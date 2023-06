Les premiers employés s'installent dans la nouvelle usine Aston Martin

Ce qui est certainement le projet le plus important depuis que Lawrence Stroll a lancé le projet Aston Martin à Silverstone a franchi en début de semaine une étape majeure. Mardi, l'écurie anglaise a entamé la toute première phase d'emménagement dans son usine flambant neuve, construite à côté de son siège historique.

Moins de 48 heures après le podium décroché au Grand Prix de Monaco par Fernando Alonso, les premiers membres de l'écurie ont ainsi pris possession de leurs nouveaux locaux, pensés pour franchir un cap et permettre, à terme, à la structure de jouer le titre mondial.

Cette usine imaginée par Aston Martin est la première depuis près de 20 ans à être entièrement nouvelle pour une écurie de Formule 1 existante. Les travaux de ce campus ont débuté en septembre 2021, après avoir pris un retard incompressible en raison de la pandémie de Covid. Les infrastructures jouxtent le circuit de Silverstone.

L'emménagement prendra évidemment du temps et il ne s'agit que du coup d'envoi du déménagement à proprement parler vers le nouveau bâtiment de 37 000 m². Le tout se trouve au milieu d'un espace paysagé relativement important, de plus de 7 hectares. L'aménagement se fait en respectant des critères essentiels en matière de développement durable et de recours à des solutions écologiques.

Pendant que les premiers employés s'installent, Aston Martin précise que les phases de construction 2 et 3 "se poursuivent à un rythme soutenu". On parle ici de la nouvelle soufflerie, du simulateur et d'un espace d'exposition. L'ensemble doit être achevé d'ici la fin de l'année 2024.

Cette usine dernier cri, qui doit faire passer l'écurie dans un nouveau monde, a été l'un des arguments de poids pour convaincre Honda de s'allier à Aston Martin en tant que motoriste à partir de la saison 2026. En fin d'année dernière, Motorsport.com avait eu la chance de visiter le chantier afin d'en comprendre la philosophie et la manière dont cet outil allait "changer la donne".

Prochainement, toujours en Angleterre mais du côté de Brackley, c'est Mercedes qui lancera les grandes manœuvres puisque l'écurie allemande a annoncé la semaine dernière la construction d'un nouveau campus.

La nouvelle usine Aston Martin F1 à Silverstone.