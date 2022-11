Les qualifs de Russell : migraine et bac à gravier, mais troisième

Charger le lecteur audio

Il n'était pas facile de tirer son épingle du jeu lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo, disputées sur une piste fraîche et humidifiée par la bruine à l'Autódromo José Carlos Pace. George Russell a franchi le cap d'une Q1 très animée avec le 11e chrono, puis s'est classé quatrième dans la seconde phase.

Le premier tour de la Q3 allait s'avérer déterminant sur une piste quasi sèche alors que l'intensification de la pluie était imminente, et Russell est parvenu à signer le troisième chrono à un peu moins de quatre dixièmes de la référence établie par Kevin Magnussen... avant de provoquer un drapeau rouge qui allait entériner ce résultat, les précipitations ayant ensuite empêché toute amélioration.

"Je suis probablement mitigé, car nous étions l'une des dernières voitures à prendre la piste en qualifications, et c'était une expérience unique car la pluie tombait de plus en plus fort au fil du tour", analyse le pilote Mercedes. "Quand je suis arrivé dans le dernier virage, c'était bien plus humide qu'au tour précédent, alors il a fallu être vraiment prudent."

C'est en arrivant au virage 4 que Russell a perdu le contrôle en mettant deux roues sur la ligne blanche humide au freinage, jusqu'à frôler l'herbe. Il a alors traversé le bac à gravier et s'y est échoué en tentant de relancer sa monoplace.

"Je commençais à avoir très mal à la tête", explique l'Anglais. "J'ai cassé le repose-tête tant ma tête tapait dessus. C'était très désagréable. Puis j'ai perdu l'arrière. J'ai redémarré, je voulais faire un 360°, mais j'ai mis les roues arrière dans les graviers. Ce n'est probablement pas la décision la plus judicieuse que j'aie prise. Mais il s'avère que tout s'est joué au premier tour, comme nous l'avions pensé."

Lewis Hamilton, lui, n'a pu faire mieux que huitième à cinq dixièmes et demi de son coéquipier, et il regrette de ne pas avoir pris la piste parmi les premiers en Q3. Magnussen menait la danse, et cela a manifestement bien réussi au pilote Haas.

"C'était juste difficile", déplore le septuple Champion du monde. "C'est difficile de voir les conditions, c'est difficile de voir les gouttes de pluie, il faisait si sombre. J'étais la dernière voiture en piste [l'avant-dernière devant Norris en réalité, ndlr], alors je pense avoir eu la pluie le plus tôt [dans le tour]. J'ai probablement perdu trop de température dans la pitlane par ailleurs. C'est un peu dommage, mais George a fait du super travail." Hamilton tentera de se rattraper lors du sprint, ce samedi, avec des conditions météo qui s'annoncent à nouveau incertaines.