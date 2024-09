Pourquoi Williams envisage la fusion des projets F1 2024 et 2025

Dave Robson, le responsable de la performance du véhicule chez Williams, estime que les améliorations apportées à la F1 2024 de l'écurie peuvent servir de base pour la monoplace de l'année prochaine.

L'écurie de Grove a eu du mal à maintenir sa bonne forme de la saison dernière, alors qu'elle a entamé la campagne 2024 avec une voiture en surpoids, l'attention de la structure britannique ayant été mis sur la modernisation de ses infrastructures au cours de l'hiver.

Alors que des améliorations seront encore apportées aux voitures tout au long de la saison, les équipes sont contraintes d'adopter des stratégies de répartition de leurs ressources en raison des restrictions des tests aérodynamiques et des règlements financiers de la F1.

La situation se compliquera encore au cours des 18 prochains mois, lorsque l'attention commencera à se porter sur la nouvelle réglementation pour 2026, ce qui signifie que les équipes pourraient choisir de sacrifier leur monoplace de l'année prochaine afin de prendre une longueur d'avance.

"C'est un défi intéressant dont nous discutons depuis un certain temps", a déclaré Robson. "Il y a des éléments de 2026 que nous pouvons commencer à examiner, pas l'aspect aérodynamique de la réglementation, mais il y a d'autres choses que nous pouvons commencer à considérer et ce processus est inévitablement en cours."

"L'aspect aéro viendra plus tard, bien que nous ayons déjà pu faire un peu d'aéro dans le cadre des DT [directives techniques] de la FIA, qui nous aident vraiment à comprendre les règlements. C'est toujours utile pour que tout le monde commence à se mettre dans le bain pour 2026.

"Mais il sera difficile d'équilibrer les ressources non seulement à partir de maintenant, mais aussi depuis plusieurs mois et au cours des deux prochaines années, mais c'est évidemment la même chose pour tout le monde et je suis sûr que la plupart des gens se concentreront sur 2026 très rapidement après le Nouvel An, et il sera alors intéressant de voir ce que les équipes feront l'année prochaine."

En ce qui concerne le tableau de marche, Robson a ajouté : "Je pense que pour nous, il y aura de brèves périodes au début de l'année prochaine lorsque la voiture 2026 sortira de la soufflerie, ce qui nous donnera l'occasion, un jour ou deux, d'y remettre la FW47 - donc la voiture 2025."

"Nous nous pencherons sur cette question et si nous pouvons trouver un moyen de la rendre plus performante sans compromettre le programme 2026, nous chercherons évidemment à le faire. Mais je pense que cela se terminera très tôt dans l'année civile et que la voiture 2026 sera au centre des préoccupations du point de vue des ressources et du budget."

Sachant que l'objectif changera particulièrement tôt dans l'année, cela offrira la possibilité de fusionner les projets 2024 et 2025 afin de mieux maximiser les gains de développement, ce que Robson a confirmé être à l'étude.

"C'est une question intéressante", a poursuivi ce dernier. "Car je pense que la voiture de cette année et celle de l'année prochaine ne sont qu'un seul et même projet. Le travail sur cette voiture se terminera au début de l'année prochaine, et il s'agira de la faire rouler mais de ne pas en faire trop avec elle. Cela, en partie par sérendipité j'imagine, nous a permis d'envisager ces grandes mises à jour qui viendront et de les apporter assez tard dans l'année, sachant qu'elles inspireront ou deviendront la base de la voiture de l'année prochaine."

"Cela commence déjà à nous décharger d'une partie du travail. Nous avons avancé une partie du travail sur la FW47, ce qui nous permettra de nous concentrer sur la voiture 2026 dès que possible."

Un mal pour un bien

Suggérant que les difficultés rencontrées cette année sont finalement un mal pour un bien, Robson continue : "Mais nous nous sommes aussi mis dans cette position en commençant l'année un peu en manque de pièces de rechange, en plus d'un accident qui a causé la perte de composants, et du programme d'allègement de la voiture que nous avons dû mettre en place."

"Tout cela a donc retardé l'introduction d'évolutions majeures. Cela a plutôt bien fonctionné, car la voiture a passé plus de temps dans la soufflerie qu'elle ne l'aurait fait normalement, ce qui nous a permis de modifier les choses et de prendre en compte cette base de référence pour la voiture de l'année prochaine."

"Donc ça a plutôt bien fonctionné, mais il est évident que nous avons dû supporter cette situation, en particulier au cours des six ou huit dernières semaines, où nous n'avons fait qu'enchaîner les courses et où nous n'avons pas vraiment pu faire grand-chose avec la voiture, ce qui est frustrant alors que tous les autres l'ont fait. J'espère que nous rattraperons notre retard, mais c'est un peu plus tard que nous l'aurions souhaité."