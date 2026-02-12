Les premières images embarquées des F1 2026 enfin dévoilées

Il y a deux semaines, pour les essais privés et à huis clos de Barcelone, il était difficile de se faire une idée précise du comportement attendue des F1 2026 en piste. Entre photos méticuleusement sélectionnées par les écuries, et rares extraits vidéo les montrant en piste, il fallait attendre que le paddock s'ouvre davantage à tous les regards. C'est chose faite depuis le coup d'envoi des essais officiels à Bahreïn, donné mercredi sur le circuit de Sakhir.

À l'issue de la première des six journées de roulage qui auront lieu au Moyen-Orient avant Melbourne, et alors qu'une heure seulement de retransmission a été accordée aux détenteurs de droits TV pour les trois premiers jours, les premières images embarquées ont enfin émergé.

L'on a notamment pu découvrir la totalité du tour le plus rapide réalisé jusqu'ici, et voir le champion du monde Lando Norris à l'œuvre au volant de sa McLaren MCL40, désormais frappée du numéro 1. Il serait trop précoce de tirer des conclusions définitives de ces images alors que la toute nouvelle réglementation n'en est qu'à ses balbutiements. En revanche, elles offrent un premier aperçu de ce qui a changé.

À commencer par le son, qui retranscrit très clairement l'augmentation drastique de la puissance délivrée par l'électrique de l'unité de puissance. Pour rappel, on s'approche maintenant du 50-50 alors qu'en 2025 le ratio était de 80-20 en faveur du thermique. Il faudra attendre plus de caméras embarquées, et également d'ajustements concernant le placement des micros, pour se faire une idée définitive, d'autant que la sonorité des différents blocs devrait différer.

L'autre aspect clairement perceptible sur la caméra embarquée de Lando Norris provient de la manière de piloter ces nouvelles F1. Le lift and coast est omniprésent à l'abord des virages, les passages en courbe retranscrivent l'appui revu à la baisse.

Surtout, le régime moteur monte sérieusement avec de grosses rétrogradations de rapport dans certains virages lents, vraisemblablement pour recharger la batterie. Là encore, aucune conclusion hâtive mais uniquement du constat, car pilotes et écuries cherchent encore à déterminer comment gérer au mieux le déploiement de l'énergie sur un tour.

Enfin, il faut rappeler qu'à ce stade des tests, la performance pure sur un tour n'est pas recherchée. Quant aux performances, déjà annoncées rassurantes par la FIA et Pirelli, elles sont pour le moment dans une zone équivalente au meilleur tour en course de l'an passé à Bahreïn, puisque Lando Norris était en 1'34"669 mercredi et que la référence de son coéquipier Oscar Piastri lors du Grand Prix 2025 était de 1'35"140.