à l'autre. C'est une tâche très longue et particulièrement pénible."

"Il y a également tout un volet juridique. Il faut aussi effectuer certaines démarches de mise en conformité avec le droit britannique. Au final, le processus a pris… Nous l'avons lancé il y a environ six mois, ce qui vous donne une idée de sa durée. Mais il a fallu mobiliser du personnel des services financiers et juridiques pendant toute cette période, et renforcer ces équipes pour nous permettre de mener l'opération à bien."

Vowles a expliqué que l'écurie n'avait eu connaissance de l'infraction qu'après avoir été contactée par la FIA, "il y a trois ou quatre semaines", afin d'être informée d'un possible dépassement. Jusque-là, Williams estimait avoir respecté le règlement, jusqu'à ce que l'instance dirigeante lui expose son interprétation.

Le directeur estime que la sanction ne devrait pas trop pénaliser l'équipe. Il considère que la réduction de 1,5% des essais aérodynamiques, qui correspond à environ six heures d'utilisation de la soufflerie, 1,2 heure de fonctionnement avec le vent, cinq passages en soufflerie et 30 tests de géométrie en CFD sur une période de deux mois, représente une sanction "minime".

"Pour remettre les choses en perspective, une place sur la grille représente 5% de l'allocation d'essais aérodynamiques, et notre réduction est de 1,5%. Cela représente donc moins d'un tiers de place. J'espère surtout que nous ferons mieux l'année prochaine et que nous remonterons dans la hiérarchie. Cela représenterait alors 15%, quelque chose de cet ordre. En réalité, cette sanction pèsera donc très peu dans le bilan global."

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