Le programme TV du GP d'Autriche 2020

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différents canaux. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19. La course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires depuis Paris, alors que Laurent Dupin et Franck Montagny seront eux sur place.

Programme TV du Grand Prix d'Autriche 2020