30 ch en plus pour Ferrari ? "Vraiment une blague" selon Vasseur

Voilà un an que les unités de puissance de Formule 1 sont gelées, ce qui a mené les motoristes à prendre des risques au niveau de la fiabilité afin d'assurer la meilleure performance possible avant ce gel. Ferrari et Renault ont reconnu avoir cherché la limite afin d'obtenir des gains sur le long terme, sachant que les règles leur permettent d'effectuer des changements visant à améliorer la fiabilité. Les modifications purement liées à la performance sont quant à elles interdites.

Après les problèmes de fiabilité rencontrés en début de saison 2022, la Scuderia a baissé la puissance de ses groupes propulseurs afin de mieux gérer leur durée de vie par la suite. Cependant, la marque au cheval cabré est parvenue à apporter une évolution liée à la fiabilité à Abu Dhabi, ce qui lui a permis de recouvrer une partie de la puissance en question – potentiellement jusqu'à 15 ch.

Cet hiver, la rumeur veut que Ferrari ait encore 15 ch en poche une fois l'unité de puissance fiabilisée, soit un gain de 30 ch par rapport à la situation pendant une bonne partie de la saison passée.

Le nouveau directeur d'équipe Frédéric Vasseur, précédemment à la tête de l'écurie Alfa Romeo qui utilise les moteurs italiens, ne prend toutefois pas cette hypothèse au sérieux : "Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, mais c'est vraiment une blague. Nous avons fait un pas en avant, mais ce n'est qu'une question de fiabilité. Je pense que l'an dernier, la performance du moteur n'était pas du tout un problème. Le problème était la fiabilité, et le premier objectif est de le résoudre. Jusque-là, ça se présente bien. Mais la réalité de la piste est un aspect différent."

Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz sortent du garage

"Je crois qu'il y a quelques problèmes dont les écuries ont souffert, et cela ne concerne pas que Ferrari. Cela vient du roulage en piste, des rebonds et des vibrations, et tout le monde aura une bien meilleure idée de la situation à Bahreïn."

Les commentaires de Vasseur font suite à ceux de Bruno Famin, directeur du département moteur de Renault F1, qui a déclaré s'attendre à ce que la FIA serre la vis au niveau des évolutions afin d'empêcher que celles-ci n'aient pour véritable but des gains de performance.

"Ça a été bien géré par la FIA, je pense", a commenté Famin. "Elle a été assez tolérante en 2022. C'était plutôt normal, car tout le monde a été affecté par les problèmes de fiabilité : pas seulement nous, clairement, car je crois qu'on a eu 30, 40, 50, 60, 70 requêtes de différents motoristes, alors tout le monde a été affecté par ce genre de problème. Je m'attends à ce que la FIA soit un peu plus stricte à l'avenir, mais je n'ai pas d'informations."

"Qu'est-ce qu'un authentique problème de fiabilité ?" a-t-il ajouté. "C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, car derrière le problème de fiabilité, il y a souvent un gain de performance potentiel, évidemment. La limite n'est pas toujours super claire."

