Formule 1 GP de Las Vegas

Le problème qui a privé Pierre Gasly d'une possible "victoire" au GP de Las Vegas

Le pilote Alpine a terminé cinquième, après avoir occupé la troisième place à un peu plus de la mi-course.

Ed Hardy Cihangir Perperik

Publié: 24 nov. 2026, 16:06

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly estime qu'il avait potentiellement le rythme pour remporter le Grand Prix de Las Vegas si un problème de refroidissement n'avait pas affecté sa monoplace Alpine dans les derniers tours.

Parti de la huitième place sur la grille, le Français a terminé cinquième. Mais après 31 des 50 tours prévus, Gasly occupait la troisième place, derrière le futur vainqueur Max Verstappen, de Red Bull, et George Russell, de Mercedes.

Gasly a toutefois perdu cinq positions en l'espace de quatre tours, rétrogradant à la huitième place derrière Lando Norris, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Le pilote de 30 ans a expliqué que cette chute était due à un problème technique sur son A526. Il a finalement pu décrocher la cinquième place grâce à la sortie de piste de Russell, qui a percuté les barrières, ainsi qu'à la collision entre les deux pilotes Ferrari, Hamilton et Leclerc.

Interrogé après la course pour savoir s'il était frustré d'être passé à côté du sixième podium de sa carrière, Gasly a répondu samedi soir : "Je ne le formulerais pas ainsi. Mais je commencerai par dire que c'est notre meilleure course en équipe, et nous allons clairement retenir les aspects positifs."

Son meilleur résultat précédent lors de la saison 2026 de F1 était une sixième place lors de la deuxième manche, à Shanghai, même s'il avait provisoirement été crédité d'un podium à Monaco, avant que cette affaire ne soit tranchée par la justice.

Pierre Gasly, Alpine

Photo de: Manuel Eletto

"J'ajouterai que c'était une course très agréable à disputer et que j'ai beaucoup aimé me battre aux avant-postes", a poursuivi Gasly. "Mais oui, au début, nous étions très rapides et j'ai réussi à remonter jusqu'à la troisième place."

"À ce moment-là, j'avais vraiment le sentiment que nous avions le rythme pour peut-être même jouer la victoire. Mais dès que je suis passé troisième, on m'a annoncé à la radio que la voiture surchauffait et que je devais réduire la puissance."

"Nous avons roulé avec une puissance réduite pendant 45 tours. Au moment où j'ai sélectionné le mode le plus agressif pour refroidir la voiture, j'ai perdu des places jusqu'au virage 5. J'ai perdu une position dans la ligne droite arrière, puis une autre, soit deux places en un tour, avant de reculer progressivement. Nous devions gérer la température."

"Je devais laisser un écart. Je pouvais rester dans la boîte de vitesses de la voiture devant moi, mais je devais creuser l'écart pour refroidir la voiture. Je suis vraiment convaincu que nous avions le podium, et j'ai continué à demander à retrouver la pleine puissance, mais je n'ai été autorisé à le faire que lors des deux derniers tours."

"Nous allons examiner précisément ce qui s'est passé, parce que je vois que vous portez tous des vestes d'hiver, et j'en porte moi-même une. Je ne comprends pas vraiment pourquoi la voiture surchauffait, mais, à part cela, c'était un travail incroyable de toute l'équipe."

Les températures sont descendues jusqu'à 9 °C, ce qui a laissé Gasly perplexe face à ce problème. Il estime toutefois que les conséquences auraient pu être bien plus lourdes que cette cinquième place, qui le maintient au 10e rang du championnat.

Pierre Gasly, Alpine

Photo de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"Je ne pense pas que nous l'avions anticipé", a-t-il affirmé. "Mais oui, pendant ces 45 tours, dans le mode moteur le plus restrictif que nous utilisions, j'ai perdu jusqu'à plus d'une seconde au tour."

"Je suis content de terminer cinquième, mais la voiture était vraiment très rapide et nous pouvions obtenir davantage. À un moment, avec ce mode extrême, je perdais tellement de temps que je pensais reculer encore plus au classement."

"J'essayais de limiter les dégâts et nous avons alterné entre quatre ou cinq modes différents. Je pense avoir utilisé le plus restrictif pendant une dizaine de tours, qui ont été les moments les plus inquiétants de la course, car grâce à l'aspiration, je suivais les autres voitures et je revenais dans leur sillage."

"Mais comme je l'ai dit, nous allons analyser tout cela. Ça fait partie de la course, mais je pense que cela nous a tout de même coûté pas mal de choses."

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