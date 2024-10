Qualifs sprint - Verstappen bat Russell pour 0"012 !

Après la seule séance d'essais libres de ce week-end à Austin, place aux qualifications de la course sprint. Lors des EL1, ce sont les Ferrari qui ont été les plus rapides, suivies de près par les Red Bull et les McLaren. Mercedes semble avoir eu un peu plus de mal, alors que George Russell et Lewis Hamilton se sont fait quelques frayeurs au volant de W15 dépourvues de grip.

Q1 - Piastri éliminé

Les feux passent au vert et les monoplaces s'engagent sur le circuit d'Austin. Max Verstappen s'élance en premier et signe un 1'34"698. Le meilleur temps du Néerlandais est battu par Kevin Magnussen en 1'34"403, Yuki Tsunoda s'intercale entre les deux pilotes à la deuxième place. Lando Norris aligne les secteurs et prend le meilleur chrono, battu par Charles Leclerc, puis par Lewis Hamilton en 1'33"840.

À cinq minutes de la fin de cette première séance qualificative, Sergio Pérez n'a toujours pas inscrit de temps. Esteban Ocon est lui aussi pour l'instant éliminé. Le Mexicain remonte finalement à la septième position, loin cependant des temps de tête.

Oscar Piastri est sous pression en 15e position à une minute de la fin. Il inscrit un temps qui le place devant Pérez, mais celui-ci est supprimé après que l'Australien a dépassé les limites de piste au virage 19, il partira 16e. Côté Français, Ocon n'a pu se qualifier alors que Pierre Gasly décroche son ticket pour la Q2.

Éliminés en Q1 : Piastri, Ocon, Albon, Bottas et Zhou

Q2 - Pérez éliminé à son tour

Les deux Haas inscrivent les premiers temps de cette Q2. Les Mercedes les suivent rapidement et prennent les deux premières positions du classement, Russell en 1'33"544 et Hamilton en 1'33"370. Carlos Sainz signe un 1'33"274 et prend la tête de la feuille des temps. Verstappen se place en deuxième position alors que Norris prend la cinquième position.

Pérez inscrit un chrono en 1'34"244 à presque une seconde de son coéquipier, il est dixième. À quelques secondes de la fin de séance, Tsunoda prend la place du Mexicain, le pilote Red Bull ne prendra pas part à la Q3. Pierre Gasly est lui aussi éliminé et partira 12e. Liam Lawson, normalement qualifié, a vu son temps être effacé, également à cause des limites de piste et s'élancera en 15e position. Notons également la qualification de Colapinto.

Éliminés en Q2 : Pérez, Gasly, Stroll, Alonso et Lawson

Q3 - Verstappen en tête

Lewis Hamilton s'élance très tôt en piste, tellement tôt que le Britannique s'étonne d'être seul sur le circuit. Seules les deux Mercedes et Colapinto sont en piste alors qu'il ne reste que quatre minutes dans cette dernière séance. Russell inscrit le meilleur temps en 1'32"845.

Plus qu'une minute trente et tous les pilotes sortent pour signer leur chrono. Sainz, Norris et Leclerc se calent tour à tour derrière le pilote Mercedes et c'est finalement Max Verstappen qui va chercher le meilleur temps pour seulement 12 millièmes. Il devance donc George Russell qui s'élancera deuxième et Charles Leclerc, troisième.

Grand Prix des États-Unis - Qualifications Sprint

Q1

Q2

Q3