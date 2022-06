Privé de radio, Verstappen a dû s'appliquer en sortie de virage

Charger le lecteur audio

Revenu en tête de la course à la suite de l'accident de Yuki Tsunoda, ayant déclenché à la fois la sortie de la voiture de sécurité et le second arrêt au stand du leader Carlos Sainz, Max Verstappen a été dans l'obligation de contenir le pilote Ferrari pour les 16 derniers tours de course.

Et la tâche du Néerlandais n'a pas été aisé car il a été privé de radio pour ce sprint final. Même si Red Bull était encore en mesure de transmettre des informations à son pilote, il ne pouvait faire de même, ce qui l'a rendu vulnérable face à Sainz.

"Il y avait simplement une communication à sens unique, de GP [Gianpiero Lambiase, ingénieur course de Verstappen, ndlr] vers Max, en lui donnant les écarts, mais rien ne venait de la voiture", a précisé le directeur d'équipe Christian Horner. "Il s'avère que la radio ne marchait pas, ou qu'il pouvait certainement nous entendre alors que nous ne pouvions pas l'entendre."

Néanmoins, l'impossibilité de communiquer avec l'équipe n'a pas dérangé Verstappen, qui a su se défendre face à l'Espagnol pour remporter, avec moins d'une seconde d'avance, sa sixième victoire de l'année.

"[La radio] ne marchait plus, elle a décidé de s'arrêter", a ajouté Verstappen. "Je n'ai aucune idée du moment où ça s'est arrêté mais, à un moment donné, 'GP' m'a dit que ça ne fonctionnait plus. J'imagine qu'elle devait marcher avant, ou qu'elle ne marchait déjà plus avant, ce qui n'a probablement pas dérangé [l'équipe] ! Tant que je peux les entendre, c'est le plus important."

Max Verstappen et Carlos Sainz se félicitent dans le parc fermé

Outre l'absence de la radio, Verstappen a dû composer avec une stratégie ayant avantagé Sainz, puisque l'Espagnol a profité du Safety Car pour basculer sur une stratégie à deux arrêts, plus sûre, sans perdre de temps sur le pilote Red Bull, tout en bénéficiant du DRS.

Néanmoins, malgré l'aide du système de réduction de la traînée et de pneus durs moins usés, Sainz n'est pas parvenu à se porter à la hauteur de Verstappen. Se sachant menacé dans les lignes droites, le Champion du monde en titre a fait de son mieux pour prendre suffisamment d'avance en sortie de virage afin de se protéger du retour de Sainz dans les zones DRS.

"On doit toujours s'assurer de bien sortir du virage précédent l'endroit où il a le DRS", a indiqué Verstappen, interrogé par Motorsport.com. "Il fallait vraiment attaquer à la limite et ne pas faire d'erreur en général. Je savais que même si j'avais fait une toute petite erreur dans le premier secteur, Carlos aurait gagné un dixième sur moi et cela aurait pu être suffisant pour se rapprocher dans la première zone DRS, puis dans la deuxième. C'était une vraie course, une vraie attaque. Il y a eu des moments où j'ai eu un peu de survirage, et puis dans mes rétroviseurs j'ai vu que Carlos vivait la même chose. C'était vraiment à la limite mais c'était beau à voir."

Bien que la Red Bull RB18 soit l'une des voitures les plus rapides en ligne droite cette saison, Christian Horner a lui aussi estimé que les virages, ou plutôt les sorties de virage, sont venus en aide à Verstappen ce dimanche à Montréal.

"Le premier secteur a été crucial et l'adhérence à la sortie du virage 10 vitale", a expliqué Horner. "[Sainz] n'a jamais été à moins de six dixièmes [de Verstappen], et c'est à ce moment-là qu'il a été le plus proche d'une tentative. [L'écart] était de sept ou huit dixièmes, Max n'a jamais pu atteindre la seconde magique. La Ferrari était simplement très, très bonne sur les vibreurs, [Sainz] était capable de garder beaucoup de vitesse sur les vibreurs. Avec la zone DRS dans la ligne droite de retour et avec les deux autres, il restait dans la partie."