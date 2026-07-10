Pourquoi Wolff a recadré Russell à la radio après Silverstone

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Après un échange radio remarqué avec George Russell à l'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne, Toto Wolff a assuré qu'il s'agissait d'un simple "rappel à l'ordre".

Téha Courbon
Publié:
George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

À l'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a légèrement recadré son pilote George Russell à la radio après une plainte du Britannique concernant sa W17. Le patron autrichien a ensuite expliqué ce "rappel à l'ordre".

Russell venait de franchir le drapeau à damier en deuxième position, aidé notamment par les déboires mécaniques de son coéquipier Kimi Antonelli, l'accident de Max Verstappen dans les derniers tours, ainsi que par le pari stratégique manqué de Ferrari avec Lewis Hamilton.

Si le résultat est très positif sur le papier, George Russell a vécu un rendez-vous à domicile difficile, où il s'est de nouveau fait distancer par son coéquipier et leader du championnat, tout en peinant une fois encore à trouver le bon fonctionnement de sa monoplace.

Il expliquait notamment après le GP : "La voiture me procurait de bonnes sensations, mais les chronos n'étaient pas au rendez-vous. Il y a eu des éléments indépendants de ma volonté qui ont beaucoup pesé, mais aussi des choses qui étaient de mon ressort. J'ai encore du mal à comprendre cette voiture."

Lire aussi :

Concernant ces "choses indépendantes de sa volonté", Russell faisait notamment référence au manque de vitesse de pointe de sa Mercedes, un sujet dont il s'est plaint à plusieurs reprises tout au long du week-end, y compris après la course de dimanche.

"Bien joué d'être resté dans le coup", déclarait-il à la radio en passant la ligne d'arrivée. "Il faut vraiment qu'on règle ce problème de vitesse de pointe. Sinon, c'était un week-end très frustrant."

Ce à quoi son patron d'équipe a immédiatement répondu, avec une certaine froideur : "Franchement, George, je ne pense pas qu'il y ait eu un problème de vitesse de pointe aujourd'hui."

Interrogé sur cette réponse, qui a sonné comme un léger recadrage, Toto Wolff a expliqué qu'il s'agissait avant tout d'un moyen d'aider son pilote à se concentrer sur les éléments qu'il pouvait maîtriser.

"C'est le genre de petit rappel à l'ordre que l'on peut faire", a déclaré le patron autrichien au micro de Canal+ après l'épreuve. "Il avait des problèmes de vitesse de pointe tout au long du week-end, mais pas en course."

"Et je pense que, pour un pilote, il est important de vraiment se concentrer sur ce qu'il peut améliorer lui-même. Mais je suis content qu'il ait terminé deuxième avec une voiture qu'il ne maîtrise pas encore totalement. Pour ça, c'est bien."

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