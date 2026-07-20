Le programme du GP de Hongrie F1 2026 : dates, horaires et infos

Avant la trêve estivale, le Grand Prix de Hongrie va constituer la 11e manche de la saison 2026 de Formule 1.

Horaires du Grand Prix de Hongrie 2026

Date Séance Horaires français Vendredi 24 juillet Essais Libres 1 13h30 - 14h30 Essais Libres 2 17h00 - 18h00 Samedi 25 juillet Essais Libres 3 12h30 - 13h30 Qualifications 16h00 - 17h00 Dimanche 26 juillet Course 15h00

Où regarder le Grand Prix de Hongrie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Pour le Grand Prix de Hongrie, les essais libres et les qualifications seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course de dimanche.

Le circuit du Hungaroring

Nelson Piquet (Williams) a remporté la première édition du Grand Prix de Hongrie en 1986. Photo de: Motorsport Images

Lancé à la construction en 1985, le Hungaroring était déjà prêt à recevoir son premier Grand Prix neuf mois après le début du projet. Le gouvernement hongrois avait initialement envisagé de faire revivre l'ancien circuit du parc Nepliget à Budapest afin d'accueillir la Formule 1 dans le pays, mais il a finalement décidé de créer une installation spécialement conçue à cet effet. Le premier GP de Hongrie s'est donc tenu en 1986, et a été remporté par Nelson Piquet (Williams), battant alors son compatriote et rival Ayrton Senna.

Connu pour être sinueux et étroit, le Hungaroring enchaîne les virages et l'on y voit un appui aérodynamique très élevé, proche des niveaux adoptés à Monaco. Les autos disposant de grip mécanique et d'aisance dans les changements de direction y sont souvent à l'aise, et le tracé autorise les équipes disposant de moins d'atouts du côté de la puissance moteur à espérer jouer leur carte.

Il fait traditionnellement très chaud pour le Grand Prix de Hongrie, qui se tient dans une "cuvette" et offre ainsi aux spectateurs de très nombreux points de vue sur le circuit depuis les positions surélevées des tribunes, logées sur les crêtes. Par ses caractéristiques, le Hungaroring est un lieu où une bonne place en qualifications est particulièrement importante, tant il y est ensuite difficile de dépasser, même si le DRS permet d'avaler des rivaux au bout de la courte ligne droite de départ/arrivée. Il s'agit aussi d'un endroit où l'on assiste pour cette raison à d'audacieuses stratégies décalées, qui viennent pimenter les courses.

La distance de course dimanche sera de 306,630 km. Les 14 virages du tracé seront à négocier 70 fois.

Les records F1 du Hungaroring (version 2003)

Record de la pole Lewis Hamilton

Mercedes 1'13"447

(moy. : 214,734 km/h) 2020 Meilleur tour en course Lewis Hamilton

Mercedes 1'16"627 (moy. : 205,823 km/h) 2020

Les derniers polemen et vainqueurs du GP de Hongrie F1

Lando Norris a remporté le Grand Prix de Hongrie 2025. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Année Pole position Victoire 2025 Charles Leclerc Lando Norris 2024 Lando Norris Oscar Piastri 2023 Lewis Hamilton Max Verstappen 2022

George Russell Max Verstappen 2021 Lewis Hamilton Esteban Ocon 2020

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Max Verstappen Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2016

Nico Rosberg Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Sebastian Vettel

La météo attendue à Budapest

Les deux premières journées du Grand Prix de Hongrie devraient être relativement similaires, avec un ciel généralement dégagé et des températures comprises entre 14°C et 28°C.

Dimanche, des nuages sont attendus dans l'après-midi, avec un faible risque d'averses, tandis que le mercure grimpera jusqu'à 30°C.

Course suivante : Grand Prix des Pays-Bas (21-23 août)

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