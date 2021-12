Prost : Désormais titré, Verstappen "sera un meilleur pilote"

S'il se dit déçu par la "controverse" qui a marqué le dernier Grand Prix de la saison, Alain Prost estime que la Formule 1 vient de vivre la "meilleure saison de l'Histoire" sur tous les plans. Le quadruple Champion du monde en est convaincu. "Je pense que si l'on a une vision générale, oui", répond-il à Motorsport.com. "J'entends par là le spectacle, le sport, l'aspect humain, la popularité de la F1 et le fait que des jeunes commencent à la suivre. Alors oui, c'est certainement la meilleure saison de l'Histoire."

En marge de ses responsabilités au sein de l'écurie Alpine, le Français s'est délecté du duel qui a opposé Lewis Hamilton à Max Verstappen et Mercedes à Red Bull Racing tout au long des derniers mois. Au terme d'un scénario complètement fou, il ne devait en rester qu'un et le Néerlandais a raflé la mise dans les circonstances que l'on sait à Abu Dhabi. Et le voici désormais entré dans le cercle fermé des Champions du monde, avec un premier titre qui changera forcément la donne selon Alain Prost.

"Il a fait une saison parfaite", observe-t-il. "Je me souviens lorsqu'il a débuté en F1, très souvent on disait : 'Il a la vitesse, il a tout, mais il en fait peut-être un peu trop et commet des erreurs à cause de ça'. Mais c'est normal quand on est jeune. Désormais, il ne fait que s'améliorer, et cette année il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Peut-être celle en qualifications à Djeddah, mais il attaquait tellement, ça peut arriver. Il était prêt à atteindre le sommet. Avec un titre mondial en poche, on pilote et on pense différemment. Dès que l'on en a gagné un, la pression est moins forte. Il saura encore mieux quand attaquer et quand prendre moins de risques, et au final ce sera un meilleur pilote."

"Heureux" d'avoir vu Max Verstappen se hisser sur le toit du monde, Alain Prost n'en oublie certainement pas pour autant Lewis Hamilton, pilote au sept titres mondiaux qui lui a fait face. La manière dont le Britannique a tout perdu dans le dernier tour de la dernière course y contribue certainement, mais le Français considère quoi qu'il en soit qu'il était impossible de départager les deux prétendants à la couronne.

"Tous les deux méritaient d'être Champion du monde et nous ont offert un spectacle incroyable cette année", résume-t-il. "En fin de compte, c'est bien pour la Formule 1 et c'est bien pour Max, je suis très heureux pour lui. Pour Lewis c'est un peu triste, c'est sûr, d'autant plus que ça a été la meilleure saison de Formule 1 grâce à Max. Cette année, on ne peut pas choisir entre Max et Lewis, il faut les juger tous les deux. Ils sont à égalité. On peut tout commenter, parler de Silverstone par exemple, mais au final, tous les deux méritaient ce titre mondial."

Propos recueillis par Ronald Vording