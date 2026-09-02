Le président Javier Milei pousse pour un retour de la F1 en Argentine

Le gouvernement de l'Argentine, le président Javier Milei en tête, est favorable à un retour de la Formule 1 dans le pays. Toutefois, à ce stade, il est prématuré d'espérer que la discipline revienne à Buenos Aires.

Alors que la F1 a retrouvé un pilote argentin titulaire avec Franco Colapinto, qui court depuis début 2025 au sein de l'écurie Alpine et est assuré de disputer la saison 2027 sous les couleurs d'Enstone, l'engouement autour de lui s'accompagne de la volonté politique de faire revenir le championnat du monde sur ses terres, quasiment 30 ans après le dernier GP d'Argentine.

C'est en effet en 1998 que s'est tenue l'ultime édition à Buenos Aires, sur l'Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Le circuit est l'objet d'une rénovation, démarrée en janvier dernier, en vue de l'accueil du MotoGP à compter de 2027. Outre de nouvelles installations pour les stands, le circuit va être rénové avec une extension ajoutée pour pouvoir potentiellement accueillir la F1, la distance de la piste passant de 4,3 à 4,8 km.

Une fois terminé, le circuit devrait pouvoir accueillir plus de 150 000 spectateurs. Le projet, actuellement réalisé à 60%, représente un investissement de 150 millions de dollars (autour de 130 millions d'euros au taux de change actuel).

Nous voulons voir Colapinto de retour dans le pays.

S'exprimant sur le sujet ces derniers jours, Javier Milei, le président argentin, a déclaré : "Nous avons la tradition, nous avons les pilotes, et nous sommes désormais en train de retrouver la crédibilité institutionnelle que ces catégories exigent avant qu'un pays ne soit choisi."

"Nous avons absolument tout. Il est temps d'aller à fond dans cette direction. Allons de l'avant ensemble et à pleine vitesse pour faire de ce rêve une réalité. Nous voulons voir Colapinto de retour dans le pays."

Le chef du gouvernement de Buenos Aires, Jorge Macri, a ajouté : "Nous réalisons l'investissement le plus important de l'histoire de l'Autódromo de la Ciudad. Nous rêvons du retour de la Formule 1 ; c'est pourquoi nous transformons entièrement le circuit et ses installations afin qu'il réponde à toutes les exigences et devienne un symbole de Buenos Aires sur la scène internationale."

Ben Sulayem affiche son soutien, la F1 moins enthousiaste

Franco Colapinto a pris part à un show en Argentine plus tôt cette année.

La volonté politique affichée par les dirigeants argentins a été soutenue par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, qui a visité le pays dans le cadre du Congrès américain de la fédération. Il s'est entretenu avec Milei sur divers sujets, dont - évidemment - celui d'un possible retour de la F1.

"En ce qui concerne la Formule 1, j'ai pu voir le circuit aujourd'hui", a déclaré ce mardi Ben Sulayem aux journalistes. "D'importants investissements sont actuellement réalisés. Je sais qu'un Grand Prix de MotoGP y est prévu pour l'année prochaine. Et le design est signé Tilke. Comme vous le savez, c'est l'un des architectes les plus réputés. Cela nous envoie donc un message, à nous, la FIA, et bien sûr à la FOM [Formula One Management], à M. Domenicali [le PDG de la F1], indiquant que ce projet est pris très au sérieux."

"L'Argentine peut-elle organiser un Grand Prix de F1 ? Oui. Le mérite-t-elle ? Je dirais que oui. Mais nous avons 24 Grands Prix au calendrier. Nous pouvons passer à 25, mais c'est extrêmement difficile. Cela dépendra des officiels et des pilotes. Pour nous, c'est donc une question de calendrier. C'est une question de business plan sur cinq ans au minimum."

"Et vos interlocuteurs ici, le gouvernement, prennent cela très au sérieux. C'est également ma responsabilité, car lorsque je donne ma parole, je tiens mes engagements. Je veillerai à ce que le bon message soit transmis avant le début des réunions. Soyez assurés que vous pouvez compter sur mon soutien."

Toutefois, la FIA reste un acteur secondaire sur la question du calendrier dont l'établissement et les négociations commerciales demeurent l'apanage du détenteur des droits commerciaux, la FOM.

L'intérêt de l'Argentine pour un retour en F1 s'est manifesté concrètement dès la fin de saison 2024, alors que Franco Colapinto avait débuté en Grand Prix en tant que remplaçant chez Williams de Logan Sargeant. Une délégation du gouvernement argentin avait alors rencontré les responsables de la discipline lors du GP de São Paulo cette année-là.

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi la F1 s'engage sur le long terme pour remplir un calendrier de 24 GP

Il semble cependant que les discussions n'aient pas réellement avancé depuis, la Formule 1 disposant de plusieurs autres options bien plus concrètes devant elles, avec l'objectif d'étendre sa présence en Asie de l'est et en Afrique.

En sus, la question du développement du calendrier dans le contexte actuel s'appuie sur la volonté du championnat de capitaliser sur le long terme, notamment via les investissements réalisés par les circuits pour se moderniser, plutôt que de réagir à l'intérêt ponctuel suscité dans un pays par un pilote.

Le GP d'Argentine MotoGP, l'année prochaine, pourrait constituer un galop d'essai intéressant pour juger de la capacité du pays en tant qu'organisateur, d'autant que Liberty Media est désormais également propriétaire du championnat de vitesse moto et verra donc cela de près.

Malgré tout, aujourd'hui, l'accession à la F1 de l'Argentine, pays dans une situation économique fragile, reste une perspective lointaine.

Avec Filip Cleeren