Qualifs - Bottas mène le doublé Mercedes qu'il fallait dominer

Q1 - Albon à deux doigts de la correction

Lewis Hamilton, l'homme ayant signé 10 pole positions cette saison, étant absent en raison d'un test positif au COVID-19, l'adage selon lequel les souris dansent en l'absence du chat prend tout son sens. Les enjeux sont réels pour Valtteri Bottas, qui a pour obligation de s'imposer comme le leader de la meute du fait de son expérience du pilotage de la Mercedes, tandis que son équipier d'un jour George Russell et son rival au championnat Max Verstappen flairent la bonne occasion de frapper un grand coup.

La Q1 de cette séance s'annonçant spéciale sur un tracé si court et rapide, où la gestion du trafic et des tours de mise en marche comptent particulièrement, est lancée par les chronos des pilotes Haas et Williams, où l'on trouve aussi deux noms inhabituels en Pietro Fittipaldi (remplaçant de Romain Grosjean) et Jack Aitken (remplaçant de Russell).

En 54"917 avec les pneus tendres, Charles Leclerc est le premier à passer sous la barre des 55", référence ne tardant pas à être aisément oubliée par plusieurs pilotes comme Daniil Kvyat, les pilotes Racing Point et les deux Mercedes, chaussées des mediums : Bottas s'installe aux commandes en 54"267, tandis que Norris voit son chrono annulé pour dépassement des limites de la piste. Les pneus tendres sont cependant ceux avec lesquels les chronos tombent logiquement. Verstappen poste un solide 54"037 avec ceux-ci, devant Pérez et Ricciardo, eux aussi équipés des enveloppes à bandes rouges.

Quatre minutes avant le terme de la séance, Mercedes s'est résolu à chausser les pneus tendres par précaution, tandis que Bottas et Russell évoluent respectivement sixième et huitième. Dans l'obligation de s'affirmer, Bottas répond présent avec le meilleur temps, en 53"904 laissant Verstappen à 0"133 et Russell, lui aussi auteur d'une amélioration, à 0"256. Le couperet passe près pour Alexander Albon, 15e et qualifié de justesse pour la Q2 alors que sa monoplace est immobilisée en toute fin de séance et que Magnussen, Latifi, Aitken, Räikkönen et Fittipaldi ne peuvent finalement le déloger.

Éliminés en Q1 : Magnussen, Latifi, Aitken, Räikkönen, Fittipaldi

Q2 - Albon, Vettel et Ocon éliminés

La Q2 est une montée en intensité obligeant les équipes à ne pas tergiverser avec les allocations pneumatiques : la seule option envisageable pour intégrer le top 10 et se trouver dans la zone sûre pour poursuivre ces qualifications est le pneu tendre, à l'exception notable de chez Mercedes, où l'on parvient à préserver les enveloppes les plus performantes pour la Q3 et faire passer ses deux pilotes en mediums de manière autoritaire.

Un embouteillage se créée déjà en début de séance au premier freinage, tandis que plusieurs pilotes émergeant de la pitlane doivent faire place nette à un Carlos Sainz lancé pour un tour chronométré avec les pneus tendres. La référence, peu compétitive, est posée : 54"474, bien loin du temps de Bottas de Q1. Il ne tarde d'ailleurs pas à être battu de trois dixième par Gasly, qui trouve un dixième sur sa référence propre personnelle de Q1 – avant que son chrono ne soit annulé – puis par Bottas (53"803) et Russell (+0"016). En mediums, les deux pilotes Renault passent aussi devant l'Espagnol de l'équipe McLaren, tout comme les deux pilotes Ferrari et les duo Red Bull et Racing Point : c'est d'ailleurs Pérez qui détient le meilleur temps absolu en 53"787 à six minutes du terme de la séance. Alignant enfin un temps plus satisfaisant avec ses tendres, Sainz se positionne en troisième place, à 0'031 de Pérez.

Tout est remis à plat avec les pneus tendres dans les derniers instants. Il faut tout reprendre pour Gasly (P12) sur l'ultime passage en piste. Vettel, dont l'équipe a changé l'unité de puissance eu terme des EL3 sans que cela n'occasionne de pénalité en vue du reste du week-end, demeure lui aussi dans la zone rouge (P13). Il faut des nerfs d'acier dans tous les garages pour décider quand lancer les pilotes en piste : un train de monoplaces s'élance dans la pitlane avec encore deux minutes au compteur et ne cesse de délester de nouveaux wagons se ménageant un petit écart d'air "frais" de marge.

En pleine attaque, Gasly sauve sa place d'un rien (P10), tandis qu'Ocon se voit rejeté hors de la zone de qualification, tout comme Albon, Vettel, Giovinazzi et Norris. La référence revient à Verstappen (53"647) avant la grande explication de la Q3.

Éliminés en Q2 : Ocon, Albon, Vettel, Giovinazzi, Norris

Q3 - Leclerc heureux de sa performance, pole pour Bottas !

Ce sont Bottas, Russell, Verstappen, Leclerc, Ricciardo, Pérez, Stroll, Sainz, Gasly et Kvyat qui s'expliqueront pour déterminer les dix premières places de la grille.

Les deux Mercedes de Bottas et Russell sont les premières à se positionner en piste, suggérant trois tentatives sur l'ensemble de la séance, devant Gasly qui est le seul à avoir fait le choix des pneus mediums. Après un tour de préparation attentif lors duquel il s'assure de ne pas revenir sur un pilote sortant de la pitlane au terme de sa boucle, Bottas lance les débats avec un temps le plaçant devant Russell… mais derrière Verstappen (53"591) et Leclerc (+0'022), qui accaparent la première ligne provisoire ! Les surprises ne sont pas terminées, puisque Pérez parvient à intercaler sa Racing Point entre les Mercedes après sa première tentative.

Visiblement très réjoui de son temps, Leclerc pense ne pas pouvoir faire mieux que cela : le Monégasque descend de sa Ferrari et rejoint le muret des stands pour converser avec son équipe, avec pourtant encore six minutes au compteur mais avec aucun train neuf restant, tandis que les Mercedes replacent les choses dans l'ordre sur une seconde tentative en reprenant les deux premières positions provisoires, Bottas devant Russell. Verstappen est relégué à la troisième position.

Avec deux minutes au compteur, l'ensemble du plateau à l'exception de Leclerc compte encore en découdre en piste. Bottas se trouve de nouveau premier en position de piste au moment de tenter d'améliorer dans les derniers instants. Le Finlandais n'améliore pas ; Russell le fait mais sans que cela ne suffise (+0"026). Ce sera une première ligne Mercedes, devant Verstappen et un Leclerc qui aura finalement pris la bonne décision. Pour la première fois en 37 courses consécutives, George Russell a cette fois été battu d'un fil par un équipier en qualifications !