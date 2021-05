Qualifs Sprint : la FIA a trouvé un accord avec les écuries

Les derniers changements apportés au Règlement Financier 2021 incluent la confirmation officielle des chiffres sur lesquels les écuries, la FIA et la Formule 1 se sont mises d'accord après des mois de débats qui ont retardé l'annonce officielle du format de Qualifications Sprint, ce dernier consistant en une course sprint de 100 kilomètres.

Les équipes craignaient qu'une course sprint, avec un départ et un premier tour supplémentaires, puisse engendrer des dégâts rendant plus difficile de respecter le plafond budgétaire de 145 M$ en vigueur pour la première fois cette année. Les dégâts subis par la voiture de Valtteri Bottas au Grand Prix d'Émilie-Romagne ont mis en lumière le peu de marge qu'ont les teams avec le plafond budgétaire : Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1, a estimé que cela risquait d'impacter les dépenses R&D de l'écurie cette saison.

Le plafond n'a pas été augmenté pour intégrer les coûts des courses sprint, mais les écuries ont reçu une allocation qu'elles soustrairont de la somme dépensée qu'elles soumettront à la FIA pour la saison 2021. Ce format est également utilisé pour compenser les coûts liés aux essais des pneus 18" avec Pirelli : 200'000 $ par journée d'essais pour les équipes.

Toutes les écuries reçoivent une allocation de 150'000 $ pour leur participation à chaque course sprint, soit un total de 450'000 $ s'il y en a bien trois en 2021. Une allocation supplémentaire de 100'000 $ par voiture sera octroyée en cas d'accident à condition que les dégâts en question aient eu pour "conséquence directe soit l'abandon de cette F1 lors de ces Qualifications Sprint soit le retour au stand de cette F1 lors de ces Qualifications Sprint".

En cas de dégâts plus graves, et seulement si la voiture abandonne réellement et si les dégâts sont évalués à plus de 100'000 $, les équipes pourront faire un ajustement "égal à la différence entre la valeur des dégâts de l'accident et 100'000 $".

En plus des allocations liées au plafond budgétaire, les équipes vont recevoir un paiement supplémentaire de 100'000 $ par course sprint, conformément à leur accord commercial avec la Formule 1.

