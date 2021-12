Ferrari présentera sa F1 2022 à la mi-février

La saison 2021 de Formule 1 est à peine terminée que commence déjà le temps des présentations 2022 ! La campagne à venir marquera une révolution technique avec une nouvelle réglementation faisant la part belle à l'effet de sol, et les monoplaces auront un look drastiquement différent.

Avec des premiers essais à Barcelone du 23 au 25 février, l'on peut s'attendre à découvrir les nouveaux bolides lors des deux semaines précédentes. Ce sera notamment le cas du côté de la Scuderia Ferrari. "La voiture sera présentée à la mi-février", annonce Mattia Binotto, directeur d'équipe. "Nous n'avons pas encore fixé la date. Elle sera entre le 16 et le 18 février, mais c'est quelque chose qui sera finalisé dans les prochaines semaines." Le nom de cette monoplace, quant à lui, n'est pas décidé non plus.

Après une campagne 2020 particulièrement difficile, Ferrari a bien rebondi cette année en prenant la troisième place du championnat des constructeurs avec cinq podiums. Cependant, la nouvelle réglementation va rompre la continuité et il est impossible de prédire la hiérarchie à venir.

"Nous savons n'avoir aucune référence par rapport aux concurrents", ajoute Binotto. "C'est le plus difficile, nous ne savons pas ce qui se passe chez les autres. Mais il est important pour moi de savoir que nous atteignons nos objectifs et que ça se passe comme prévu. Nous savons que le changement de réglementation est une grande opportunité, notamment pour nous. Nous avons depuis 2021 un plafond budgétaire qui sera encore plus restrictif l'an prochain – encore une fois un grand défi. Mais à ce sujet, je dois dire que l'équipe est bien organisée et, je trouve, travaille très bien."

Une chose est certaine : Ferrari n'aura plus pour sponsor titre Mission Winnow, campagne de son partenaire de longue date Philip Morris International. Sur la liste des engagés 2022, l'écurie s'appelle simplement "Scuderia Ferrari". Cependant, l'association avec Philip Morris pourrait se poursuivre.

"Je pense qu'il y a de nombreuses opportunités de collaborer avec eux, en restant partenaires", estime Binotto. "Nous avons actuellement des options sur la table, et nous discutons encore avec eux. Espérons qu'ils resteront un très bon partenaire. Mais cela va encore prendre des jours et des semaines. Pour l'instant, je ne peux pas annoncer grand-chose."

Propos recueillis par Luke Smith