Un projet de 11e équipe en F1 porté par un milliardaire hongkongais

Calvin Lo dirige le courtier d'assurance RE Lee International. Cet hongkongais de 46 ans, milliardaire, voit la Formule 1 et son regain de popularité d'un œil très intéressé, puisqu'il ambitionne tout bonnement d'intégrer la discipline via une nouvelle écurie (une solution qu'il qualifie d'"idéale") ou, le cas échéant, via le rachat d'une structure existante.

Interrogé par la BBC Sport, Lo a ainsi déclaré : "Sur la base de ce que je vois actuellement, je suis hautement intéressé, mais il semble que cela ne pourra se faire que si toutes les planètes sont alignées." Ainsi, s'il compte se décider d'ici "un à deux mois", notamment sur la forme que prendra l'investissement, il a conscience du fait que se lancer dans un tel projet, même avec trois années pleines avant l'échéance 2026, pourrait être une gageure : "Compte tenu des délais, le plus tôt sera le mieux, non ? Il semble que même aujourd'hui, le calendrier est très serré juste pour mettre quelque chose sur la grille d'ici 2026."

Les délais sont une chose, mais les obstacles les plus difficiles à surmonter si ce projet venait à véritablement se concrétiser sous la forme d'une candidature en bonne et due forme seraient les 200 millions de dollars de droit d'entrée à payer et sans doute l'opposition d'une grande partie de la grille et des instances. En effet, une firme bien plus installée et surtout historiquement liée au sport automobile comme Andretti, qui était prête à payer la somme "anti-dilution", a toutes les peines du monde à se montrer suffisamment convaincante pour faire tomber les réticences affichées publiquement par certains dirigeants du championnat et des écuries.

"Nous avons quelques parties qui essaient de travailler avec nous, je suppose, qui sont censées nous aider à naviguer dans tout cela. Je n'ai aucune idée des subtilités du monde de la F1", a indiqué Lo sur ces obstacles. "Et je pense que ce sera le plus grand obstacle à la formation d'une nouvelle équipe. Peut-être que ce sera plus facile d'investir dans une équipe actuelle. C'est le moyen le plus simple : les bases sont posées, elle est déjà en place et fonctionne."

Un intérêt "purement financier"

La F1 accueillera-t-elle une 11e écurie d'ici 2026 ?

Selon Forbes, la fortune personnelle de Calvin Lo se situe autour de 1,7 milliard de dollars. S'il se décrit comme un fan de F1, il se montre clair : son ambition dans la discipline serait "purement financière" et son implication ne serait absolument pas journalière et dans la gestion des affaires courantes.

Pour lui, financer la mise en place d'une nouvelle équipe ne serait pas "la partie difficile" du projet. Il est en revanche plus prudent sur la question de la viabilité sur la durée d'une telle entreprise : "Il s'agit de savoir combien de temps vous pouvez maintenir [le financement]. Dans ce monde, trouver de la liquidité pour un ou deux ans, c'est relativement facile. Mais pouvez-vous tenir pendant trois ans... cinq ans ? C'est là qu'il faut faire des calculs."

"Je vois ça comme un investissement. Pendant combien de temps dois-je amortir ce coût ? En quelle année, à quelle date, devrons-nous injecter des fonds si nous n'atteignons pas certains objectifs ? Et, bien sûr, les objectifs doivent être fixés de manière réaliste. Vous ne pouvez pas vous lancer la première année et tout gagner. Les chiffres doivent être fixés de manière très prudente. Je pense que c'est la partie la plus délicate."

La F1 a changé par rapport aux générations précédentes. Maintenant, elle est beaucoup plus jeune, la base de fans est beaucoup plus grande. Calvin Lo

L'ambition de la F1 ne s'est pas matérialisée seule dans l'esprit de Lo mais a été motivée par le fait d'avoir été approché par certaines structures, et il affirme d'ailleurs avoir des accords financiers en place avec des écuries existantes sans toutefois "pouvoir dire" lesquelles en raison de "certaines restrictions".

Le Hongkongais a par ailleurs confié que la croissance de la discipline ces dernières années, sous l'impulsion de Liberty Media, l'avait aussi convaincu que le moment était venu de lancer un tel projet. "La F1 a changé par rapport aux générations précédentes. Maintenant, elle est beaucoup plus jeune ; la base de fans est beaucoup plus grande, beaucoup plus large."

"Les réseaux sociaux sont très importants aujourd'hui. L'idée de l'accessibilité aux équipes, aux pilotes ; ce ne sont peut-être pas des discussions réelles avec les fans, mais cela donne l'impression d'être beaucoup plus proche. Le public est beaucoup plus large qu'il y a 20 ans."