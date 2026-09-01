Le Qatar se dit "sans danger" et maintient ses préparatifs pour la F1 et le MotoGP

Le circuit international de Losail et la Fédération qatarie des sports mécaniques (QMMF) maintiennent les préparatifs des Grands Prix du Qatar de Formule 1 et de MotoGP, malgré l'incertitude qui continue de peser sur la situation géopolitique au Moyen-Orient.

Le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran a déjà lourdement perturbé les calendriers des championnats internationaux. Le WEC a notamment été contraint de reporter puis d'annuler les 1812 KM du Qatar, initialement prévus en février puis reprogrammés en octobre, avant de finalement annuler l'évènement et de déplacer sa finale à Monza.

La situation reste donc sous surveillance pour la fin de saison de plusieurs disciplines. La Formule 1 doit se rendre au Qatar fin novembre avant de conclure son championnat à Abu Dhabi, tandis que le MotoGP doit également disputer sa manche qatarie à Losail. Le WRC, de son côté, doit se rendre en Arabie saoudite pour la dernière manche de son calendrier.

Alors que le contexte régional demeure fluctuant et que les décisions concernant ces épreuves devront être prises en fonction de son évolution, le Qatar assure pour l'heure vouloir poursuivre ses préparatifs comme prévu.

Max Verstappen lors du GP du Qatar 2025. Photo de: Mario Renzi - Formula 1 - Getty Images

À l'occasion de l'annonce du retour du Prologue du WEC à Losail en 2027, Abdul Rahman ben Abdul Latif Al Mannai, président de la QMMF et du circuit international de Losail, a ainsi confirmé que, pour le moment, les Grands Prix de F1 et de MotoGP étaient maintenus.

"Le plan est d'organiser la course", a-t-il déclaré. "Nous sommes pleinement opérationnels et nous préparons le MotoGP, et c'est également le cas pour nos discussions avec la Formule 1."

"Bien sûr, certaines choses sont impossibles à prévoir. C'est difficile. Nous ne savons pas ce qui va se passer. La situation a été très fluctuante, même si elle est restée très calme jusqu'à présent. Cela dépendra de ce qui se passera au cours des deux prochains mois environ."

"De notre côté, nous ne pouvons pas interrompre les préparatifs. Nous devons être prêts. Nous avançons étape par étape afin de suivre la situation et de l'évaluer. Mais pour l'instant, tout va bien. Tout est maintenu."

Le Qatar est sans danger depuis plusieurs mois maintenant. Notre aéroport fonctionne à 100%, notamment pour les vols de transit entre l'Asie et l'Europe.

Le président de la QMMF insiste par ailleurs sur le fait que le Qatar estime aujourd'hui être en mesure d'accueillir à nouveau des événements internationaux dans des conditions normales.

"Nous devons dissocier la géopolitique des capacités du Qatar en matière d'organisation sportive", a ajouté le dirigeant qatari. "Le Qatar a démontré qu'il était capable d'accueillir en toute sécurité des événements sportifs internationaux majeurs et de les organiser selon les standards les plus élevés. Les événements de 2026 ne changent rien à nos capacités ni à notre engagement."

"Le Qatar est sans danger depuis plusieurs mois maintenant. Notre aéroport fonctionne à 100%, notamment pour les vols de transit entre l'Asie et l'Europe. Si vous venez au Qatar, vous constaterez que nous avons retrouvé une vie normale. Nous avons donc vraiment hâte d'accueillir à nouveau des courses prochainement."