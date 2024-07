Premières images des nouveaux contrôles des ailerons avant

Comme Motorsport.com l'a révélé en exclusivité, la FIA a entamé un processus d'analyse pour l'aider à mieux comprendre la dynamique en jeu dans la manière dont les équipes fléchissent leurs ailerons avant. À partir de ce week-end à Spa, la FIA a demandé aux équipes sélectionnées d'installer une caméra vidéo 4K spéciale sur le nez de leurs monoplaces afin de capturer des images du mouvement de l'aileron avant pendant les séances d'essais du vendredi.

Pour faciliter l'analyse, les équipes doivent placer un certain nombre de points de référence sur les éléments de l'aileron avant et la plaque d'extrémité. Lorsque les séquences vidéo seront téléchargées après les essais, les points aideront la FIA à mieux suivre le mouvement de l'aileron.

Le but espéré est que l'analyse qui sera menée au cours des prochaines semaines permettra à la FIA d'améliorer sa connaissance de la dynamique en jeu avec l'aileron avant, en vue d'apporter d'éventuelles modifications à la réglementation pour 2025.

Détail technique de la Ferrari SF-24 Photo par : Giorgio Piola

Comme le montre l'image exclusive ci-dessus, la FIA a demandé de placer trois points sur les flaps et six sur la plaque d'extrémité. Ces points ont un diamètre de 20 mm et leur emplacement a été spécifié par la fédération afin d'établir un certain nombre de vecteurs de mouvement susceptibles d'entraîner des déformations excessives.

La question des ailerons flexibles a refait surface cette année parce que les équipes ont réalisé qu'il y avait des avantages à obtenir en termes d'équilibre de la voiture en faisant jouer un certain degré d'élasticité aérodynamique. Cela peut aider à réduire les caractéristiques inhérentes de sous-virage à basse vitesse et de survirage à haute vitesse qui sont un problème propre aux machines à effet de sol actuelles.

Mercedes n'a pas caché que le fait de disposer d'un certain degré de flexibilité avec son nouvel aileron avant, apparu pour la première fois au Grand Prix de Monaco, était bénéfique pour l'équilibre de la voiture, tout en restant dans les limites autorisées par le règlement.

"Je pense que nous essayons tous de nous assurer de passer le test de flexibilité de la FIA", expliquait à l'époque James Allison, directeur technique de Mercedes. "Ils imposent des charges, et vous ne devez pas dépasser un certain montant. Mais si vous pouvez le faire et si votre aileron se plie comme une chose se plie lorsqu'elle est soumise à une charge, alors il n'y a rien de dramatique à se confronter à l'instance dirigeante."